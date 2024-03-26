هذا المسجد في السعودية يبدو كوردة بلورية وسط أبراج المملكة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدو المسجد الخاص بجامع مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة السعودية الرياض، كوجهة في حدّ ذاتها بتصميمها الأنيق.

ورغم أنّ المسجد، الذي افتُتِح رسميًا في عام 2019، يرمز إلى الحداثة بتفاصيله المصقولة واللامعة، إلا أنّه يجسد أيضًا في صميمه جانبًا من جوانب الصحراء في المملكة.

مسجد مركز الملك عبدالله المالي في المملكة العربية السعودية. Credit: Faisal Bin Zarah

وقال كبير المهندسين المعمرانيين في شركة "Omrania" التي كانت وراء التصميم، هيو كيدمان إنّه "يتحدى المفاهيم المسبقة بشأن تصميم المساجد عبر شكل المبنى، ومآذنه، وعلاقة المآذن بجسم المبنى، والمساحة الرئيسية الخالية من الأعمدة، وعلاقتها مع المحيط".

وردة بلورية وسط الأبراج

استوحي تصميم المسجد من تشكيلات طبيعية تُدعى "ورود الصحراء". Credit: Hani Sayed

وتُحيط بالمسجد "غابة" من الأبراج الطويلة، بحسب ما ذكره كيدمان.

واستُوحي تصميم المسجد من "ورود الصحراء" البلورية التي تتشكل في الصحراء السعودية، وهي عبارة عن تكوينات جميلة طبيعية تتشكل بفضل التجمعات الكريستالية لمعدني الجبس أو الباريت.

ويتجلى ذلك بشكلٍ خاص في الهيكل الهندسي الفريد للمسجد وقشرته الخارجية المرصوفة بالفسيفساء.

يمكن للمسجد، الذي تتجاوز مساحته 6 آلاف متر مربع، استقبال أكثر من 1400 شخص. Credit: Mohammed Ballool

ومن ناحية أخرى، يتجسّد التجريد وإعادة الاختراع عبر العديد من تفاصيله.

وعلى سبيل المثال، تُعد المقرنصات الزجاجية نسخة مجرّدة ومُعاد ابتكارها للمساند الناتئة التي "استُخدِمت في كل مكان بالعمارة الإسلامية التقليدية"، وفقًا لما أوضحه.

مسجد يتحدى المفاهيم

جانب من التصميم الأنيق للمسجد. Credit: Mohammed Ballool

وبدلاً من تجاهل عمارة المساجد التقليدية، يستمد الهيكل حداثته من العصور القديمة، والتي ربما أُقيمت خلالها الصلاة في بيئات طبيعية، مثل الجبال، وتحت السماء، ما يُعيد ربط الأفراد ببيئتهم بطريقةٍ حسية لا تُنسى.

نظرة على المسجد من الداخل. Credit: Faisal Bin Zarah

وينبثق المبنى من منطقة "الوادي" في مركز الملك عبدالله المالي، كما لو أنه وُلِد من الأرض بشكلٍ يطمس الحدود بين المناظر الطبيعية والهندسة المعمارية.

وتحتوي النوافذ الجانبية المثلثة على كتابات إسلامية مجردة متعددة الطبقات موضوعة على شكل شبكات زجاجية تُرشّح الضوء إلى القاعة الرئيسية خلال النهار.

وأكّد كيدمان أن "المسجد يُعبر عن إحساس مختلف بالروحانية الحية، والمتحركة، والحديثة".