ألق نظرة على نجوم أبرز حفلة في هوليوود على مر عِقد بهذه الصورة الحميمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال العِقد الماضي، قام نجوم هوليوود، من الممثلين، والمخرجين، والمدراء التنفيذيين للاستوديوهات، بالبحث عن المصور مارك سيليجر لتوثيق صورة "بورتريه" لهم في الاستوديو المنبثق الذي يبنيه وسط حفل "فانيتي فير" الخاص بحفل توزيع جوائز "الأوسكار".
ورحبّت مواقع التصوير خاصته بشخصيات بارزة وأسماء جريئة.
وقال سيليجر لـCNN في محادثة هاتفية قبل إطلاق كتابه المصور الجديد "Vanity Fair: Oscar Night Sessions" إنه "في بعض النواحي، كنت أتدرب طوال حياتي وخلال فترات مسيرتي المهنية لأتمكن من تحقيق شيء كهذا".
وأضاف أن "هذا الأمر شكلّ بالتأكيد التجربة الأكثر تحديًا.. حيث أستخدم بشكلٍ أساسي جميع المهارات التي تعلمتها ليس فقط كمصورٍ فوتوغرافي، بل كمخرجٍ أيضًا".
وأدّت رؤيته السينمائية وسلوكه الهادئ إلى العديد من اللقطات المميزة، مثل صورة الفنانة "ليدي غاغا" بعد فوزها بجائزة أوسكار في عام 2019، وصورة الممثلة ميشيل يوه الأنيقة بعد فوزها عن فئة أفضل ممثلة في مارس/آذار الماضي.
وهذه ليست إلا صورتين من بين مئتي صورة أخرى في كتابه.
ويبدأ الكتاب بصورة التُقِطت في عام 2014 للممثلة لوبيتا نيونغو، وهي تبتسم أثناء التمعن في تمثالها الذهبي بعد فوزها بجائزة الأوسكار لأول مرة.
واستذكر سيليجر تلك اللحظة قائلاً: "لم يكن علي حتّى أن أقول أي شيء"، موضحًا: "أعتقد أنّها كانت في لحظة صدمة مطلقة".
وقال المصور، ومقرّه في مدينة نيويورك الأمريكية، إنّه يعتمد على الحدس لالتقاط تلك اللحظات السحرية، موضحًا أنّ الحالة المزاجية للنجوم في صوره تتراوح بين "الابتهاج" و"الدهشة التامة".
خلق المَشَاهد والخروج عن النص
ويراقب سيليجر سلوكيات النجوم باستمرار لإنشاء قصة، وإثارة وضعية معبّرة، ويتجسّد ذلك في صورة التقطها للممثل جيف جولدبلوم في عام 2022، وهو يحمل نظارة بيده، ويؤشر بإصبعه في اليد الأخرى كما لو كان يوبّخ المصور.
ووجّه المصور الممثل، قائلًا له: "جيف، أنت مخرج إيطالي رائع من السبعينيات، وتجري محادثة صريحة جدًا مع شخصيتك الرئيسية لأنّها لم تحقق الهدف المنشود".
وبعد القيام ببعض الإيماءات، حصل سيليجر على الصورة المرجوة، ولم يستغرق الأمر أكثر من 30 ثانية من التصوير، وفقًا له.
ولكن لا تحصل جميع الأمور بالطريقة التي يرغب بها المصور في بعض الأحيان.
وفي عام 2022، كانت زندايا وزوي كرافيتز من بين النجمات اللواتي انتظرن بصبر في الطابور، بينما جلس الممثل الحائز على جائزة أوسكار في 2019، رامي مالك، في إحدى جلسات المصور.
وتوقع سيليجر قدوم زندايا وزوي كرافيتز بعد الانتهاء من مالك، ولكنه قال: "اعتقدت أنّهما لن يمانعا (الانتظار) لكنهما غادرتا. في المقابل حصلنا على صورة رامي، وكانت جميلة".
وعند الحديث عن الممثل الحائز على جائزة الأوسكار مرتين، أنتوني هوبكنز، أشار المصور إلى أنّه كان النجم الوحيد الذي رفض توجيهاته.
وآنذاك، قال هوبكنز لسيليجر: "أريد فقط أن يتم تصويري بهذه الطريقة"، وأجابه المصور قائلاً: "بالطبع، أنا سعيد بوجودك هنا فحسب".