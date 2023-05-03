ريانا تأخرت بالوصول إلى "ميت غالا" 2023.. هل استحقت إطلالتها الانتظار؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصلت أخيرًا إحدى أكثر ضيوف حفل "ميت غالا" المنتظرين، وإن كان ذلك بعد ساعات عدة على افتتاح السجادة البيضاء للحضور.

لكن ريانا تأكّدت من أنّ إطلالتها تستحق الانتظار.

وبوصول النجمة الأساسية إلى حفل "ميت غالا" اختتمت الجزء العام من فعاليات الحدث، أي السجادة الحمراء (بيضاء اللون)، بإطلالتها بفستان أبيض فخم من توقيع "فالنتينو" تعلوه سترة بيضاء اللون ضخمة الحجم ومزيّنة بأزهار كاميليا كبيرة الحجم أيضًا.

إطلالة ريانا خلال "ميت غالا" في متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك Credit: Photo by Theo Wargo/Getty Images for Karl Lagerfeld

وتيمنًا بأسلوب كارل لاغرفيلد، المصمّم الراحل الذي احتفى به متحف المتروبوليتان للفنون هذا العام، ارتدت ريانا قفازات تظهر الأصابع، ونظارات شمسية مزينة برموش مزيفة كثيفة.

وتحت السترة الضخمة، كشفت ريانا عن فستانها الضيق بحمالات كتف رفيعة.

ريانا وآيساب روكي يحضران حفل "ميت غالا" 2023 الذي يحتفي بمسيرة مصمم الأزياء كارل لاغرفيلد في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك Credit: Jamie McCarthy/Getty Images

ورافقها إلى الحفل آساب روكي، الذي ارتدى إزارًا إسكتلنديًا مخططًا باللون الأحمر فوق جينز مهترئ، وسترة بدلة سوداء مع ربطة عنق رفيعة.

وإسوة شريكته، ارتدى روكي نظارات شمسية أيضًا، التي تعد بمثابة عنصر أساسي بإطلالة كارل لاغرفيلد اليومية.

وتكريماً لـ"عرائس شانيل"، اللواتي كنّ يختتمن عروض الأزياء التي قادها لاغرفيلد عندما كان يترأس دار الأزياء الفرنسية، اعتمدت ريانا إطلالة مشابهة.

ولم تكن إطلالات العرائس دوماً باللون الأبيض، ولم يرتدين دومًا الفساتين، لكنّ لاغرفيلد استخدمها لـ"إصدار بيانات حول الزواج المثلي، والهوية الجندريّة، والتقشّف، وقبل كل شيء، الجمال الخالص والمطلق"، وفقًا لـ"فوغ".

وارتدت الرئيسة المشاركة لحفل ميت غالا، دوا ليبا، إحدى فساتين الزفاف المصممة ببراعة من مجموعة خريف/شتاء 1992 للأزياء الراقية لـلاغرفيلد، باستثناء الزينة العرائسية التي جاءت معها. (ظهرت كلاوديا شيفر لأول مرة بهذه الإطلالة قبل ثلاثة عقود).

وضع كل من ألتون ماسون، أول رجل أسود يمشي على مدرج عرض أزياء شانيل، والممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز، بالإضافة إلى الحضور الآخرين، لمستهم الخاصة على إطلالة "عروس شانيل" الخاصة بلاغرفيلد.

ريانا سرقت الأضواء في عام 2015 باعتمادها فستان أصفر اللون من توقيع المصممة الصينية غو باي، في حفل "ميت غالا" بعنوان "الصين: من خلال المرآة Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images

وقدّمت المليارديرة البربادوسية العديد من الإطلالات الأيقونية خلال نسخ سابقة من حفل "ميت غالا"، بما في ذلك فستانها الأصفر الداكن من توقيع مصممة الأزياء الصينية غو باي خلال حفل عام 2015، يحمل عنوان "الصين: من خلال المرآة"، وزُيّن زيّها المطرز بتفاصيل دقيقة واستوحي من البابوية لدار الأزياء الفرنسية "مارجيلا" في حفل عام 2018، بعنوان "الهيئات السماوية: الموضة والخيال الكاثوليكي".

ريانا معروفة أيضاً بوصولها متأخرة إلى حفل "ميت غالا". (وقد مزحت آنا وينتور في فيديو "73 سؤالاً" من مجلة فوغ بأن ريانا هي واحدة من الشخصيات المشهورة القليلة التي يُسمح لها بالتأخر بالوصول إلى حفل ميت غالا).

وفي حدث عام 2021، كانت هي وروكي بين آخر المشاهير الذين ساروا على السجادة الحمراء، وذلك بفستان كبير الحجم وقبعة متناسقة من علامة "بالنسياغا"، كما أنها لم تشارك في حفل "ميت غالا" العام الماضي، حين أنجبت طفلتها الأولى في وقت لاحق من ذلك الشهر.