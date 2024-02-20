دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهر مستوى كبير من الأناقة على السجادة الحمراء أثناء حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا) لعام 2024 بالعاصمة البريطانية لندن الأحد، حيث اجتمع بعض من أفضل المواهب في هوليوود لحضور حدث يعادل حفل توزيع جوائز الأوسكار في صناعة السينما البريطانية.
ورُغم عدم ظهور أميرة ويلز، كاثرين، هذا العام في ظل تعافيها من عملية جراحية في البطن، ظهر زوجها الأمير ويليام في الحفل الذي أُقيم في قاعة المهرجانات الملكية بلندن بصفته رئيس الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون.
ورغم وجود القليل من المفاجآت فيما يتعلق بالفائزين، مع تصدر الفيلم الأكثر ترشيحًا، "أوبنهايمر"، القائمة بتسعة جوائز، إلا أنّ الأمور كانت أقل قابلية للتنبؤ بها على السجادة الحمراء.
وطغت على النجوم مجموعة متنوعة من الصيحات التي تراوحت بين سحر هوليوود القديم والإطلالات الكاشفة عن عضلات البطن، والفساتين الجميلة باللون الخوخي.
ألق نظرة على أفضل إطلالات حفل جوائز "بافتا" أدناه: