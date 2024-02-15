دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقد عاد أسبوع نيويورك للموضة، حيث شُوهد المشاهير يجلسون في الصفوف الأمامية لعروض الأزياء في مانهاتن، وبروكلين، ويصلون إلى الحفلات الخاصة بدور الأزياء الفاخرة، ضمنًا "غوتشي"، و"إيف سان لوران".
وظهرت أوما ثورمان في عرض أزياء لعلامة Tory Burch، وظهر مات ديمون في عرض لعلامة Naeem Khan، وحضرت كوين لطيفة عرضًا لـThom Browne، بينما ظهرت جوليا فوكس في كل مكان بإطلالات لم تخيّب الظّن، وقد ارتدت فستانًا بخط عنق منخفض وقبعة من قماش الساتان خلال عرض لعلامة Willy Chavarria، وبتسريحة مشابهة لماري أنطوانيت (ملكة فرنسا فى القرن الـ18) وإطلالة منفوشة أثناء عرض لعلامة Wiedenhoeft.
ولكن كان الظهور المفاجئ لبيونسيه في عرض لعلامة Luar هو ما أثار ضجّة كبيرة في بروكلين وخارجها.
وظهرت المغنية مع والدتها، تينا نولز، وشقيقتها سولانج، لدعم نجل سولانج، جوليز سميث جونيور، في أول ظهور له على مدرج الأزياء لهذه العلامة.
ووصلت بيونسيه ببدلة فضية مرصعة بالأحجار الكريمة، ارتدت تحتها قميصًا شفافاً متناسقًا مع غطاء وضعتها على رأسها، وقبعة رعاة البقر.
ومنذ الليلة الأولى، انطلق النجوم مع عودة تومي هيلفيغر إلى جدول الأعمال، وعارضة الأزياء صوفيا ريتشي غرينج، والمغنية "بيكي جي"، اللتين ارتدتا معطفين باللون الرمادي في حانة Grand Central Oyster الفخم لتسليط الضوء على نظرة المصمم الجديدة للموضة الأمريكية الكلاسيكية من الطراز الإعدادي.
وفي أماكن أخرى، حضر نجوم آخرون أسبوع الموضة، ومنهم جيسيكا تشاستين، وجودي تيرنر سميث، وبليك ليفلي، وكاتي هولمز، وغابرييل يونيون، وإليوت بيج، وبروكلين بيكهام، ونيكولا بيلتز بيكهام.