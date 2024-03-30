يُعد منتزه ومشرحة بيرس براذرز ويستوود فيليدج التذكاري في لوس أنجلوس، مكان الراحة الأخير لشخصيات بارزة، بينها مارلين مونرو وهيو هيفنر وترومان كابوت وفرح فوسيت.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سيتم طرح سرداب مدفن لشخص واحد على مقربة من ضريحي مارلين مونرو وهيو هيفنر في مزاد علني السبت، ومتوقع أن يُحقّق بين 200 و400 ألف دولار.

يقع مكان المدفن تحديدًا على الجدار B، السرداب C-3، وأعلى بصف واحد من مثوى مونرو الأبدي وعلى بعد أربع مدافن إلى يساره، في منتزه ومشرحة قرية بيرس براذرز ويستوود التذكارية في لوس أنجلوس. وهو أقرب قليلًا إلى جارها الأبدي هيو هيفنر.

تُعد عملية البيع التي تنظمها دار جوليان للمزادات، جزءًا من مزاد أوسع لممتلكات هيفنر ومونرو يشمل أول غلاف لمجلة بلاي بوي للنجم الأخير من عام 1953، وسترة هيفنر ذات اللون العنابي ولباس نومه الحريري، إلى أحمر شفاه برتقالي اللون من إليزابيث أردن كان ملكًا لمونرو في ستينيات القرن المنصرم. ويبدأ المزاد لسرداب الدفن بمبلغ قدره 50 ألف دولار، رغم أنّ دار المزادات تتوقّع أنها ستصل إلى أربعة أضعاف هذا السعر بالحد الأدنى.

القبو المعروض للمزاد أعلى بصف واحد عن مدفن مونرو وابعد بأربع مسافات إلى اليسار. Credit: Julien's Auctions

بعد وفاة مونرو في عام 1962، أقام زوجها السابق جو ديماجيو جنازة خاصة لها في قرية ويستوود. وقام مؤسس Playboy Hefner لاحقًا بترتيب دفنه في سرداب مجاور للممثلة. وقال لصحيفة لوس أنجلوس تايمز في عام 2009: "إن قضاء الأبدية بجوار مارلين أمر جميل للغاية وأمر لا يمكن تفويته". وذكرت الصحيفة أن هيفنر، الذي توفي عام 2017، أنفق 75 ألف دولار لحجز مكان رقاده الأبدي في عام 1992.

تقلبت أسعار سراديب الدفن في حديقة لوس أنجلوس التذكارية الشهيرة على مر السنين. في عام 2009، فاق سعر السرداب الذي يقع مباشرة فوق مرقد مونرو 4.6 مليون دولار في مزاد على موقع eBay، رغم فشل البيع. وبالمثل، في عام 2020، خفض صاحب سرداب مدفن موقعه أعلى بسنتيمترات عدة من صف مونرو وهيفنر السعر المطلوب من 790 ألف دولار إلى 745 ألف دولار، ولم يتّضح إذا تم بيعه أم لا.

وبين الشخصيات البارزة الأخرى التي تم دفنها في منتزه بيرس براذرز ويستوود فيلدج التذكاري والمشرحة، المؤلف ترومان كابوت، ونجمة فيلم "ملائكة تشارلي" فرح فوسيت. وعادةً ما يبدأ سعر السرداب في هذه المدافن من 46.995 دولارًا، وفقًا لموقع المشرحة الإلكتروني.

كما سيتم طرح أكثر من 600 قطعة أثرية تاريخية لمونرو وهيفنر ومؤسستي بلاي بوي للبيع في المزاد بين 28 و30 مارس/ آذار. وهذه عناصر وفقًا لمزادات جوليان "تم تجميعها معًا لأول مرة في التاريخ".