شاهد النسخة البشريّة من "باربي".. وكيف أثّرت على عارضة الأزياء هذه وخزانة ملابسها

أول عارضة أزياء لقصار القامة في مصر.. هكذا تواجه النظرة السلبية من المجتمع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بلغت عارضة الأزياء البريطانية، كيت موس، عامها الخمسين مؤخرًا، ولا تزال رمزًا ثقافيًا كما كانت عندما ظهرت كنجمة صاعدة قبل أكثر من ثلاثة عقود.

واكتُشِفت العارضة، التي وُلدت في جنوب العاصمة البريطانية لندن، من قِبَل وكيل عارضات أزياء بارز عندما كانت في الـ14 من عمرها، وبدأت تظهر في المجلات والإعلانات التجارية عندما بلغت الـ16 عامًا.

صورة لعارضة الأزياء البريطانية، كيت موس، التُقِطت من قِبَل المصورة كورين داي في عام 1993. Credit: Johnny Green/PA/Getty Images

وبينما تحتفل العارضة بعيد ميلادها الـ50، ليس من الصعب معرفة السبب الذي يجعلها تحظى بالاحترام حتّى الآن كواحدة من النجمات المفضلات للظهور على غلاف مجلة "فوغ".

وأثناء مقابلة مع "فوغ"، أكّدت المصورة كورين داي، التي صوّرت موس لأول ظهور لها على غلاف المجلة في مارس/آذار من عام 1993: "لم تكن تبدو كعارضة أزياء.. لكنني علمت أنّها ستُصبح مشهورة".

عارضة الأزياء كيت موس تتألق في فستانٍ أخضر أثناء عرض لمجموعة أزياء "فيرساتشي" لربيع صيف 1996. Credit: PAT/ARNAL/Gamma-Rapho/Getty Images

وتلا ذلك صعودًا سريعًا على سلّم الشهرة، فأصبحت موس وجهًا لصيحة موضة سيئة السمعة تُدعى "أناقة الهيروين" في التسعينيات، والتي تناقضت بشكلٍ صارخ مع المظهر الفاتن طويل الساقين الذي نال شعبية بين عارضات أزياء مثل سيندي كروفورد، ونعومي كامبل، وكلوديا شيفر.

تَظهر كيت موس في هذه الصورة مع المصممة دوناتيلا فيرساتشي وعارضة الأزياء نعومي كامبل خلال عرض أزياء في عام 1999. Credit: UPPA/Zuma

وسرعان ما أصبحت موس وجه حملات إعلانية لدور أزياء راقية بما في ذلك "بربري"، و"شانيل"، و"كالفن كلاين".

وطوال مسيرتها المهنية الطويلة والحافلة، ظهرت العارضة على أكثر من 40 غلافًا لمجلة "فوغ" البريطانية.

ورُغم ذلك، يمكن القول إنّ إطلالاتها غير المتوازنة هي التي استحوذت على انتباه الجمهور بقدر ما فعلت صورها الأنيقة.

وبفضل ولعها بالملابس القديمة، وقدرتها على الجمع بين ملابس فريدة من نوعها، اكتسبت العارضة لقب "أيقونة الموضة العالمية" بشكلٍ متكرر.

صورة لعارضة الأزياء، كيت موس، خلال مهرجان "جلاستونبيري" الموسيقي في عام 2005. Credit: MJ Kim/Getty Images

وبدأت العارضة باتجاه جديد في الصيحات بمجرّد ظهورها في مهرجان "جلاستونبري" الممطر في المملكة المتحدة.

وأدّت قدرتها على الدمج بين أحذية المطر الموحلة التي تصل إلى الركبة والقطع المصنوعة من الدنيم إلى ظهور صيحة استمرّت لعقود طويلة بشأن "ملابس المهرجانات".

لوحات معروضة رسمها الفنان البريطاني "بانكسي" لكيت موس قبل بيعها في عام 2009. Credit: Carl De Souza/AFP/Getty Images

وفي حديثٍ سابق مع CNN، أوضح المصور الأسطوري ديفيد بيلي، الذي التقط عددًا من الصور الأكثر شهرة لموس، سبب نجاحها الكبير قائلاً: "تتمتع كيت بجمال فريد وديمقراطي تمامًا، ويحظى بجاذبية عالمية".

وكانت حياة موس موضوعًا للتكهنات في الصحف الصفراء (التابلويد) لفترةٍ طويلة.

وإلى جانب علاقاتها الرومانسية البارزة مع الممثل جوني ديب، ومحرّر المجلات جيفرسون هاك، والمؤدّي الرئيسي لفرقة The Libertines الموسيقية، بيت دوهرتي، تم الإبلاغ أيضًا عن تعاطيها المزعوم للمخدرات على نطاقٍ واسع من قِبَل وسائل الإعلام البريطانية في عام 2005.

كيت موس خلال الحفل الختامي للألعاب الأولمبية في لندن بعام 2012. Credit: Jewel Samad/AFP/Getty Images

وأدّى ذلك إلى خسارة عقود مُربِحة مع "بربري"، و"شانيل"، و"إتش آند إم".

وأصدرت عارضة الأزياء لاحقًا اعتذارًا علنيًا، ومن ثم دخلت طوعًا إلى عيادة لإعادة التأهيل في ولاية أريزونا الأمريكية.

وفي مقابلةٍ إذاعية نادرة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في عام 2022، قالت موس: "شعرت بالمرض، وكنت غاضبة جدًا بسبب تعاطي كل من أعرفه المخدرات".

كما أضافت: "لذلك اعتقدت أنّ تركيزهم علي، ومحاولة أخذ ابنتي بعيدًا، كان أمرًا يتّسم بالنفاق".

وتسلّقت موس لاحقًا قائمة مجلة "فوربس" للعارضات الأعلى أجرًا في العالم.

صورة لموس خلال عرض تابع لعلامة "فندي" لربيع صيف 2021 في باريس. Credit: Stephane De Sakutin/AFP/Getty Images

ومنذ تقاعدها رسميًا من مدرجات عرض الأزياء في عام 2004، أنشأت البريطانية وكالة عرض الأزياء الخاصة بها، بالإضافة إلى علامتها التجارية الخاصة بالرفاهية "Cosmoss".

وظهرت موس أيضًا في مقاطع فيديو موسيقية لفنانين مثل جوني كاش، وبول مكارتني، وإلتون جون، وفِرَق مثل "Primal Scream"، و"The White Stripes"، ما ساعد بتأمين مكانها في تاريخ الثقافة الشعبية.