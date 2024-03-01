دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد صور وحيد القرن في الأسر، ومرفق منتجع صحي في سلوفاكيا، وبطل بمصارعة الأصابع في ألمانيا، من بين الصور النهائية ضمن القائمة المختصرة في جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي المرموقة لعام 2024.
اختير نحو 30 متأهلاً للتصفيات النهائية عبر الفئات المهنية العشر للمسابقة، التي تشمل التصوير الفوتوغرافي، والرياضة، والمناظر الطبيعية، والبيئة، مع إضافة ثلاثة إلى سبعة مصورين آخرين إلى القائمة المختصرة ضمن كل فئة.
سيتم الإعلان عن الفائزين في أبريل/ نيسان، ومن المقرر أن يتم تنظيم معرض للصور في مجمع "Somerset House" بلندن.
تنظم جوائز التصوير الفوتوغرافي العالمية مسابقات عدة مختلفة سنويًا، تشمل جوائز الشباب والطلاب، وتمّ الكشف عن الفائزين الوطنيين والإقليميين الشهر الماضي. واجتذب برنامج هذا العام أكثر من 395 ألف صورة، وفق ما جاء في بيان صحفي. ورفض ممثل عن المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي إطلاع CNN عن عدد الصور المؤهلة للمشاركة في المسابقة الاحترافية، لكنه قال إنهم حصلوا على أكبر عدد من المشاركات في تاريخ المسابقة منذ 17 عامًا.
وفي بيان صحفي، أشادت رئيسة لجنة التحكيم مونيكا الليندي بـ"الطيف المتنوع وعالي الجودة والإبداعي" للائحة هذا العام. وقالت: "لقد ذُهلت لجنة التحكيم برواية القصص العاطفية للأفراح وتحديات الوجود البشري في جميع أنحاء كوكبنا".