بعدما اشتُريت بـ3.99 دولارات.. مزهرية تُباع بأكثر من 100 ألف دولار

نشر الثلاثاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تستذكر جيسيكا فنسنت زياراتها المتكررة إلى متاجر السلع المستعملة مع والدتها في مرحلة الطفولة. واحتفظت بهذه العادة حتى سنّ البلوغ.

ولكن حصل ما لم يكن في الحسبان!

باعت فنسنت، وهي مقيمة في ولاية فيرجينيا الأمريكية، مزهرية زجاجية اشترتها مقابل 3.99 دولار بأكثر من 107 آلاف دولار.

وقالت فنسنت لـCNN إنها وشريكها كانا يتسوقان بشكل منتظم في متجر Goodwill "ربما مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع".

وأضافت أن التوفير كان "مجرد أمر مسلّي نقوم به، أو شيء مختلف نقوم به في طريق العودة إلى المنزل لتخفيف الضغط".

ويتميز تصميم المزهرية بنمط دوامي، حيث يتألف من اللونين الأحمر والأخضر.

وأوضحت: "بمجرد أن التقطتها، عرفت أنها قطعة جميلة.. وعرفت أنها ذات نوعية جيدة.. لم أصدّق أن أاحدًا لم يشترها قبلي".

ولاحظت فنسنت وجود علامة على قاعدة المزهرية تُشير إلى أنها مصنوعة في إيطاليا، من زجاج "مورانو" الفاخر.

لكن، ظلّت هناك كلمة واحدة غامضة بالنسبة لها.

وبدورها، شاركت صور المزهرية عبر مجموعة خاصة بالأواني الزجاجية، على منصة "فيسبوك". واستطاع أحد الأعضاء تحديد الكلمة المفقودة، وهي Venini، أي شركة الزجاج الإيطالية الشهيرة.

تبيّن أن المزهرية، التي بيعت في Goodwill في ولاية فيرجينيا الأمريكية مقابل 3.99 دولار، هي قطعة نادرة ومرغوبة للغاية، حيث صنعها المهندس المعماري والحرفي الإيطالي، كارلو سكاربا، في العام 1942. Credit: Courtesy Rago/Wright

وتبيّن أن المزهرية هي من سلسلة "Pennellate" التي صممها سكاربا، وهو مهندس معماري كان مهتمًا بالأواني الزجاجية والمفروشات، لشركة Venini في عام 1942، خلال فترة عمله كمدير إبداعي للشركة.

وقال ريتشارد رايت، مؤسس دار المزاد "رايت"، لـCNN بعد البيع: "عندما سمعت قصة جيسيكا لأول مرة ورأيت صورة المزهرية، أدركت أن هذه كانت الصفقة الحقيقية".

وسرعان ما زار خبراء من دار المزادات فنسنت للتأكد من موثوقية القطعة.

وأُدرجت بعد ذلك كجزء من مزاد "رايت" للزجاج الإيطالي المهم.

وتراوحت قيمة المزهرية ما بين 30 و50 ألف دولار. لكنها بيعت بأكثر من ضعف التقدير الأوّلي.

تابعت فنسنت وشريكها المزاد عبر الإنترنت.

وقالت: "كنا نرتعش.. كنا نهتف.. لا أستطيع حتى أن أصف مدى حماسي بكلمات".

وأوضحت: "أحب القول إنني أملك أحد أعمال سلسلة Pennellate.. لكنني شعرت حقًا أن الشيء الصحيح بالنسبة لي هو إرسالها إلى عالم الفن، حيث يمكن تقديرها بالكامل".

وأضافت: "كنت بحاجة إلى المال أكثر من حاجتي إلى المزهرية". ووصفت المكاسب المفاجئة بأنها "نعمة".