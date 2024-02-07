بينها لقطة لغواص يستكشف الثقب الأزرق في مصر..الكشف عن الصور الفائزة بجوائز سوني العالمية للتصوير لعام 2024

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بينها لقطة لغواص يستكشف أعماق البحر في مصر..الكشف عن الصور الفائزة بجوائز سوني العالمية للتصوير 2024
Credit: Kyaw Htet

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من فيل يلهو بالرمال في نيبال، إلى غواص يستكشف الثقب الأزرق بالبحر الأحمر في مصر بطريقة حالمة، هذه الصور حصدت جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي على المستوى الوطني والإقليمي لهذا العام.

الكشف عن الصور الفائزة بجوائز سوني العالمية للتصوير 2024
صورة التقطتها المصورة جو شين لي لفيل يأخذ حمامًا رمليًا لحمايته من لدغات الحشرات في نيبالCredit: Ju Shen Lee

وكشفت المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي، النقاب عن الصور الفائزة الثلاثاء، التي عرضت أساليب المصورين الفريدة في التعامل مع البيئة المحيطة، وفقًا لبيان صحفي.

الكشف عن الصور الفائزة بجوائز سوني العالمية للتصوير 2024
التقطت عدسة لي جونغكي غواصًا وهو يستكشف منطقة الثقب الأزرق بالبحر الأحمر في مدينة دهب المصرية..Credit: Lee Jongkee

وشاركت أكثر من 395 ألف صورة من عشرات البلدان والأقاليم في جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2024، مع موضوعات تشمل الطبيعة، والمناظر الطبيعية، والهندسة المعمارية، وصور البورتريه.

الكشف عن الصور الفائزة بجوائز سوني العالمية للتصوير 2024
التقط فينايا موهان صورة لشخصية هندوسية تتم عبادتها وتُعرف باسم اللورد شيفا، تقفز وسط النار في ولاية كيرلا الهنديةCredit: Vinaya Mohan

وأوضح المنظمون أن الصور  الفائزة التقطها مصورون يقيمون في 54 دولة.

الكشف عن الصور الفائزة بجوائز سوني العالمية للتصوير 2024
قامت شيا جونغ تشو من تايوان بتصوير شاطئ في مقاطعة فوجيان في الصين، واصفة إياه بأنه استعارة لشجرة الحياة. .Credit: Chia Jung Chou

 وقامت لجنة من الحكام بتقييم مشاركات المصورين بشكل مجهول.

الكشف عن الصور الفائزة بجوائز سوني العالمية للتصوير 2024
صورة لدوار اللؤلؤة الدائري في شنغهاي، الصين، من قبل الماليزي ليم تشين تينغ. .Credit: Lim Chien Ting

وأوضح المنظمون أن مبادرة الجوائز الوطنية والإقليمية أطلقت قبل 11 عامًا بهدف دعم المصورين وعرض إنجازاتهم.

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ومن المقرر  الإعلان عن الفائزين بجوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لفئات الطلاب، والشباب، والمسابقات المفتوحة، والمهنية بتاريخ 18 أبريل/نيسان المقبل، وستُعرض مع الفائزين بالجوائز الوطنية والإقليمية كجزء من معرض يُفتتح بمجمّع سومرست هاوس Somerset House في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 19 أبريل/ نيسان وحتى 6 مايو/ أيار.

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