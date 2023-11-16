سيارة "فيراري" تُباع بسعر قياسي في مزاد..بقيمة 51.7 مليون دولار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بيعت سيارة "فيراري 250 GTO" من طراز عام 1962، بقيمة 51.705 مليون دولار، لتُصبح أغلى سيارة للشركة الإيطالية، التي تُباع في مزاد علني على الإطلاق.

ونظمت دار سوزبي للمزادات في مدينة نيويورك الأمريكية الإثنين، عملية البيع القياسية، حيث عُرضت السيارة أمام الجمهور لأول مرة منذ 38 عامًا.

وأفاد غورد داف، رئيس مزادات "RM Sotheby" العالمية، أن المزاد "يسلّط الضوء على المكانة الفريدة لسيارة الفيراري هذه كواحدة من أكثر العناصر المرغوبة في العالم".

وأشار داف في بيان صحفي: "تضيف هذه الصفقة فصلاً جديدًا على السيارة التي تتمتّع بإرث لا مثيل له".

وأضاف: "تُصنّف (السيارة) الآن ضمن فئة السيارات الأغلى التي تم بيعها في المزادات، ويُعتبر ذلك بمثابة شهادة حقيقية على مكانتها الفريدة في التاريخ".

وبين عامي 1962 و1964، صنّعت العلامة الإيطالية الأسطورية 39 نموذجًا فقط من طراز "250 GTO"، ومن النادر جدًا أن يتخلى مالك أي منها عن واحدة بأي ثمن.

هذا النموذج، الهيكل رقم 3765، هو واحد من 34 هيكلًا فقط تم تصنيعها باستخدام هيكل "تيبو 1962"، والوحيد الذي شارك به فريق سباق سكوديريا فيراري، مثل سباقات "لو مان 24 ساعة".

وكتبت دار المزادات في القائمة أن "مصدر التصنيع الفريد ونسب سباقات رائعة إليها، جعل سيارة GTO المذهلة هذه بين الأمثلة الأكثر تفردًا لهذا الطراز". ووصفت عملية البيع بأنها "فرصة رائعة للحصول على أيقونة السيارات الرياضية، وهي إحدى السيارات الرياضية الرائعة التي ينبغي الاستمتاع بها طالما أتيحت الفرصة".

وتعني ندرتها أنها ظهرت في العديد من المجلات المختصة بسيارات "فيراري" على مرّ العقود، ولفتت سوزبي إلى أنّ "عرض مثل هذه السيارة الفريدة من نوعها GTO أمام العموم، قد لا يتكرّر أبدًا خلال حياتنا".

وبينما أن هيكل 3765 لسيارة "فيراري" هو الأغلى حاليًا الذي بيع في مزاد علني، فإن "250 GTO" أخرى تحمل الرقم القياسي لأغلى سيارة "فيراري" بيعت على الإطلاق.

واشترى جامع السيارات الشهير ديفيد ماكنيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "WeatherTech" لأرضيات السيارات، الهيكل رقم "4153 GT" بمقابل 70 مليون دولار، في عام 2018.

في ذلك الوقت، شبه جيمس نايت، رئيس مجموعة السيارات في دار المزادات البريطانية "بونهامز"، سيارة "فيراري GTO 250" ببعض الأعمال الفنية الأكثر تميزًا في العالم.

وأفاد نايت أنّ "سيارة فيراري 250 GTO في سوق السيارات تعادل لوحة عباد الشمس لفان غوخ، وهي تعويذة لأي مجموعة راقية"، موضحًا أن "سيارة GTO التي تم بيعها أخيرًا هي واحدة من أفضل خمس سيارات موجودة".