الأصغر حجمًا ربما.. لوحتان لرامبرانت غير مكتشفتين تُعرضان في هولندا

نشر الأربعاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعرَض أصغر اللوحات الرسمية للفنان رامبرانت في متحف "ريكز" بمدينة أمستردام الهولندية، بعد إعادة اكتشافها في وقتٍ سابق من هذا العام.

واختفت اللوحتان الصغيرتان بيضاويتا الشكل لقرنين تقريبًا ضمن مجموعة عائلية خاصة، وتظهران ثنائيًا اسمهما جان وجابجن.

والرجل هو عامل ثري وسبّاك من مدينة ليدن الهولندية، فيما تَظهر زوجته في اللوحة الثانية.

Credit: Olivier Middendorp/Rijksmuseum

وبعد خضوعهما لبحثٍ مُكثَّف، تأكّد أنّ اللوحتين هما من أعمال الفنان الهولندي، وتبلغ قيمتهما 14.2 مليون دولار أمريكي.

وكُشِف النقاب عنهما كجزء من قرضٍ طويل الأمد في متحف "ريكز".

وأكّد أمين المتحف للوحات الهولندية من القرن الـ17، جوناثان بيكر: "إنّه أمرٌ مذهل"، ومن ثم أضاف: "من النادر وجود أعمال مجهولة تمامًا. لقد أردنا حقًا أن نكون قادرين على عرضهما".

ووفقًا للمتحف، يحتمل أنّ رامبرانت رسم اللوحتين "كخدمة" من أجل جان ويليامز فان دير بلويم البالغ من العمر 69 عامًا، وزوجته جابجن كارلسدر البالغة من العمر 70 عامًا، عندما كان رسام البورتريه الأكثر طلبًا في أمستردام. ويبلغ حجم كل من اللوحتين الصغيرتين 19.9 * 16.5 سنتمترًا.

وكان الثنائي صديقين لعائلة الفنان.

ومن المرجح أنّ رامبرانت رسم اللوحتين في عام 1635.

وآنذاك، زارت جابجن أمستردام من أجل معمودية، ويَعتقد بيكر أنّها ربما طلبت اللوحتين من رامبرانت، وأنّها كانت تنوي طلب نُسَخ أكبر لاحقًا.

اللوحتان في الواقع عبارة عن نُسَخ أصغر من لوحتين كبيرين لا يُنسبان إلى رامبرانت، لكن اشتبه بداية بأنهما من أعمال الفنان الهولندي بعدما اكتشفت أمينة أرشيف مدينة أمستردام، إيزابيلا فان إيغن، الأعمال الأربعة جميعها في دليل لمزاد يعود لعام 1760، في عام 1977.

وكانت لعائلة فان دير بلويم علاقة وثيقة مع عائلة رامبرانت بعد أن تزوج ابنهما دومينيكوس قريبة رامبرانت، كورنيليا فان سويتبروك، في عام 1624.

وقام جامع الأعمال الفنية، هنري هولترمان، الذي اشترت عائلته اللوحتين في وقتٍ سابق من هذا العام، بإعارتهما على المدى الطويل تقديرًا لأبحاث متحف "ريكز".

وأفاد مدير متحف "ريكز"، تاكو ديبيتس، في بيان: "سيعمل جان وجابجن على تقريب الزوار من دائرة عائلة رامبرانت. ومن الرائع تكليف متحف ريكز لعرض اللوحات حتّى يتمكن ملايين الأشخاص من الاستمتاع بمشاهدتهما".