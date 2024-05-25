دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلّت بيلا حديد بفستان أحمر مستوحى من الكوفية في مهرجان كان السينمائي يوم الخميس، في إشارة إلى تراثها الفلسطيني.

وفستان حديد "The Keffieh dress"مأخوذ من أرشيف مايكل آند هوشي، وهي علامة أزياء تجارية تأخذ من نيويورك مقرًا لها، أسّسها مايكل سيرز وهوشيدار مورتيزاي.

وقد بيع الفستان بمبلغ 900 دولار في سبتمبر/ أيلول عام 2001، وفقًا لمنشور على "إنستغرام" من حساب مورتيزاي.

ويستخدم وشاح الكوفية، الذي يستند إليه تصميم فستان حديد، في جميع أنحاء الشرق الأوسط. لكن خلال العقود الأخيرة، أصبح يُعرف بأنه رمز للهوية الفلسطينية والمقاومة.

وحظيت عارضة الأزياء، ابنة المطوّر العقاري الفلسطيني الأمريكي محمد حديد، بإشادة البعض على منصات التواصل الاجتماعي عقب انتشار صور لها وهي تسير في منتزه مرتدية فستانًا من تصميم الثنائي مايكل وهوشي.

وكتب أحد المستخدمين على منصة "إكس": "أميرتنا الفلسطينية". وأشاد مستخدم آخر على منصة "إنستغرام" بإطلالتها كالتالي: "أحب هذا التكريم لجذورها الفلسطينية"، في حين جاء في تعليق آخر: "هذا زيّ هادف".

وسارع البعض على منصات التواصل الاجتماعي للإشارة إلى أنّ فستان حديد لم يكن من الناحية التقنية كوفية فلسطينية، ذلك أن ألوانها تشبه إلى حد كبير الشماغ المستخدم في الأردن والمملكة العربية السعودية.

وأوضح مورتيزاي، وهو أحد المصممين الأصليين، النوايا وراء الفستان.

وكتب على "إنستغرام": "صُنع هذا الفستان قبل 23 عامًا، وتم تجميع المعلومات عن تراث المنطقة (الشرق الأوسط) ككل. لم يكن هناك محرك غوغل. فقط ما يمكن تجميعه بموارد قليلة.

وأضاف: "آمل أن نتمكن جميعًا من تعلم الوقوف بالاتحاد والحب، ضد الإبادة الجماعية".

إحدى إطلالات بيلا حديد في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ77 Credit: Jacopo Raule/GC Images/Getty Images

وأعادت حديد في وقت لاحق نشر صورة للفستان مع تسمية توضيحية تقول "فلسطين حرة إلى الأبد" عبر خاصية القصص على "إنستغرام"، حيث تتحدث في كثير من الأحيان بصوت عالٍ عن العنف ضد الفلسطينيين، والحرب المستمرة في غزة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، أفادت في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إنستغرام": "قلبي ينزف من الألم، من الصدمة التي أراها تتكشف، بالإضافة إلى صدمة الأجيال في دمي الفلسطيني"، في إشارة إلى أولئك الذين قُتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية في غزة.

وفي 15 مايو/ أيار الجاري، أحيت حديد ذكرى يوم النكبة (ذكرى عام 1948 عندما فرّ ما يقدّر بنحو 700 ألف فلسطيني أو طُردوا من منازلهم) بمنشور تشارك فيه تاريخ عائلتها كناجين من النكبة، وتطالب بإنهاء الحرب في غزة.

وكتبت: "من فضلكم انظروا في عيون الفلسطينيين الذين يعانون".

وقد شق تصميم إبداعي آخر لعلامة مايكل وهوشي طريقه إلى المسلسل التلفيزوني "Sex and the City" (الجنس والمدينة)، حين ارتدت الممثلة كاري برادشو قميصًا من دون أكمام مستوحى من الكوفية باللونين الأبيض والأسود في الموسم الرابع من عرضه.