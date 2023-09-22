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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بيعت ورقة نقدية نادرة من فئة 10 آلاف دولار تعود إلى فترة الكساد الكبير مقابل 480 ألف دولار، في مزادٍ علني.

وأُصدِرَت الورقة النقدية الاحتياطية الفيدرالية في عام 1934، وتم اعتمادها من قِبَل "ضمان النقود الورقية" (PMG)، وحصلت على تصنيف "جودة الورق الاستثنائية" (EPQ)، وفقًا لما ذكرته دار "Heritage Auctions" للمزادات، ويقع مقرّها في مدينة دالاس الأمريكية.

وتحمل العملة الورقية وجه وزير الخزانة في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق أبراهام لينكولن آنذاك، سالمون بي تشايس.

كما أنّها تصدّرت مزاد العملات في "لونغ بيتش إكسبو" بعد بيعها بمبلغٍ قياسي، الجمعة.

تحمل العملة الورقية وجه وزير الخزانة خلال عهد الرئيس لينكولن. Credit: Heritage Auctions

وفي بيان صحفي الإثنين، قال نائب رئيس قسم العملات في دار "Heritage Auctions"، داستن جونستون: "لطالما جذبت الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة اهتمام هواة جمع العملات من جميع المستويات".

وقال متحدث باسم دار المزادات لـCNN الأربعاء، إنّ "أكبر قيمة حصدتها ورقة نقدية منذ عام 1934 من فئة 10 آلاف دولار بلغت 384 ألف دولار في سبتمبر/أيلول لعام 2020"، مضيفًا أنّ "عملية البيع هذه حطّمت الرقم القياسي عندما يأتي الأمر للأوراق النقدية منذ عام 1934".

لم يتم إصدار إلا 84 قطعة نقدية من هذا النوع. Credit: Heritage Auctions

وكانت الأوراق النقدية من فئة 10 آلاف دولار أكبر عملة يتم تداولها علنًا على الإطلاق، واستُخدِمت الأوراق النقدية من فئة 100 ألف دولار فقط من أجل تحويل الأموال بين بنوك الاحتياطي الفيدرالي، بحسب ما ذكره موقع متحف التمويل الأمريكي عبر الإنترنت.

وبسبب قلة استخدامها، أوقف إصدار الأوراق النقدية من فئة 500 دولار أو أكثر في عام 1969، وفقًا لما أوضحه موقع مكتب النقش والطباعة الأمريكي عبر الإنترنت.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت الأوراق النقدية من فئة 100 دولار أكبر عملة ورقية تصدرها الولايات المتحدة.

وعندما يأتي الأمر لمزاد العملات المعدنية الموازية لدى دار المزادات، كانت عملة ذهبية نادرة تتمتّع بنسر مزدوج محط الاهتمام.

والعملة تعود إلى عام 1899، وتبلغ قيمتها 20 دولارًا، وتتميز بصورةٍ لرأس تمثال الحرية.

وأشار البيان إلى أنّ العملة حققت 468 ألف دولار في مزاد الخميس.

ولم يتم إصدار إلا 84 قطعة نقدية من هذا النوع، ويُعتقد أنّه لا يزال يوجد منها 30 قطعة فقط، بحسب ما أكدته دار المزادات.