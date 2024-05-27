المغنية ريانا تلجأ للطبخ بهدف ترويج مستحضراتها التجميلية في الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لِمَاذا تُعتبر ريانا ثرية؟ لا بدّ من وجود سبب لذلك. فهي قطب أعمال بكل ما للكلمة من معنى بالتوازي مع مسيرتها الموسيقية الغزيرة، حيث أطلقت علامات تجارية ناجحة، ضمنًا إمبراطوريتها لمستحضرات التجميل "Fenty Beauty"، التي قدرت مجلة فوربس قيمتها بنحو 2.8 مليار دولار، وعلامتها التجارية للملابس الداخلية "Savage X Fenty".

تُعتبر خطوتها الأخيرة في الصين بغية الترويج لمنتجات الماكياج، بمثابة دروس متقدمة في كيفية الاستفادة من سوق الجيل Z المربح، عبر الإنترنت في الغالب.

وحضرت المغنية حدثًا مؤقتًا لـ"Fenty Beauty"، أقيم بمتحف التصوير الفوتوغرافي في شنغهاي، وكانت وجه العلامة التجارية وفقًا لما ذُكر على الصفحة الرسمية الخاصة بها على "إنستغرام"، وصانعة "jianbing"، وهو إفطار صيني شهير يتكوّن من فطائر الكريب، وتبلغ كلفته نحو دولار واحد.

قامت ريانا، التي كانت ترتدي زيًا أسود من رأسها إلى أخمص قدميها، بكسر بيضة، ودهن صفار البيض، ورش البصل الأخضر، والصلصة، ومن ثم وضعت قطعة مقرمشة من البسكويت على طعام الشارع اللذيذ المفضل، الذي قُدم على عربة طعام براقة.

شاهد الصورة التي أثارت تفاعلًا كبيرًا عندما أقدمت ريانا على إعداد طعام الشارع المتواضع.

وثّق مدونو الماكياج الذين تمت دعوتهم لحضور الحدث، هذا المشهد، الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.

وقال أحد المستخدمين لمنصة "دوين"، أي "تيك توك" الصينية، مازحًا إنها "تصنع الكريب، لكنه ليس ألبومها الجديد"، في خين كتب آخر على منصة "ويبو" إنها "جيدة جدًا في ذلك، يصعب تصديق أنها المرة الأولى التي تعد بها هذا الطعام".

وتصدرّت ريانا غلاف مجلة "Vogue China" لشهر أبريل/ نيسان.

ويُنظر إليها على أنها تقدّر الثقافة الصينية، وكانت قد تألقت بزي أصفر ذهبي اللون لمصمم الأزياء الراقية Guo Pei في حفل Met Gala الذي يحمل طابع الصين في عام 2015.

وكان قرار تقديم وجية جيان بينغ بمثابة "ضربة معلّم"، فهي خطوة احتضنت لقب النجمة بين المعجبين الصينيين.

وكان قد أطلق عليها المعجبون بالصين في عام 2011 لقب "ملكة شاندونغ"، بعدما ترجمت أغنيتها الناجحة "We Found Love" صوتياً إلى "weifang de ai" ،التي تعني حب ويفانغ، وهي مدينة تقع في مقاطعة شاندونغ شرق الصين.

يُعتقد أن طعام الشارع أو ما يُسمى يجيان بينغ نشأ بالمقاطعة منذ أكثر من 2000 عام، وبالنسبة للكثيرين في الصين، كان دور المرأة التي تبلغ من العمر 36 عامًا في صنع فطائر الكريب بمثابة دورة كاملة عادت بها إلى الجذور، مع تعليق واسع الانتشار على موقع "ويبو" جاء فيه: "لقد استحقت لقبها الصيني الخاص".

واستضافت ريانا أيضَا ثلاث جلسات بث مباشر على "دوين" تعرض ملمع الشفاه، وأحمر الخدود، ومنتجات أخرى من "Fenty Beauty". وأصبحت الأكثر رواجًا على موقع "ويبو"، حيث استُخدم هاشتاغ #RihannasfirstlivestreaminChina أكثر من 81 مليون مرة. كما تمت مشاهدة وسم #RihannashowsupinShanghai أكثر من 75 مليون مرة.

إلى جانب كونه تطبيق فيديو، يُعد "دوين" (Douyin) منصة رئيسية للتسوق عبر الإنترنت حيث يتم عرض المنتجات والحسومات على الشاشة أثناء البث المباشر، وعمليات الشراء بمجرد تمريرة أو نقرة واحدة. وفي عام 2022، كان هناك أكثر من 460 مليون مستخدم للتجارة الإلكترونية عبر البث المباشر في البر الرئيسي للصين، وفقًا لما ذكرته أكاديمية مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، وهي هيئة تابعة لوزارة التجارة في بكين.

وقد استضافت العلامات التجارية الأجنبية الفاخرة الأخرى بالفعل جلسات البث المباشر الخاصة بها، ضمنًا "لوي فويتون"، و"غوتشي"، و"ديور". تُعد الصين الآن ثاني أكبر سوق لمستحضرات التجميل في العالم.

أُتيحت منتجات "Fenty Beauty" في البلاد منذ عام 2019، حيث أعلنت العلامة التجارية في مارس/ آذار الماضي، أنها ستوسع وجودها عبر متاجر "Sephora" في البر الرئيسي.

في عام 2017، أطلقت العلامة التجارية مجموعة غير مسبوقة من 40 لونًا من كريم الأساس. وأدت ربحيتها الضخمة إلى تغيير جذري في مشهد الجمال، حيث تقدم العديد من الشركات الآن مجموعة أكثر تنوعًا وشمولاً من مستحضرات التجميل.