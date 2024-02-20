ألق نظرة على أبرز إطلالات النجوم الفاتنة خلال حفل توزيع جوائز "بافتا" بلندن

ستايل
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهر مستوى كبير من الأناقة على السجادة الحمراء أثناء حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا) لعام 2024 بالعاصمة البريطانية لندن الأحد، حيث اجتمع بعض من أفضل المواهب في هوليوود لحضور حدث يعادل حفل توزيع جوائز الأوسكار في صناعة السينما البريطانية.

ورُغم عدم ظهور أميرة ويلز، كاثرين، هذا العام في ظل تعافيها من عملية جراحية في البطن، ظهر زوجها الأمير ويليام في الحفل الذي أُقيم في قاعة المهرجانات الملكية بلندن بصفته رئيس الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.

ألق نظرة على أبرز إطلالات النجوم خلال حفل توزيع جوائز "بافتا"
تزيّن النجوم بمجموعة متنوعة من الصيحات. Credit: Scott Garfitt/BAFTA/Getty Images

ورغم وجود القليل من المفاجآت فيما يتعلق بالفائزين، مع تصدر الفيلم الأكثر ترشيحًا، "أوبنهايمر"، القائمة بتسعة جوائز، إلا أنّ الأمور كانت أقل قابلية للتنبؤ بها على السجادة الحمراء.

وطغت على النجوم مجموعة متنوعة من الصيحات التي تراوحت بين سحر هوليوود القديم والإطلالات الكاشفة عن عضلات البطن، والفساتين  الجميلة باللون الخوخي.

ألق نظرة على أفضل إطلالات حفل جوائز "بافتا" أدناه:

ألق نظرة على أبرز إطلالات النجوم خلال حفل توزيع جوائز "بافتا" في لندن
ارتدت نجمة فيلم "باربي"، مارغوت روبي، فستانًا صُنِع خصيصًا لها من علامة Giorgio Armani Privé. Credit: John Phillips/Getty Images
ألق نظرة على أبرز إطلالات النجوم خلال حفل توزيع جوائز "بافتا"
ظهرت الممثلة، إيما ستون، في فستانٍ خوخي اللون من تصميم "لوي فيتون". Credit: John Phillips/Getty Images
ألق نظرة على أبرز إطلالات النجوم خلال حفل توزيع جوائز "بافتا"
ارتدى الممثل كولمان دومينغو، المرشَّح لجائزة أفضل ممثل، بدلة من علامة Boss. Credit: Mike Marsland/WireImage/Getty Images
ألق نظرة على أبرز إطلالات النجوم خلال حفل توزيع جوائز "بافتا"
تألقت الممثلة إيميلي بلانت في فستانٍ برّاق من المصمم اللبناني إيلي صعب. Credit: Gareth Cattermole/BAFTA/Getty Images
ألق نظرة على أبرز إطلالات النجوم خلال حفل توزيع جوائز "بافتا"
ارتدت دافين جوي راندولف، الحائزة على جائزة أفضل ممثلة مُساعِدة عن فيلم The Holdovers، فستانًا صُنِع خصيصًا لها من علامة Robert Wun. Credit: John Phillips/Getty Images
ألق نظرة على أبرز إطلالات النجوم خلال حفل توزيع جوائز "بافتا"
ظهرت تايلور راسل في فستانٍ أبيض من علامة Loewe. Credit: Stephane Cardinale/Corbis/Getty Images
ألق نظرة على أبرز إطلالات النجوم خلال حفل توزيع جوائز "بافتا"
اختارت نجمة مسلسل The Crown، إيما كورين، الظهور بإطلالة جريئة. Credit: Gareth Cattermole/BAFTA/Getty Images

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