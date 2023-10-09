سكبت على جسدها دمًا مزيفًا.. شاهد لحظة إبعاد عارضة أزياء عن السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي

جريئة.. براقة.. مبهرة.. وساحرة كانت أزياء المشاهير على سجادة عام 2021 الحمراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهرت المغنية سيلينا غوميز بإطلالة ساحرة في حفل "Rare Impact Fund Benefit" الافتتاحي الخاص بها الأربعاء، إذ ارتدت فستانًا بنفسجيًا مطرزًا باليد للمصمم راهول ميشرا.

وتزيّنت الإطلالة بقطع تشبه بتلات الزهور المورقة، وكان الفستان القصير مرصعًا بالآلاف من قطع الترتر الموضوعة بدقة.

واستضافت جوميز حدثًا يُدعى "ليلة الإشراق والتأمل" في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، حيث من المقرر أن يذهب ريع جميع التذاكر والعائدات الأخرى لدعم صندوق "Rare Impact Fund"، وهي منظمة بدأتها في يوليو/تموز من عام 2020 بهدف "توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة العقلية، والتعليم للشباب حول العالم”، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني للصندوق.

ظهرت المغنية سيلينا غوميز بإطلالة ساحرة في حفل "Rare Impact Fund Benefit" الأربعاء في لوس أنجلوس. Credit: Monica Schipper/Getty Images

وتم إنشاء الصندوق بالتعاون مع خط منتجات التجميل الخاص بها "Rare Beauty"، ويتم التبرع بـ1% من إجمالي مبيعات الشركة للصندوق.

ورغم أنّ النجمة ظهرت بـ3 إطلالات في تلك الأمسية، إلا أن فستان "Iris" الزاهي حظى بأكبر قدر من الاهتمام، ويعود الفضل بذلك جزئيًا إلى رسالة مخفية كانت مموّهة بشكلٍ أنيق وسط الفستان، وهي صورة مطرزة لأحد خياطي المصمم ميشرا، منير أحمد، أثناء استخدامه آلة الخياطة.

صورة مطرزة لأحد خياطي المصمم ميشرا أثناء استخدامه آلة الخياطة. Credit: Kristy Sparow/Getty Images

وكان المشد المصمم على شكل بتلات واحدًا من 92 قطعة ضمن مجموعة ميشرا المسماة "We, The People" التي عرضها في أسبوع الـ"هوت كوتور" بالعاصمة الفرنسية باريس في يوليو/تموز.

وفي تعليق عبر "إنستغرام"، وصف ميشرا المجموعة بأنها "قصيدة لعمال الأزياء لدينا الذين يُبرزون الإطلالات في مشغلنا".

وتضمن منشور ميشرا عبر "إنستغرام" صورًا للفستان في مراحل مختلفة من تصميمه حتّى إكتماله، بالإضافة إلى مقطع فيديو يعرض لقطات مقربة للزخارف المعقدة.

عُرِضت هذه الإطلالة في أسبوع الـ"هوت كوتور" في العاصمة الفرنسية باريس في يوليو/تموز. Credit: Kristy Sparow/Getty Images

ووصف ميشرا أحمد بكونه "جزءًا أساسيًا من فريقنا لأكثر من عقدٍ من الزمن". وفي حديث سابق له مع مجلة "فوغ" خلال عرضه في العاصمة الفرنسية باريس، أشاد ميشرا بموظفيه قائلاً إنّ "العمل الذي نقوم به ينتمي إلينا جميعًا، إلى جميع الأشخاص الذين ساهموا في جعل هذه المجموعة تنبض بالحياة"، مؤكدّا أنه "حلم جماعي".