أشبه بالدمى.. ما سرّ الوجه الخزفي الشائع على "تيك توك"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لقد مر أكثر من أسبوع على استحواذ الإطلالات التي ابتكترها خبيرة المكياج، بات ماكغراث، لعرض الأزياء الراقية لربيع وصيف 2024 من دار "ميزون مارجيلا"، على مخيّلة الحضور، وتثير جدلًا على الإنترنت منذ ذلك الحين.

وقامت ماكغراث، التي تعتبرها مجلة "فوغ" فنانة المكياج الأكثر تأثيراً في العالم، بتحويل العارضات إلى دمى حية، ببشرة خزفية، وحواجب رفيعة، وعيون وشفاه وخدود مظللة بشكل لافت للنظر.

لكنّ البشرة الشمعية اللامعة التي ابتكرتها هي التي سرقت الأضواء، وأنتجت عددًا لا يحصى من تحليلات المجلات، ومقاطع فيديو تعليمية على منصة "تيك توك"، التي حصد بعضها ملايين المشاهدات.

كانت منصات التواصل الاجتماعي بمثابة بؤرة للتكهنات حول كيفية قيام خبيرة المكياج بابتكار بشرة شمعية لامعة على عارضات عرض أزياء دار ميزون مارجيلا Credit: Pat McGrath Labs

وخلال بث مباشر على "انستغرام" الجمعة قامت مع فريقها بتكرار إطلالة مكياج من عرض أزياء دار "ميزون مارجيلا"، أشادت ماكغراث بالكثير من عمليات البحث ومحاولات إعادة تكرار الإطلالة من قبل المعجبين.

ومع إخفاء المنتجات السرية التي استخدمتها ماكغراث للحصول على بشرة متلألئة حتى بثها المباشر، وصلت التكهنات عبر الإنترنت إلى درجة جنونية هذا الأسبوع، عقب انتشار لقطات فيديو ما بعد العرض لعارضات يتخلصن مما بدا وكأنه طبقة ثانية من الجلد، وظن البعض أن ماكغراث استخدمت قناعًا مقشرًا مخففًا بالماء.

بينما زعمت أخريات أن تأثير اللمعان العالي تم إنشاؤه باستخدام منتج من علامة المكياج الاحترافية Kryolan يسمى "Liquid Glass"، وهي نظرية انتشرت على الإنترنت لدرجة أن المنتج بيع على الفور.

ورغم أن النظرية أثارت إعجاب ماكغراث، إلا أنه لم يكن "المنتج السري" الذي استخدمته في عرض الأزياء ذاك.

شهد العقد الماضي مجموعة من الاتجاهات التي تحتفي بالبشرة ذات اللمعان العالي Credit: Pat McGrath Labs

وفي حديثه مع CNN، بدا أن المتحدث باسم شركة Pat McGrath Labs، العلامة التجارية للتجميل التي أسستها فنانة المكياج، يؤكد نظرية قناع الوجه: "لقد كانت Pat McGrath Labs دائمًا تتمحور حول إنشاء منتجات وتركيبات لم تكن موجودة من قبل، وقد كان الفريق يعمل على تركيبة في المختبر منذ بعض الوقت. خلف الكواليس بالنسبة لعرض الأزياء مارجيلا، قامت ماكغراث بدمج العديد من المنتجات للعرض، ضمنًا أقنعة الوجه (أحدها كان الخيار) والكمية المثالية من الماء".

وتابع المتحدث بأن هذه التقنية كانت "القطعة الأكثر تحديًا في اللغز"، وقوامها التأكد من تحقيق لمسة نهائية زجاجية عالية الانعكاس من دون العبث بالمكياج الموجود تحته.

وأضاف: "نحن ندرك أن الناس لا يرغبون بمزج عدد كبير من المنتجات، ولهذا السبب سنطلق منتجا يمنحك اللمسة النهائية المثالية التي تتمتع يتأثير انعكاس الزجاج".

وكشفت ماكغراث وفريقها، عبر خاصية البث المباشر على منصة "انستغرام"، عن عدد قليل من المنتجات الثمانية المستخدمة، ضمنًا أقنعة الوجه القابلة للتقشير من علامة Freeman Beauty، وProot، وQue Bella.

وقالت ماكغراث إن فريقها رش سبع إلى ثماني طبقات من القناع المركب على كل عارضة، وهي عملية تستغرق وقتًا طويلاً لضمان أن بشرتهن الزجاجية لن تفقد بريقها قبل العرض.

وللحصول على مظهر "كريم الأساس الخزفي" على العارضات ذوات البشرة الفاتحة، قام فريق ماكغراث بمزج كريم الأساس Sublime Perfection Foundation الخاص بعلامتها التجارية الذي يحمل اسمها، مع الطلاء الأبيض المسرحي.

قبل استخدام البخاخة، قام فنانو المكياج بوضع مؤثرات خاصة ذات أساس مائي على زوايا شفاه وأنوف العارضات، من أجل تحقيق لمعان إضافي.

وأشارت ماكغراث إلى أن العارضات أنفسهن ساعدن أيضًا على إغلاق كل طبقة من الجلد الزجاجي، وتجفيف وجوههن بالمجفف في عملية استغرقت بين 45 دقيقة وساعتين.

ويعد ابتكار ماكغراث مجرد مثال أحدث - وإن كان الأكثر تطرفًا -عن الاتجاه نحو بشرة شديدة اللمعان، تبدو خالية من المسام وخالية من العيوب.

من جانبها، قالت فنانة مكياج المشاهير، مونيكا بلندر، التي تضم قائمة عميلاتها كل من جيسيكا ألبا وكيت هدسون وميغان فوكس، لـCNN إن إطلالات مارجيلا "المذهلة" التي قامت بها ماكغراث ليست ممكنة لإطلالة "كل يوم".

ومع ذلك، كانت لديها اقتراحات "لمظهر مماثل وأكثر قابلية للتحقيق من المنزل".

ويعد تحضير البشرة بشكل مثالي أمرًا أساسيًا، وأوصت بلندر البدء بزيت الوجه قبل وضع كريم الأساس، ثم تخطي البودرة للحفاظ على لمعانها.

وأضافت: "بعد الانتهاء من وضع مكياجك، يمكنك حقًا زيادة التوهج من طريق إضافة طبقة رقيقة أخرى من الزيت فوق الجزء العلوي، أو للحصول على لمعان إضافي ثابت، الحيلة المفضلة لدي هي استخدام مرطب شفاف كمستحضر إضاءة".