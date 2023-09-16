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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتدت الأميرة ديانا العديد من الأزياء الرائعة على مر السنين، تاركة وراءها بصمة مؤثرة في عالم الموضة والأزياء، بدءًا من فستان زفافها إلى فستان الكوكتيل الأسود المخملي، الذي ارتدته عام 1994، وأطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "فستان الانتقام".

وفي مزاد يوم الخميس، تم تحطيم الرقم القياسي لأغلى قطعة ملابس ارتدتها الأميرة ديانا. ولم تكن فستان سهرة أنيق أو تصميم إكسسوار نادر.

ولكن، كانت قطعة ملابس تريكو غير رسمية.

صورة تعكس تصميم سترة "الخروف الأسود". Credit: Sotheby's

وارتدت الراحلة ديانا سترة "الخروف الأسود" لأول مرة عندما حضرت مباراة بولو في عام 1981. وكانت حينها مخطوبة للملك تشارلز الثالث.

وتم عرض القطعة في مزاد "سوذبي" الأخير لأيقونات الموضة، في نيويورك، حيث بيعت بمبلغ مليون و143 ألف دولار في الدقيقة 15 من المزايدة.

ولم تُحطم الرقم القياسي فحسب، وإنما أصبحت أكثر سترة قيّمة تم بيعها في مزاد علني على الإطلاق.

وصممت السترة كلًا من سالي موير وجوانا أوزبورن، في العام 1979. وتحمل اسم العلامة التجارية Warm & Wonderful.

وتتميز بتصميمها الفريد، إذ تضم خروفًا أسود بين صفوف من الخراف البيضاء في الجهة الأمامية من السترة الحمراء.

وكان من المتوقع في البداية أن يصل سعر السترة إلى ما بين 50 ألف دولار و80 ألف دولار. ولكن بعد إجمالي 44 عرضًا، تضاعف السعر 14 مرة من المتوقع، وفقًا لدار "سوذبي" للمزادات.

وقالت موير وأوزبورن في بيان: "نحن سعداء للغاية لأن هذه السترة العزيزة وجدت منزلاً جديدًا، وتحمل معها الإرث الدائم للأميرة ديانا".