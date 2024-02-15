دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقد عاد أسبوع نيويورك للموضة، حيث شُوهد المشاهير يجلسون في الصفوف الأمامية لعروض الأزياء في مانهاتن، وبروكلين، ويصلون إلى الحفلات الخاصة بدور الأزياء الفاخرة، ضمنًا "غوتشي"، و"إيف سان لوران".

وظهرت أوما ثورمان في عرض أزياء لعلامة Tory Burch، وظهر مات ديمون في عرض لعلامة Naeem Khan، وحضرت كوين لطيفة عرضًا لـThom Browne، بينما ظهرت جوليا فوكس في كل مكان بإطلالات لم تخيّب الظّن، وقد ارتدت فستانًا بخط عنق منخفض وقبعة من قماش الساتان خلال عرض لعلامة Willy Chavarria، وبتسريحة مشابهة لماري أنطوانيت (ملكة فرنسا فى القرن الـ18) وإطلالة منفوشة أثناء عرض لعلامة Wiedenhoeft.

داشا بولانكو وجوليا فوكس خلال عرض أزياء لعلامة Willy Chavarria في بروكلين في 9 فبراير/شباط. Credit: Roy Rochlin/Getty Images

ولكن كان الظهور المفاجئ لبيونسيه في عرض لعلامة Luar هو ما أثار ضجّة كبيرة في بروكلين وخارجها.

وظهرت المغنية مع والدتها، تينا نولز، وشقيقتها سولانج، لدعم نجل سولانج، جوليز سميث جونيور، في أول ظهور له على مدرج الأزياء لهذه العلامة.

ظهرت المغنية بيونسيه مع والدتها خلال عرض لعلامة Luar في 13 فبراير/ شباط. Credit: Nina Westervelt/WWD/Getty Images

ووصلت بيونسيه ببدلة فضية مرصعة بالأحجار الكريمة، ارتدت تحتها قميصًا شفافاً متناسقًا مع غطاء وضعتها على رأسها، وقبعة رعاة البقر.

ومنذ الليلة الأولى، انطلق النجوم مع عودة تومي هيلفيغر إلى جدول الأعمال، وعارضة الأزياء صوفيا ريتشي غرينج، والمغنية "بيكي جي"، اللتين ارتدتا معطفين باللون الرمادي في حانة Grand Central Oyster الفخم لتسليط الضوء على نظرة المصمم الجديدة للموضة الأمريكية الكلاسيكية من الطراز الإعدادي.

صورة لـ"بيكي جي"، وكيلي روثرفورد، وصوفيا ريتشي غرينج أثناء حضور عرض أزياء لعلامة "تومي هيلفيغر" في 9 فبراير/شباط. Credit: Nina Westervelt/WWD/Getty Images

وفي أماكن أخرى، حضر نجوم آخرون أسبوع الموضة، ومنهم جيسيكا تشاستين، وجودي تيرنر سميث، وبليك ليفلي، وكاتي هولمز، وغابرييل يونيون، وإليوت بيج، وبروكلين بيكهام، ونيكولا بيلتز بيكهام.

ألق نظرة على أبرز الإطلالات من أسبوع نيويورك للموضة أدناه:

الممثلة جيسيكا تشاستين خلال حفلة خاصة لعلامة "غوتشي". Credit: Gilbert Carrasquillo/GC Images/Getty Images

الفنان سام سميث أثناء حضور عرض لعلامة Willy Chavarria. Credit: Roy Rochlin/Getty Images

الثنائي بروكلين بيكهام ونيكولا بيلتز بيكهام أثناء حفلة لعلامة YSL Beauty. Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for YSL Beauty