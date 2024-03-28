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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- المراحيض في حاجة ماسة إلى تحديث، كما هو الحال مع نهجنا في التعامل مع مياه الصرف الصحي بأكمله، وفقًا لما ذكره العديد من المصممين، ومهندسي البيئة، وخبراء الصرف الصحي الذين يأملون بإحداث نقلةٍ نوعية.

ويُعتبر التخلص من مخلفاتنا أمر مسرف، إذ يمثّل حوالي ثلث استخدام المياه الداخلية في المنازل الأمريكية، بحسب ما أوضحته وكالة حماية البيئة (EPA).

وفي مناطق كثيرة حول العالم، أصبح استخدام مراحيض الدّفق محفوفًا بالمخاطر على نحوٍ متزايد، إذ يؤدي تغير المناخ إلى حالات جفاف شديدة، وفيضانات، ما يؤدي إلى ملء المجاري، وغمر خزانات الصرف الصحي.

قدم الجناح الفنلندي في بينالي البندقية مرحاضًا جافًا لتسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى حلول جديدة عندما يأتي الأمر للفضلات ومياه الصرف الصحي. Credit: Ugo Carmeni

وفي مناطق الكوارث، أو الأماكن التي لا تتوفر فيها المياه الجارية، تصبح الحاجة إلى الابتكار أكثر إلحاحًا.

وقالت الفنانة والمعمارية الفنلندية، التي طرحت هذا الموضوع في بينالي البندقية للهندسة المعمارية العام الماضي بصفتها أمينة جناح بلادها، آريا رينيل: "الفضلات ليست نفايات، بل عبارة عن مورد".

ولم تكن رينيل خبيرة في هذا المجال، لكنّها فوجئت عندما علمت بتصريف كمية من مياه الصرف الصحي في البندقية إلى قنواتها مباشرةً، وأرادت عرض نهج دائري للصرف الصحي، أي المرحاض "الجاف".

والمرحاض الجاف، المعروف باسم "Huussi" باللغة الفنلندية، يفصل البول عن البراز، كما تتم تهويته لإبعاد الروائح.

وفي فنلندا، تنتشر المراحيض الجافة بشكلٍ خاص في الأكواخ الريفية الصيفية، بحسب ما أوضحته رينيل لـCNN.

ويضع المستخدمون طبقة من الخث أو نشارة الخشب في المرحاض بعد الانتهاء من استخدامه، وبمجرد امتلائه، ينقلون الفضلات إلى حاوية أكبر محكمة الغلق على مدار عدة أشهر حتى تموت أي كائنات دقيقة.

ويمكن استخدام المواد المتبقية، الغنية بالنيتروجين، والفوسفور، كأسمدة طبيعية بدلاً من النوع الصناعي المعتاد الذي يصدر غازات الدفيئة.

وستكون طريقة التسميد الجاف هذه مألوفة لأولئك الذين يمتلكون منازل خارج الشبكة.

وفي الولايات المتحدة، بُنيت مراحيض السماد الجافة لفترةٍ طويلة كبدائل للمراحيض التقليدية في المنازل الريفية غير المتصلة بنظام صرف صحي، أو من قِبَل الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل كلفة تركيب خزان صرف صحي معادل، إذ قد يكلف آلاف الدولارات.

أسَّست ماكويليامز شركة Point of Shift لبناء أنظمة دائرية للعملاء في الولايات المتحدة. Credit: Kelsey McWilliams/Point of Shift

ورأت المهندسة البيئية، كيلسي ماكويليامز، التي تعمل على بناء أنظمة صرف صحي دائرية في جميع أنحاء البلاد مع شركتها "Point of Shift"، أنّ الحاجة إلى حلول مستدامة لن تنمو إلا في المناطق المتأثرة بالجفاف أو الفيضانات.

وقالت ماكويليامز لـCNN: "هناك ولايات متعددة في الوقت الحالي يعمل الأشخاص فيها على تغيير قوانين البناء الحالية، ولكن ليس لاستخدام المراحيض السمادية فحسب، بل للسماح بحلول أكثر ابتكارًا أيضًا للأشخاص الذين يرغبون بها".

فضلات تختفي؟

يقلّص مرحاض iThrone حجم الفضلات البشرية بسرعة. Credit: Courtesy Change:WATER Labs

ولكن ماذا لو اختفى برازك من المرحاض؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه "Change:WATER Labs"، وهي شركة ناشئة تقودها العالمة ورائدة الأعمال، ديانا يوسف، الحاصلة على براءة اختراع لمادة تبخرية هدفها تقليل حجم النفايات المتراكمة بنسبة تصل إلى 97% في يومٍ واحد.

وشرحت يوسف في مكالمةٍ هاتفية: "طوّرنا تقنية نطلق عليها بكل محبة اسم: قلّص برازك".

وأُطلق على اختراع الشركة اسم "iThrone".

ويعمل مرحاض الشركة المحمول، ومنخفض التكلفة، والخالي من المياه تمامًا على تخزين النفايات البشرية في كيسٍ مبطن بالمادة التي اخترعتها.

ولا تزال هناك حاجة لجمع وعلاج المادة المتبقية، إذ أنها قابلة لإعادة التدوير، ولكن لا يمكن تحييدها.

ولكن يجب استرجاعها مرة واحدة فقط كل شهر أو شهرين.

ومنذ تلقي التمويل في عام 2018 بمبادرة "التحدي الإنساني الكبير"، وهي جائزة دولية لتسريع المشاريع، اختُبِر مرحاض "iThrone" في المجتمعات المستضعفة التي لا يمكنها الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الآمنة في أوغندا وبنما.

إعادة تدوير الفضلات

وفي المدن التي تتمتع بأنظمة صرف صحي متطورة، قد يحدث تغيير جذري بعيدًا عن الأنظار.

وأثناء تعامل ولاية كاليفورنيا الأمريكية مع الجفاف المتفاقم على سبيل المثال، تحتاج مدينة سان فرانسيسكو الآن إلى إنشاء أنظمة لإعادة تدوير مياه الصرف الصحي في المباني الجديدة التي تزيد مساحتها عن 100 ألف قدم مربع (9،200 متر مربع تقريبًا).

وبَنَت شركة "Epic Cleantec" المحلية أول نظام لإعادة استخدام المياه الرمادية في المدينة ببرج "Fifteen Fifty" الفاخر.

وتعمل الشركة على تطبيق نظامها بالمشاريع السكنية، والجامعات، والشركات، والمصانع، والفنادق في جميع أنحاء الولاية.

يقوم مبنى RecoLab بإعادة تصوّر مظهر محطات الصرف الصحي. Credit: Sarah Perfekt

وفي مشروع تطويري ساحلي جديد في مدينة هيلسينجبورج السويدية، تم تجديد محطة الصرف الصحي التقليدية بالكامل لتصبح منشأة معالجة جديدة ومبتكرة تُدعى "RecoLab".

ويتصل مبنى "RecoLab" الملفت للنظر بكل مبنى في المنطقة الجديدة من خلال نظام ثلاثي الأنابيب يفصل ويُعيد تدوير المياه التي تحتوي على النفايات البشرية (أو المياه السوداء) من مراحيض التفريغ، والمياه الرمادية من أحواض الاستحمام، والغسالات، والمواد العضوية من أنظمة التخلص من الأغذية.

وعند اكتمال تطوير المشروع السكني بحلول عام 2030، سيخدم المبنى 2،500 ساكن.

وأوضحت مطورة الأعمال في "RecoLab"، أماندا هوكس: "عند فصل موارد مياه الصرف الصحي، يمثّل ذلك المبدأ نفسه الذي تستخدمه عند فصل البلاستيك عن المعادن. ويسهل ذلك من إعادة التدوير".

وأضافت: "94% من مياه الصرف الصحي في مدننا سهلة التنظيف جدًا"، ولكن اختلاطها بالمياه السوداء يلوّث ما قد يكون موردًا قابلاً لإعادة الاستخدام.

كما هو الحال مع مراحيض التسميد الجافة، يستخرج "RecoLab" النيتروجين والفوسفور من الفضلات البشرية، والسماد الغذائي أيضًا، ويحولها إلى كريات سماد في مصنعٍ قريب.

وفي النهاية، تأمل هوكس بافتتاح حديقة على السطح ومطعمًا في المناطق التابعة لـ"RecoLab" باستخدام الأسمدة والمياه المُعاد تدويرها لزراعة المكونات.