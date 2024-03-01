صورة التقطها المصور الألماني هورست كيستنر، الذي تم إدراجه في القائمة المختصرة عن فئة portfolio ضمن جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2024.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد صور وحيد القرن في الأسر، ومرفق منتجع صحي في سلوفاكيا، وبطل بمصارعة الأصابع في ألمانيا، من بين الصور النهائية ضمن القائمة المختصرة في جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي المرموقة لعام 2024.

صورة من مشروع سوجاتا سيتيا حول الناجين من العنف المنزلي في مجتمع جنوب آسيا بالمملكة المتحدة. Credit: Sujata Setia/Sony World Photography Awards

اختير نحو 30 متأهلاً للتصفيات النهائية عبر الفئات المهنية العشر للمسابقة، التي تشمل التصوير الفوتوغرافي، والرياضة، والمناظر الطبيعية، والبيئة، مع إضافة ثلاثة إلى سبعة مصورين آخرين إلى القائمة المختصرة ضمن كل فئة.

تظهر صورة التقطها برنت ستيرتون امرأتين متحولتين تنصّلتا من القوانين القاسية المناهضة لمجتمع المثليين في أوغندا، وتعيشان الآن في منزل آمن في نيروبي، بكينيا. Credit: Brent Stirton/Sony World Photography Awards

سيتم الإعلان عن الفائزين في أبريل/ نيسان، ومن المقرر أن يتم تنظيم معرض للصور في مجمع "Somerset House" بلندن.

تنظم جوائز التصوير الفوتوغرافي العالمية مسابقات عدة مختلفة سنويًا، تشمل جوائز الشباب والطلاب، وتمّ الكشف عن الفائزين الوطنيين والإقليميين الشهر الماضي. واجتذب برنامج هذا العام أكثر من 395 ألف صورة، وفق ما جاء في بيان صحفي. ورفض ممثل عن المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي إطلاع CNN عن عدد الصور المؤهلة للمشاركة في المسابقة الاحترافية، لكنه قال إنهم حصلوا على أكبر عدد من المشاركات في تاريخ المسابقة منذ 17 عامًا.

صورة التقطتها أنجيليكا جاكوب تظهر جوزيف أوتشنايدر، بطل الأوزان الخفيفة في بطولة مصارعة الأصابع الألمانية. Credit: Angelika Jakob/Sony World Photography Awards

وفي بيان صحفي، أشادت رئيسة لجنة التحكيم مونيكا الليندي بـ"الطيف المتنوع وعالي الجودة والإبداعي" للائحة هذا العام. وقالت: "لقد ذُهلت لجنة التحكيم برواية القصص العاطفية للأفراح وتحديات الوجود البشري في جميع أنحاء كوكبنا".

تم ترشيح المصور الصيني ليانغ تشن لجائزة "شعب جزيرة دونغهاي"، وسلسلته توثّق الحياة في مسقط رأسه بمقاطعة قوانغدونغ. Credit: Liang Chen/Sony World Photography Awards

توثق سلسلة إيدو هارتمان "منطقة التضحية"، وهي منطقة نائية في كازاخستان استخدمها الاتحاد السوفييتي ذات يوم كحقل لتجاربه النووية. Credit: Eddo Hartmann/Sony World Photography Awards

صورة لجيمس روكوب، المصوّر الرسمي لفريق السباحة الفني الأمريكي. Credit: James Rokop/Sony World Photography Awards

صورة من مشروع المصوّر ماوريتسيو دي بيترو "القضاء على الجوع"، الذي يبحث في كيفية استخدام الحشرات كمصدر للغذاء. Credit: Maurizio Di Pietro/Sony World Photography Awards

شقّت الصورة الجوية التي التقطها أكرم شاهين طريقها إلى القائمة المختصرة ضمن فئة المناظر الطبيعية. Credit: Ekrem Sahin/Sony World Photography Awards