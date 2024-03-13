ممثلة أمريكية تخطف الأنظار بإطلالة شهيرة لمارلين مونرو في حفل الأوسكار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لفتت إطلالة الممثلة الأمريكية سيدني سويني الأنظار بشكل خاص، خلال حفل "فانيتي فير"، الذي أقيم ما بعد حفل "الأوسكار".

ومن تسريحة شعرها القصيرة، على شكل "قصّة البوب"، إلى فستانها الطويل مع حمّالة الرقبة باللون الكريمي، الذي رأى البعض أنه ينبغي أن يتطاير فوق إحدى فتحات التهوية لمترو الأنفاق، بدلاً من أن ينسدل بفخامة على السجادة الحمراء، تشابهت الممثلة البالغة من العمر 26 عامًا مع مارلين مونرو بشكل مذهل.

مع تسريحة شعر قصيرة وفستان مع حمالة رقبة كريمي اللون متدل، بدت سويني وكأنها يجب أن تقف فوق إحدى فتحات التهوية بمترو الأنفاق بدلاً من المشي على السجادة الحمراء. Credit: MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images

بالطبع، سويني ليست أول من حاول استحضار إطلالة النجمة الأكثر شهرة في العالم، إذ سبقتها كل من آنا نيكول سميث، وكيم كارداشيان، ومادونا، وبيونسيه، وحتى جيمس فرانكو، الذين قلّدوا عمدًا تسريحة شعر مونرو البلاتينية ومظهر الشفاه القرمزية.

مع ذلك، بدا فستانها المصنوع من الساتان، وهو من تصميم مارك بوير، الذي اعتمدته أيضا أنجلينا جولي خلال حفل توزيع جوائز "الأوسكار" عام 2004 - مختلفا على سويني، مع مكياج قوي وقصة شعر قصيرة، بالمقارنة مع جولي.

وكان التكريم الذي قدّمته سويني مساء الأحد الأكثر إثارة للمشاعر، حتى لو كان غير مقصود.

الفستان من تصميم مارك بوير ارتدته أنجلينا جولي في الأصل خلال حفل توزيع جوائز "الأوسكار" قبل عشرين عامًا. Credit: Carlo Allegri/Getty Images

والأسبوع الماضي، خلال ظهورها لأول مرة في حلقة من البرنامج الكوميدي "Saturday Night Live"، أطلقت سيدني سلسلة من النكات التي تتمحور حول حياتها الجنسية، وشائعات حول إقامة علاقات مع زملائها من النجوم، وكذلك حجم صدرها.

فهل كان تجسيد سويني لممثلة مستغلة أخرى، يهدف إلى إرسال رسالة إلى صناعة الأفلام؟

وفي هذه الأيام، مع تسليط الضوء على المزيد من تاريخ مارلين مونرو المؤلم، نرى أن إنجازاتها المرصعة بالنجوم ومسيرتها التمثيلية المتألقة قد استُبدلت في بعض النواحي بصورة امرأة تُطارد وتتعرض للمضايقة بسبب جسدها.

كان فستان سويني يشبه إلى حد كبير فستان مونرو الأبيض الشهير الذي ارتدته في فيلم "The Seven Year Itch" عام 1955 Credit: United Archives GmbH/Alamy

وحتى اليوم، اتُهمت أفلام السيرة الذاتية المخصصة لمونرو بإستمرار في استغلال النجمة السينمائية إلى ما بعد مرحلة وفاتها من خلال "إباحية الصدمة"، إذ أن فساتينها سُرقت من خزانة ملابسها إلى معارض المتحف، ثم انتزعت من معروضات المتحف من أجل فعاليات السجادة الحمراء.

وكتبت عارضة الأزياء والممثلة إميلي راتاجكوفسكي في كتابها الأول بعنوان "جسدي" أنه "من نواحٍ عديدة، تمت مكافأتي بلا شك من خلال الاستفادة من حياتي الجنسية... ولكن بطرق أخرى أقل علنية، شعرت بأنني سلعة ومقيدة بموقعي في العالم، باعتباري رمزًا جنسيًا".

ويبقى السؤال حول ما تشعر به سويني حقًا تجاه المحادثة الثقافية التي تدور حول صورتها منذ ظهورها الشهير في برنامج "Saturday Night Live".