ساعة "الكأس المقدسة" لسيلفستر ستالون تُعرض في مزاد.. بكم يُقدّر بيعها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عقب انتهاء الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون من تصوير فيلم “روكي”، الذي بدأ من خلاله مسيرته في هوليوود، رأى غريغ ألّمان، من فرقة "ألّمان براذرز" (Allman Brothers Band)، نائمًا في الممر وذراعه متدلية ومزينة بساعة ذهبية مميزة على معصمه.

وقال ستالون في مقطع فيديو نشرته دار سوزبي للمزادات، إنّ تلك الساعة كانت "أجمل شيء رأيته في حياتي"، وأشعلت حبًا في قلبه لجمع الساعات، استمرّ عقودًا.

وراهنًا، يعرض نجم هوليوود 11 ساعة من مجموعته الشخصية للبيع بمزاد علني تنظمه دار سوزبي للمزادات بنيويورك، في 5 يونيو/ حزيران. وتبرز بين المجموعة ساعة Patek Philippe Grandmaster Chime النادرة التي يتوقّع أن تُجقق مبلغًا قدره 5 ملايين دولار تقريبًا، بالإضافة إلى الساعات التي ارتداها في بعض أفلامه.

لم يتم تصنيع سوى سبعة نماذج فقط من ساعة Grandmaster Chime. وما يميّزها أنّها أكثر ساعات اليد تعقيدًا صنّعتها شركات صناعة الساعات الفاخرة الشهيرة على الإطلاق.

وعليه، أطلقت عليها دار سوزبي للمزادات لقب "الكأس المقدسة" لهواة جمع الساعات، وقد حظيت بالتقدير لآلياتها المعقدة للغاية التي استغرق تطويرها وإنتاجها وتجميعها 100 ألف ساعة.

تعد ساعة Grandmaster Chime أكثر ساعات Patek Philippe تعقيدًا على الإطلاق. Credit: Sotheby's

تتميز هذه الساعة بـ20 تعقيدًا، ووظائف تتجاوز مجرد معرفة الوقت ،مثل خمس آليات رنين ومكرّر التاريخ الذي يشير بصوت مسموع إلى التاريخ والوقت.

قال ستالون: "ليس من السهل تحقيق ذلك. كان عليّ رفع طلب لأصحاب نفوذ، وبعث العديد من الرسائل إلى مجلس الإدارة، وفي النهاية تقرّر أنني سأصبح مالكًا لواحدة من هذه القطع الفنية الرائعة".

تترافق التذكارات الأخرى مع الساعة أيضًا، التي تشمل صندوق عرض منقوش عليه اسم ستالون وجهاز iPad وAirpods مع علبة Patek Phillipe.

ويتوقّع أن تباع ساعة أخرى من Patek Philippe، وهي من عائلة Nautilus، بمبلغ يصل إلى 400 ألف دولار. وتتميز بميناء أخضر زيتوني اللون، محاط بـ32 ماسة من قطع باغيت من نوع ويسلتون، في غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ.

ويتم تمثيل العديد من صانعي الساعات البارزين الآخرين في المزاد أيضًا، ضمنًا النماذج التي ارتداها ستالون أثناء ظهوره أمام الكاميرا.

يمكن لساعة رولكس التي تم إصدارها في عام 2016، أن تُباع بمبلغ 50 ألف دولار، ومن المتوقع أن تُباع ساعة من صنع Audemars Piguet تتميز بوجه أزرق داخل علبة من الذهب الوردي بمبلغ يصل إلى 200 ألف دولار.

ساعات كارتييه مدرجة بين مجموعة الساعات التي يعرضها سيلفستر ستالون للبيع بمزاد علني. Credit: Sotheby's

ويشتمل المزاد أيضًا العديد من ساعات بانيراي، أي العلامة التجارية التي دافع عنها ستالون منذ فترة طويلة والتي ارتداها أمام الكاميرا في فيلم "Daylight" عام 1996.

وبين الساعات المعروضة في هذا المزاد نموذج مصنوع خصيصًا له، مع نقش يخلد ذلك على خلفية الساعة، ومن المتوقع بيعها بمبلغ يصل إلى 60 ألف دولار.