دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من فيل يلهو بالرمال في نيبال، إلى غواص يستكشف الثقب الأزرق بالبحر الأحمر في مصر بطريقة حالمة، هذه الصور حصدت جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي على المستوى الوطني والإقليمي لهذا العام.

صورة التقطتها المصورة جو شين لي لفيل يأخذ حمامًا رمليًا لحمايته من لدغات الحشرات في نيبال Credit: Ju Shen Lee

وكشفت المنظمة العالمية للتصوير الفوتوغرافي، النقاب عن الصور الفائزة الثلاثاء، التي عرضت أساليب المصورين الفريدة في التعامل مع البيئة المحيطة، وفقًا لبيان صحفي.

التقطت عدسة لي جونغكي غواصًا وهو يستكشف منطقة الثقب الأزرق بالبحر الأحمر في مدينة دهب المصرية.. Credit: Lee Jongkee

وشاركت أكثر من 395 ألف صورة من عشرات البلدان والأقاليم في جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2024، مع موضوعات تشمل الطبيعة، والمناظر الطبيعية، والهندسة المعمارية، وصور البورتريه.

التقط فينايا موهان صورة لشخصية هندوسية تتم عبادتها وتُعرف باسم اللورد شيفا، تقفز وسط النار في ولاية كيرلا الهندية Credit: Vinaya Mohan

وأوضح المنظمون أن الصور الفائزة التقطها مصورون يقيمون في 54 دولة.

قامت شيا جونغ تشو من تايوان بتصوير شاطئ في مقاطعة فوجيان في الصين، واصفة إياه بأنه استعارة لشجرة الحياة. . Credit: Chia Jung Chou

وقامت لجنة من الحكام بتقييم مشاركات المصورين بشكل مجهول.

صورة لدوار اللؤلؤة الدائري في شنغهاي، الصين، من قبل الماليزي ليم تشين تينغ. . Credit: Lim Chien Ting

وأوضح المنظمون أن مبادرة الجوائز الوطنية والإقليمية أطلقت قبل 11 عامًا بهدف دعم المصورين وعرض إنجازاتهم.

ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بجوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي لفئات الطلاب، والشباب، والمسابقات المفتوحة، والمهنية بتاريخ 18 أبريل/نيسان المقبل، وستُعرض مع الفائزين بالجوائز الوطنية والإقليمية كجزء من معرض يُفتتح بمجمّع سومرست هاوس Somerset House في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 19 أبريل/ نيسان وحتى 6 مايو/ أيار.