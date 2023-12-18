دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُنسب الفضل في البيع المذهل لشجرة عيد الميلاد المتواضعة هذه، إلى السحر الاحتفالي الذي يثريه الحنين إلى الماضي، وتم شراء الشجرة مقابل مبلغ زهيد منذ أكثر من قرن من الزمان، رغم ذلك بيعت مقابل 3،411 جنيهًا إسترلينيًا (4،328 دولارًا) بمزاد، الجمعة.

وكان من المتوقع أن تُباع الشجرة التي يبلغ طولها 31 بوصة، وتحتوي على 25 فرعا و12 ثمرة وستة حاملات شموع صغيرة، بمبلغ يتراوح بين 60 إلى 80 جنيها إسترلينيا فقط (76 إلى 102 دولار)، في دار مزادات هانسونز للمزادات في مقاطعة أوكسفوردشاير بجنوب شرق إنجلترا.

وصلت شجرة عيد الميلاد إلى منزل دوروثي غرانت في عام 1920، عندما كانت في الثامنة من عمرها، وظلت محل تقدير حتى وفاتها عن عمر يناهز 101 عام في عام 2014. Credit: Hansons Auctioneers

وكانت معركة العطاءات العالمية تعني أن النتيجة النهائية تجاوزت السعر المتوقع بكثير، وفقا لبيان صحفي، الجمعة.

وقال تشارلز هانسون، صاحب دار هانسونز للمزادات، في البيان: "سحر عيد الميلاد لا يزال قائما! لقد أصبح لشجرة عيد الميلاد الأكثر تواضعًا في العالم منزلًا جديدًا، ونحن سعداء لكل من البائع والمشتري".

وذكرت دار المزادات في بيان، أن شجرة عيد الميلاد وصلت إلى منزل دوروثي جرانت في ليسترشاير في منطقة إيست ميدلاندز بإنجلترا عام 1920، عندما كانت في الثامنة من عمرها، وكانت "متحمسة للغاية". وقد قامت بتزيينها بالصوف القطني لتحاكي حبات الثلج، حيث أن الحلي كانت بمثابة سلعة باهظة بعد الحرب العالمية الأولى.

شيرلي هول، في الصورة في منزلها في ليسترشاير، إنجلترا، ورثت الشجرة من والدتها في سن 84. Credit: Hansons Auctioneers

واعتزت دوروثي بالشجرة حتى وفاتها عن عمر يناهز 101 عام في عام 2014، وبعد ذلك ورثتها ابنتها شيرلي هول البالغة من العمر 84 عامًا.

وقال هانسون:"من الممكن أنه تم شراؤها مقابل مبلغ زهيد في الأصل، لكنها بيعت بالآلاف وهذا أمر مذهل. أعتقد أن الأمر يرجع إلى قوة الحنين إلى الماضي. قصة دوروثي وجدت صدى لدى الناس".

وأضاف: "رغم بساطتها، كانت دوروثي تحب تلك الشجرة. لقدت أصبحت جزءًا أساسيًا من الاحتفالات العائلية لعقود من الزمن. وحقيقة أنها جلبت لها مثل هذه السعادة هو أمر يدعو للتواضع في حد ذاته. إنه يذكرنا بأن الإسراف ليس ضروريا لاستحضار روح عيد الميلاد".

ووصف تشارلز هانسون، صاحب دار مزادات هانسونز للمزادات، عملية بيع الشجرة بأنها "مذهلة"، مضيفاً: "أعتقد أن الأمر يعود إلى قوة الحنين إلى الماضي". Credit: Hansons Auctioneers

اقترح هانسون في البيان أنه من الممكن أن الشجرة كانت من إنتاج متجر متعدد الأقسام باهظ الثمن في لندن.

ورغم أنها تشبه أول أشجار صناعية تم إنتاجها بكميات كبيرة وباعها متجر Woolworths الشهير، إلا أن هانسون قال إنها تختلف عن الأشجار التي كانت تُباع هناك سابقًا بسبب زخرفة الطلاء الأحمر على قاعدتها الخشبية.

وأضاف: "قررت البائعة التخلي عنها تكريما لذكرى والدتها ولضمان بقائها كتذكير متواضع بالحياة في العشرينيات من القرن الماضي - عقد من الازدهار إلى الكساد".

وبيعت شجرة عيد ميلاد مماثلة، تم شراؤها في اسكتلندا بما يعادل 6 بنسات (8 سنتات) في عام 1937، مقابل 150 جنيهًا إسترلينيًا (190 دولارًا) في دار مزادات Hansons Auctioneers في عام 2019، وفقًا لهانسون. وعُثر على قطعة أخرى في مدينة ديربي الإنجليزية، وبيعت بمبلغ 420 جنيهًا إسترلينيًا (533 دولارًا) في عام 2017.

وأضاف: "لكن شجرة دوروثي تفوقت حقًا".