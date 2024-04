دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في إحدى أمسيات صيف عام 1889، جلس آرثر كونان دويل وأوسكار وايلد لتناول العشاء في فندق "لانغهام" بلندن مع جي إم ستودارت، رجل الأعمال الأمريكي ورئيس تحرير مجلة "ليبينكوت" الشهرية.

وبحلول وقت المغادرة، كان وايلد تعهّد بكتابة "صورة دوريان غراي" (The Picture of Dorian Gray)، ووافق كونان دويل على كتابة "علامة الأربعة" (The Sign of Four)، إحدى أشهر قصصه عن شيرلوك هولمز.

وتعرض دار سوزبي للمزادات في نيويورك حاليًا، رسائل كونان دويل التي تروي تفاصيل ذلك العشاء ومخطوطته الوحيدة المكتوبة بخط اليد لرواية "علامة الأربعة"، إلى جانب كنوز أدبية أخرى، ستُباع في مطلع فصل الصيف.

وأفاد بيان صادر عن الدار بأنها تتوقع أن تصل قيمة المخطوطة وحدها إلى 1.2 مليون دولار، نظرا لأهميتها الفريدة ومكانتها، باعتبارها الأكثر قيمة بين قطع كونان دويل تُعرض في مزاد.

وقال سيلبي كيفر، كبير المتخصصين الدوليين في الكتب والمخطوطات لدى دار المزادات، لـCNN: "من الصعب التفكير في مؤلفين معاصرين أقل تشابهاً من كونان دويل وأوسكار وايلد".

وتابع: "مع ذلك، فهما يجلسان إلى مائدة العشاء معًا، ويتحدثان عما يعملان عليه حاليًا"، موضحًا:"هكذا تنتقل إلى تلك الحقبة، الأمر الذي يساعدنا حقًا على فهم نشأة المخطوطة وصياغتها بطريقة نادرًا ما تحدث".

النسخة الأصلية من كتاب "Sign of four" نشرت عام 1890. Credit: Sotheby's

وتتميز المخطوطة ذاتها بحفظها الجيد على نحو استثنائي، ولا تحتوي إلا على تعديلات ستودارت لأمركة التهجئة وبعض الكلمات المشطوبة عندما قام كونان دويل بنفسه بتعديل عمله.

وأضاف كيفر أن جميع مخطوطات كونان دويل الأخرى الباقية المحفوظ غالبيتها في المتاحف، لا تظهر عليها علامات تذكر لتحريرها.

وقال: "سواء كان دويل قد قضى الكثير من الوقت في التفكير قبل كتابة الكلمات.. لكن يبدو أنها قد تشكلت بالكامل تقريبًا، بعقله أولًا قبل الوصول إلى قلمه".

أما رواية "علامة الأربعة" لكونان دويل فهي الثانية التي تتناول شخصية شيرلوك هولمز، بتكليف من ستودارت للاستفادة من شعبية مغامرة المحقّق الأولى بـ"دراسة في اللون القرمزي" ( A Study in Scarlet) .

نشرت مجلة "ليبينكوت" القصة في عام 1890، وحظيت مغامرات هولمز والدكتور واتسون مجددًا بشعبية كبيرة بين القراء على جانبي المحيط الأطلسي.

المخطوطة ليست سوى جزء واحد من مجموعة للدكتور رودني بي سوانتكو، جامع المقتنيات الفنية والثقافية المقيم في مدينة شيكاغو الأمريكية، والذي تُوفي قبل عامين.

وتشمل القطع الأخرى أربع روايات كتبها سكوت فيتزجيرالد، إحداها نسخة من رواية "غاتسبي العظيم" (The Great Gatsby) وقّعها سكوت وزيلدا نيابة عن زوجته، والتي يتوقع أن تجلب ما يصل إلى 250 ألف دولار.

كما يشمل المزاد نسختين من الطبعة الأولى من رواية "لوليتا" اللتين أهداهما مؤلفها فلاديمير نابوكوف وأرسلهما إلى زميله الكاتب غراهام غرين، وزوجته فيرا.

تنظم دار سوزبي المزاد في مدينة نيويورك الأمريكية عند الساعة 10 صباحًا بالتوقيت الشرقي في تاريخ 26 يونيو/ حزيران.