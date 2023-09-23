أنور حديد يضع لصقات ذهبية لترطيب أسفل العينين في إطلالة غريبة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شُوهد أنور حديد، شقيق عارضتي الأزياء جيجي وبيلا حديد، وهو يرتدي بنطالًا كريميًا وسترة من جلد الغزال، في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، مساء الخميس.

ولكنه فاجأ العديد من الأشخاص باستخدامه مستحضرات العناية بالبشرة كجزءٍ من إطلالته.

وكانت عبارة عن لصقات ذهبية لترطيب أسفل العينين!

بينما تزدهر صناعة التجميل للرجال، كانت إطلالة أنور حديد غير متوقعة. Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images/Getty Images

ومن المتوقع أن تصل صناعة التجميل للرجال إلى 115 مليار دولار بحلول العام 2028، ارتفاعًا من حوالي 80 مليار دولار في العام 2022.

ففي السنوات الثلاث الماضية، أطلق هاري ستايلز وفاريل وإدريس إلبا وترافيس باركر وبراد بيت خطوطًا للعناية بالبشرة، حيث تستهدف الرجال بشكل خاص.

ويبقى السؤال، هل يمكن أن تصبح هذه اللصقات الذهبية لترطيب العينين موضة جديدة واسعة الانتشار؟

ولطالما كانت الموضة مستوحاة من دمج المجالين الخاص والعام.

ففي مجموعة "أنا سوي" الرائدة في عام 1994، أُعيد صياغة الملابس الداخلية لتصبح فساتين حفلات.

وشوهدت مجموعة "ميو ميو" للملابس الداخلية لخريف وشتاء 2023 ثلاث مرات على السجادة الحمراء لـVogue World في لندن.

وبالنسبة للأشخاص الذين لا يعرفون ما إذا كانت لصقات العين هي أحد أعراض النسيان أو بيان أزياء حقيقي، فكان حديد يقلب التوقعات المجتمعية وهو في طريقه لحضور حفل موسيقى الروك، للفنانة جيسي جو ستارك.