بالصور..كيف كانت ستبدو فنانات السينما المصرية لو عشن بفترة الخمسينيات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك في أن حِقبة الخمسينيات كان لها بريق خاص، كيف لا وهي الفترة التي شهدت العصر الذهبي للسينما المصرية، التي قدّمت للمشاهد العربي أجمل نجمات الزمن الجميل، اللاتي تمتّعن بالرقي، وجمال المظهر، والملبس، من سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، إلى مارلين مونرو العرب هند رستم، والسندريلا سعاد حسني.

وبالاستعانة بتقنية الذكاء الاصطناعي، يعيد مصمم غرافيك مصري إحياء أجواء جيل الخمسينيات من خلال نجمات السينما المصرية المعاصرات، أمثال منى ذكي، ونيللي كريم، ومنّة شلبي.

منى ذكي Credit: MOHAMED GABER/ @MGPEXEL

ويوضح مصمم الغرافيك المصري محمد جابر أن فكرة السلسلة التي نشرها عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، بعنوان "العودة إلى الخمسينيات"، خطرت له أثناء تفقّده إحدى التطبيقات التي تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي، التي وجد بها خاصية بإمكانها تحويل صور الأشخاص إلى بورتريهات من زمن الخمسينيات.

منة شلبي Credit: MOHAMED GABER/ @MGPEXEL

ويقول جابر: "بشكل تلقائي تخيلت تطبيقها على فنانات الجيل الحالي في السينما المصرية، إذ أن انطلاقتي في عالم التصميم الرقمي كانت بإعادة بعض نجوم الفن المصريين إلى القرن الـ17".

ويضيف: "أردت اختبار تقنية الذكاء الاصطناعي بإنتاج صور الفنانين كأنهم من حقبة الخمسينيات".

دنيا سمير غانم Credit: MOHAMED GABER/ @MGPEXEL

وبحث جابر عن بعض الصور المناسبة لأبرز الفنانين من الجيل الحالي السينما المصرية، كما أنه اعتمد على هيئة الفنانة ومدى تماشيها مع هذه الحقبة من الزمن.

وبالنسبة إلى جابر، فإن مجموعة الفنانات المصريات اللواتي شملهن المشروع، هنّ دنيا سمير غانم، وآيتن عامر، وهبة مجدي، وناهد السباعي، ونيللي كريم ، ومنة شلبي، وهنا الزاهد.

هنا الزاهد Credit: MOHAMED GABER/ @MGPEXEL

وقد لقيت هذه السلسلة انتشارًا واسع النطاق من قبل متابعي جابر على منصة "انستغرام"، حتى أنه قرر تنفيذ سلسلة مخصصة للفنانين الرجال والتي شملت كريم عبد العزيز، وأحمد عز، وهاني سلامة، وأمير كرارة، ومحمد هنيدي، وغيرهم.

وبالنسبة إلى جابر، تعد فترة الخمسينيات مميزة بشكل خاص، وتتمتع بأسلوب أزياء راق وأنيق، مشيرا إلى أنه عادة ما يميل في مشاريع الفن الرقمي إلى تسليط الضوء على العصور السابقة التي تعزز شعور الحنين إلى الماضي.

ناهد السباعي Credit: MOHAMED GABER/ @MGPEXEL

ويوضح جابر: "كانت حقبة الخمسينيات بمثابة العصر الذهبي للأزياء، مع ظهور عدد كبير من مصممي الأزياء الأكثر شهرة في التاريخ، وبروز عدد كبير من نجمات السينما كأيقونات للموضة وأيضاَ ظهور التصاميم التي احتفت بالمرأة".

أيتن عامر Credit: MOHAMED GABER/ @MGPEXEL

ومن أجل تنفيذ المشروع، قام جابر بإضافة بين 10 و15 صورة لكل فنانة على تطبيق الذكاء الاصطناعي، ومن ثم قام بإضافة بعض تعديلات من خلال برنامج "فوتوشوب".