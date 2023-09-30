دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قرر الملياردير التايواني، بيير تشين، عرض 25 ألف زجاجة نبيذ من مجموعته الضخمة للبيع بالمزاد العلني، ومن المتوقع أن تصل قيمة بعض أندر العناصر إلى 190 ألف دولار لكل منها.

وأعلنت دار "سوذبي" للمزادات التي تنظم المزاد المكون من خمسة أجزاء، أنه من المتوقع بيعها بمبلغ يصل إلى 50 مليون دولار، وهي تشكل أكبر وأغلى مجموعة نبيذ تعرض في مزاد على الإطلاق.

وفي بيان له، قال جورج لاسي، رئيس قسم مجموعات النبيذ لدى "سوذبي" في آسيا، إن معرفة تشين بالنبيذ تضعه في "مكانة خاصة به"، واصفًا المجموعة بأنها "مذهلة من حيث الحجم والنطاق".

المجموعة تتضمن بعضًا من "النبيذ الأكثر رواجًا أيقونية" تم إنتاجه على الإطلاق من مزرعة الكرم La Tâche. Credit: Courtesy Sotheby's

وذكرت دار المزادات أن الملياردير، وهو مؤسس ورئيس شركة الإلكترونيات العملاقة Yageo، قام بتجميع تلك الزجاجات على مدى أربعة عقود.

وقال لاسي: " في أقبية منزله يوجد حاليًا كم من النبيذ يفوق ما يمكن لأي فرد أن يأمل في استهلاكه طوال حياته، لكن النبيذ صنع للشرب".

وفي حين أن دار المزادات لم تؤكد الحجم الدقيق لمجموعة تشين، قال متحدث باسمها لـ CNN عبر البريد الإلكتروني إن عدد الزجاجات الموجودة في أقبية منزله يصل إلى "ستة أرقام" - وتلك المعروضة للبيع لا تمثل سوى "جزء صغير" من إجمالي مقتنياته.

وحاليًا، مجلة "فوربس" تصنّف تشين في المرتبة العاشرة على قائمة الأغنى في تايوان وفي المركز الـ515 على قائمة الأغنى في العالم، بثروة تقدر بـ 5.5 مليار دولار.

وفي بيان صحفي، أوضحت دار المزادات أن تشين بدأ جمع النبيذ من مدينة بوردو الفرنسية خلال السبعينيات، قبل أن يتوسع نشاطه إلى جمع "النبيذ الذي لم يكن رائجًا في ذلك الوقت" من منطقة صناعة النبيذ في برغونية الفرنسية.

تمثل نباتات البورجوندي الحمراء، وهي النبيذ النادر من كرم La Tâche الشهير، أكثر القطع المعروضة قيمة. من بينها زجاجاتان بسعة ستة لترات من عام 1985 بقيمة تتراوح بين 120 ألف دولار و190 ألف دولار لكل منهما.

زجاجة Château Pétrus من عام 1982 من المتوقع أن تجلب 65 ألف دولار. Credit: Courtesy Sotheby's

ومن المتوقع أن تباع زجاجة أخرى بسعة ستة لترات من عام 1999، بما يتراوح بين 100 ألف دولار إلى 130 ألف دولار، في حين تقدر قيمة زجاجة من نبيذ ماغنوم المزدوج سعة ثلاثة لترات عام 1971 بمبلغ 110 ألف دولار إلى 140 ألف دولار.

ومن المتوقع أن تباع زجاجة نادرة سعة ستة لترات من طراز Château Pétrus عام 1982، وهي ذات لون أحمر وصفتها "سوذبي" بأنها تتمتع "بمكانة أسطورية بين جامعي النبيذ"، بما يصل إلى 65 ألف دولار.

ويشمل البيع أيضًا البورغوندي الأبيض والشمبانيا من علامتي Dom Pérignon وKrug.

ستتم عمليات البيع الخمس على مدار عام، وسيركز كل منها على مناطق وأنواع مختلفة من النبيذ.

وستقام النسخة الأولى في هونغ كونغ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ومن المقرر أن تقام عمليات البيع أيضًا في كل من باريس، ونيويورك، وبلدة بون في منطقة برغونية.

كما سيفتتح تشين قريبا مطعمه الأول، تحت اسم Le Restaurant Blanc في باريس، والذي سيزوده بالنبيذ من مجموعته الخاصة. وفي الوقت نفسه، يواصل الملياردير إنتاج النبيذ الخاص به في مزرعة كروم جراند كرو موسيني المرموقة، حيث حصل على قطعة أرض في عام 2015.

وتأتي عمليات البيع بعد أقل من خمس سنوات من قيام تشين ببيع نبيذ بقيمة 15 مليون دولار في مزاد علني، من خلال دار سوذبي للمزادات أيضًا. وهو أيضًا جامع أعمال فنية بارز، ويمتلك أعمالًا لرسامين من بينهم بابلو بيكاسو.