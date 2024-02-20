سكبت على جسدها دمًا مزيفًا.. شاهد لحظة إبعاد عارضة أزياء عن السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي

جريئة.. براقة.. مبهرة.. وساحرة كانت أزياء المشاهير على سجادة عام 2021 الحمراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهر مستوى كبير من الأناقة على السجادة الحمراء أثناء حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا) لعام 2024 بالعاصمة البريطانية لندن الأحد، حيث اجتمع بعض من أفضل المواهب في هوليوود لحضور حدث يعادل حفل توزيع جوائز الأوسكار في صناعة السينما البريطانية.

ورُغم عدم ظهور أميرة ويلز، كاثرين، هذا العام في ظل تعافيها من عملية جراحية في البطن، ظهر زوجها الأمير ويليام في الحفل الذي أُقيم في قاعة المهرجانات الملكية بلندن بصفته رئيس الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.

تزيّن النجوم بمجموعة متنوعة من الصيحات. Credit: Scott Garfitt/BAFTA/Getty Images

ورغم وجود القليل من المفاجآت فيما يتعلق بالفائزين، مع تصدر الفيلم الأكثر ترشيحًا، "أوبنهايمر"، القائمة بتسعة جوائز، إلا أنّ الأمور كانت أقل قابلية للتنبؤ بها على السجادة الحمراء.

وطغت على النجوم مجموعة متنوعة من الصيحات التي تراوحت بين سحر هوليوود القديم والإطلالات الكاشفة عن عضلات البطن، والفساتين الجميلة باللون الخوخي.

ألق نظرة على أفضل إطلالات حفل جوائز "بافتا" أدناه:

ارتدت نجمة فيلم "باربي"، مارغوت روبي، فستانًا صُنِع خصيصًا لها من علامة Giorgio Armani Privé. Credit: John Phillips/Getty Images

ظهرت الممثلة، إيما ستون، في فستانٍ خوخي اللون من تصميم "لوي فيتون". Credit: John Phillips/Getty Images

ارتدى الممثل كولمان دومينغو، المرشَّح لجائزة أفضل ممثل، بدلة من علامة Boss. Credit: Mike Marsland/WireImage/Getty Images

تألقت الممثلة إيميلي بلانت في فستانٍ برّاق من المصمم اللبناني إيلي صعب. Credit: Gareth Cattermole/BAFTA/Getty Images

ارتدت دافين جوي راندولف، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة مُساعِدة عن فيلم The Holdovers، فستانًا صُنِع خصيصًا لها من علامة Robert Wun. Credit: John Phillips/Getty Images

ظهرت تايلور راسل في فستانٍ أبيض من علامة Loewe. Credit: Stephane Cardinale/Corbis/Getty Images