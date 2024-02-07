دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من فيل يلهو بالرمال في نيبال، إلى غواص يستكشف الثقب الأزرق بالبحر الأحمر في مصر بطريقة حالمة، هذه الصور حصدت جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي على المستوى الوطني والإقليمي لهذا العام.
وكشفت المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي، النقاب عن الصور الفائزة الثلاثاء، التي عرضت أساليب المصورين الفريدة في التعامل مع البيئة المحيطة، وفقًا لبيان صحفي.
وشاركت أكثر من 395 ألف صورة من عشرات البلدان والأقاليم في جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2024، مع موضوعات تشمل الطبيعة، والمناظر الطبيعية، والهندسة المعمارية، وصور البورتريه.
وأوضح المنظمون أن الصور الفائزة التقطها مصورون يقيمون في 54 دولة.
وقامت لجنة من الحكام بتقييم مشاركات المصورين بشكل مجهول.
وأوضح المنظمون أن مبادرة الجوائز الوطنية والإقليمية أطلقت قبل 11 عامًا بهدف دعم المصورين وعرض إنجازاتهم.
ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بجوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لفئات الطلاب، والشباب، والمسابقات المفتوحة، والمهنية بتاريخ 18 أبريل/نيسان المقبل، وستُعرض مع الفائزين بالجوائز الوطنية والإقليمية كجزء من معرض يُفتتح بمجمّع سومرست هاوس Somerset House في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 19 أبريل/ نيسان وحتى 6 مايو/ أيار.