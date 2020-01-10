كيف أنتجت المجر أغلى زجاجة نبيذ في العالم؟

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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- زجاجة نبيذ مقابل 40 ألف دولار؟ ربما تجدها باهظة الثمن، ولكن يعتبر الصناع المجريون للنبيذ، في شركة "Royal Tokaji"، أن الإصدار المحدود من زجاجة "Essencia 2008"، يستحق كل سنت من سعرها.

صمم الفنان المقيم بالمجر، جيمس كاركاس، 20 زجاجة نبيذ فقط، تم إصدار 18 منها العام الماضي. وبدورها، باعت الشركة 11 زجاجة حتى يومنا هذا، كما تعمل "Royal Tokaji" على بيع الـ7 زجاجات المتبقية، قبل انتهاء صلاحية الخمر عام 2300.

صُنع نبيذ "Essencia" في منطقة النبيذ "توكاج"، التي تقع شمال شرق العاصمة المجرية، بودابست، حيث يتمكن السياح من زيارة المصنع بغية تذوق النبيذ.

وفيما يتعلق بجودة المشروب، فيستخدم الصناع أحد أفضل أنواع العنب، وهو معروف باسم "Aszú"، على غرار أنواع المشروب الأخرى، التي تُضاف إليها نبيذ أساسي للتخفيف من حلاوته.

تخيل أن كيلوغراماً واحداً من عنب الـ " Aszú" يترتب عليه إنتاج ملعقة صغيرة من النبيذ، في حين أن 20 كيلوغراماً من العنب كافياً لإنتاج زجاجة نبيذ، تبلغ سعتها 0.375 لتر، أي تحتوي على نسبة 3% من الكحول.

ورغم أن جمع العنب يتطلب الكثير من العمل، إلّا أن عملية التخمير بسيطة للغاية، فكل ما عليك فعله هو أن تضع النبيذ في الزجاجة وتتركه.

وبالطبع، تعين على مصنع النبيذ، "Royal Tokaji"، الحصول على تصريح من الحكومة الهنغارية لتعبئة زجاجة سعتها 1.5 لتر. ويُذكر أن الحكومة تسمح فقط بزجاجة سعتها 0.5 لتر من النبيذ.

وبحسب المدير العام لشركة " Royal Tokaji"، تشارلي ماونت، قال: "هذا المشروع هو رمز لأحد أكبر صادرات البلاد.. المجريون فخورون للغاية بتنوع النبيذ الذي تنتجه البلاد".

أوضح ماونت أنه "اعتاد الأطباء على وصف النبيذ لمرضاهم، وإذا كنت محظوظاً لتحمل تكاليفه، فسيتم وصف ملعقة صغيرة من النبيذ في الصباح وملعقة صغيرة أخرى في المساء"، مضيفاً أن "بابا الكنيسة الكاثوليكية بيوس العاشر احتفظ به في غرفة نومه وعاش لفترة أطول مما توقعه البعض".

يعترف ماونت أن مشروب "Essencia" مكلف، ولكنه قال: "سينفق جامعو النبيذ الحقيقيون أضعاف سعره لبناء مخزون خمر مثالي". ورغم أن جميع المشروبات تزداد قيمتها مع مرور الوقت، إلا أن نبيذ "Essencia" تنتهي صلاحيته في 2300 لارتفاع مستوى الحموضة والسكر.