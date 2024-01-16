ضابطة بالقوات الجوية الأمريكية تتوج بلقب ملكة جمال أمريكا لعام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تمكّنت ماديسون مارش، البالغة من العمر 22 عاماً، وهي ضابطة في القوات الجوية الأمريكية برتبة ملازم ثانٍ وطالبة ماجستير في السياسة العامة بجامعة هارفارد، من انتزاع لقب ملكة جمال أمريكا لعام 2024 في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية، مساء الأحد.

وأصبحت مارش، التي مثّلت ولاية كولورادو الأمريكية، أول ضابطة في القوات الجوية الأمريكية في الخدمة الفعلية تحصد اللقب.

توّجت ملكة جمال كولورادو، ماديسون مارش، بلقب ملكة جمال أمريكا لعام 2024. Credit: From Miss America

وحصلت إيلي برو من ولاية تكساس الأمريكية على المركز الثاني.

وتنافس في هذا الحدث 51 متسابقة، مثلّن جميع الولايات الأمريكية الخمسين، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا.

وجاءت المسابقة بعد ثلاث ليال من المسابقات التمهيدية.

وفي بداية الحدث الرئيسي، تم تصفية عدد المشاركات، حيث وصلت 11 متسابقة إلى دور نصف النهائي، 10 وقع الاختيار عليهن من قبل لجنة الحكّام، وواحدة عن طريق تصويت عام مفتوح لمحبي المسابقة ومتابعيها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وشاركت المتسابقات الـ 11 في أربع جولات من المنافسة، وهي عرض للياقة البدنية، وجولة مناقشة "الموضوعات الساخنة" التي استبدلت الأسئلة والأجوبة التقليدية في المسابقة بمجموعة متباينة من نقاط الحوار، وجولة أداء المواهب، وعرض لفساتين السهرة، قبل الإعلان عن المتأهلات للتصفيات النهائية.

صورة لملكة جمال كولورادو، ماديسون مارش، وهي ترتدي فستان السهرة Credit: Carlos Velez Studio/Courtesy Miss America

وفي جولة المناقشة المتباينة، التي تناولت موضوعات تشمل الإرهاب، والتكنولوجيا، والتغذية، وتغير المناخ، أجابت مارش على موضوع "المخدرات في أمريكا" من خلال استذكار معركة والدتها الراحلة مع سرطان البنكرياس.

وخلال جولة المواهب، تحدثت مارش حول حصولها على رخصة طيار في عمر الـ16 عامًا.

من ثم واجهنت المتأهلات الخمسة للتصفيات النهائية سؤالاً إضافيًا حول أهدافهن حيال تتويج إحداهن كملكة جمال أمريكا. وأجابت مارش على هذا السؤال من خلال تسليط الضوء على مؤهلاتها العسكرية كتجسيد لالتزامها بالتعلّم والقيادة "بشغف".