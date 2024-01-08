ألق نظرة على نجوم أبرز حفلة في هوليوود على مر عِقد بهذه الصورة الحميمة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال العِقد الماضي، قام نجوم هوليوود، من الممثلين، والمخرجين، والمدراء التنفيذيين للاستوديوهات، بالبحث عن المصور مارك سيليجر لتوثيق صورة "بورتريه" لهم في الاستوديو المنبثق الذي يبنيه وسط حفل "فانيتي فير" الخاص بحفل توزيع جوائز "الأوسكار".

ورحبّت مواقع التصوير خاصته بشخصيات بارزة وأسماء جريئة.

وقال سيليجر لـCNN في محادثة هاتفية قبل إطلاق كتابه المصور الجديد "Vanity Fair: Oscar Night Sessions" إنه "في بعض النواحي، كنت أتدرب طوال حياتي وخلال فترات مسيرتي المهنية لأتمكن من تحقيق شيء كهذا".

فازت المغنية "ليدي غاغا" بأول جائزة أوسكار لها في عام 2019 عن فئة أفضل أغنية أصلية. Credit: Mark Seliger

وأضاف أن "هذا الأمر شكلّ بالتأكيد التجربة الأكثر تحديًا.. حيث أستخدم بشكلٍ أساسي جميع المهارات التي تعلمتها ليس فقط كمصورٍ فوتوغرافي، بل كمخرجٍ أيضًا".

صورة للممثلة ميشيل يوه بعد فوزها بجائزة "أفضل ممثلة" في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023. Credit: Mark Seliger

وأدّت رؤيته السينمائية وسلوكه الهادئ إلى العديد من اللقطات المميزة، مثل صورة الفنانة "ليدي غاغا" بعد فوزها بجائزة أوسكار في عام 2019، وصورة الممثلة ميشيل يوه الأنيقة بعد فوزها عن فئة أفضل ممثلة في مارس/آذار الماضي.

وهذه ليست إلا صورتين من بين مئتي صورة أخرى في كتابه.

وثق المصور دهشة الممثلة لوبيتا نيونغو بعد فوزها بجائزة أوسكار في عام 2014. Credit: Mark Seliger

ويبدأ الكتاب بصورة التُقِطت في عام 2014 للممثلة لوبيتا نيونغو، وهي تبتسم أثناء التمعن في تمثالها الذهبي بعد فوزها بجائزة الأوسكار لأول مرة.

واستذكر سيليجر تلك اللحظة قائلاً: "لم يكن علي حتّى أن أقول أي شيء"، موضحًا: "أعتقد أنّها كانت في لحظة صدمة مطلقة".

وقال المصور، ومقرّه في مدينة نيويورك الأمريكية، إنّه يعتمد على الحدس لالتقاط تلك اللحظات السحرية، موضحًا أنّ الحالة المزاجية للنجوم في صوره تتراوح بين "الابتهاج" و"الدهشة التامة".

خلق المَشَاهد والخروج عن النص

صورة للممثل جيف جولدبلوم. Credit: Mark Seliger

ويراقب سيليجر سلوكيات النجوم باستمرار لإنشاء قصة، وإثارة وضعية معبّرة، ويتجسّد ذلك في صورة التقطها للممثل جيف جولدبلوم في عام 2022، وهو يحمل نظارة بيده، ويؤشر بإصبعه في اليد الأخرى كما لو كان يوبّخ المصور.

ووجّه المصور الممثل، قائلًا له: "جيف، أنت مخرج إيطالي رائع من السبعينيات، وتجري محادثة صريحة جدًا مع شخصيتك الرئيسية لأنّها لم تحقق الهدف المنشود".

وبعد القيام ببعض الإيماءات، حصل سيليجر على الصورة المرجوة، ولم يستغرق الأمر أكثر من 30 ثانية من التصوير، وفقًا له.

كانت هذه الصورة للممثل رامي مالك تستحق الانتظار. Credit: Mark Seliger

ولكن لا تحصل جميع الأمور بالطريقة التي يرغب بها المصور في بعض الأحيان.

وفي عام 2022، كانت زندايا وزوي كرافيتز من بين النجمات اللواتي انتظرن بصبر في الطابور، بينما جلس الممثل الحائز على جائزة أوسكار في 2019، رامي مالك، في إحدى جلسات المصور.

وتوقع سيليجر قدوم زندايا وزوي كرافيتز بعد الانتهاء من مالك، ولكنه قال: "اعتقدت أنّهما لن يمانعا (الانتظار) لكنهما غادرتا. في المقابل حصلنا على صورة رامي، وكانت جميلة".

يحصل الممثل أنتوني هوبكنز على ما يرغب به، وفقًا لما أكّده المصور لـCNN. Credit: Mark Seliger

وعند الحديث عن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مرتين، أنتوني هوبكنز، أشار المصور إلى أنّه كان النجم الوحيد الذي رفض توجيهاته.

وآنذاك، قال هوبكنز لسيليجر: "أريد فقط أن يتم تصويري بهذه الطريقة"، وأجابه المصور قائلاً: "بالطبع، أنا سعيد بوجودك هنا فحسب".