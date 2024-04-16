شاهد تطورات المكياج وتسريحات الشعر على مدى الـ100 عام الماضية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لطالما ساعدت لوليا قديمي والدتها وأخواتها في تنسيق ملابسهن ومكياجهن، ما شجعها على تطوير شغفها، ومتابعة البرامج التلفزيونية الخاصة بآخر صيحات الموضة.

ومع مرور الوقت، أصبحت قديمي تعمل في مجال الموضة وعرض الأزياء. واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي بهدف إثراء معرفة متابعيها الذين يزيد عددهم عن 800 ألف شخص عبر منصة "إنستغرام" وحدها.

وفي أحد المقاطع، توثق مؤثرة الموضة السورية إطلالات متنوعة، بحيث تعكس تطورات المكياج وتسريحات الشعر لكل عقد خلال الـ100 عام الماضية (شاهد الفيديو أعلاه)

ولم تتعمّد بدورها تقليد أي شخصيات فنيّة محدّدة من الزمن الجميل أو الحديث.

لكنها قالت في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "قررت أن أكون نفسي في حقبٍ زمنية مختلفة، حتى يُميّز المُشاهد الاختلاف بين كلّ فترة".

واستغرق تحضير مقطع الفيديو كاملًا حوالي 15 ساعة. واستعانت قديمي بصديقتيها في تسريحات الشعر ووضع المكياج.

ولم تواجه مؤثرة الموضة السورية أيّ تحديات، لأنه تم التخطيط لمقطع الفيديو مسبقًا بجميع تفاصيله.

أما الشخصية الملهمة الأساسية لقديمي في مجال الموضة والأزياء فهي والدتها، إذ أوضحت: "لطالما كان حضور والدتي مميزًا في جميع المناسبات العائلية، وذلك لاهتمامها بجميع تفاصيل طلّتها.. وكانت صور زفافها شاهدة على ذلك لأنها قامت بحياكة فستانها وإصلاح مكياجها وتسريحة شعرها بنفسها".

وبذلك، قررت مؤثرة الموضة السورية أن تعيد إطلالة والدتها، خاصة أن الشبه كبير بينهما.

وفي البداية، تعرّفت إلى تفاصيل الألوان المستخدمة في مكياجها وتسريحة شعرها، ثم طبقتها خلال 4 ساعات. ولكن، واجهت قديمي تحديًا وحيدًا، أي فستان زفاف والدتها، لأنها لم تجد له أي مثيل.

ومع ذلك، حاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من متابعي قديمي، كما استطاعت تلبية رغبة والدتها التي لم تسنح لها فرصة ممارسة هوايتها في الموضة والأزياء سوى على نطاق ضيق.