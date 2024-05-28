بعيدًا عن الأنظار..هكذا يحتفل الأثرياء بسباق الجائزة الكبرى في موناكو

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلق سباق جائزة موناكو الكبرى بنهاية هذا الأسبوع في مونت كارلو بمزيجٍ رائع من السحر والأدرينالين، ليس بالنسبة لعشرات الآلاف الذين يتجهون إلى المدينة فحسب، بل بالنسبة للملايين الذين يشاهدون الحدث من جميع أنحاء العالم أيضًا.

وقد يشعر حتى أولئك الذين لا يبالون بسباقات السيارات عادةً بالانبهار من مشهد سيارات الفورمولا 1 وهي تندفع عبر شوارع البلاد المتعرجة.

وهذا هو المكان الذي ستجد فيه أيضًا المشاهير وهم يتدافعون عبر الحشود والكاميرات.

وأثناء حضوره حدث العام الماضي، قال نجم فيلم "سبايدر مان"، توم هولاند إنّه "لا يشبه أي شيء ذهبت إليه من قبل، إنّه منعش".

تقام الحفلات في كل مكان خلال سباق جائزة موناكو الكبرى، من الحانات، والنوادي، إلى الفلل الخاصة، واليخوت الفاخرة. Credit: Superyacht Trackside Hospitality

وبطبيعة الحال، تُصبح الفخامة والرفاهية معروضة بشكلٍ واضح خلال هذه الفعالية.

وتُلقب موناكو بـ "ملعب المليارديرات" لسببٍ وجيه.

وفي هذه البلاد، تُعد متاجر العلامات التجارية الكبرى، والسيارات الفاخرة، واليخوت التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، والمطاعم ذات الأسعار الباهظة أمرًا عاديًا، ولكن خلال سباق الجائزة الكبرى الذي يستمر لثلاثة أيام، يزداد مستوى التباهي بأضعاف.

وعندما يكون الطلب مرتفعًا، وتكون الخيارات محدودة، سيعثر أغنى أغنياء العالم على طريقة، فهم يحرصون على الاستمتاع بموقع السباق الشهير، والاحتفال حتى بزوغ الفجر.

السائق البريطاني لويس هاميلتون خلال سباق الجائزة الكبرى في "حلبة موناكو" بعام 2023. Credit: Dan Mullan/Getty Images

وإذا كان الأثرياء لا يستخدمون اليخوت الفاخرة التابعة لهم كقاعدة، فيمكنهم حجز فيلا خاصة في "Côte d’Azur"، أو تسجيل الوصول في فندق "فيرمونت"، أو "هيرميتاج"، أو فندق "دو باريس" في مدينة مونت كارلو نفسها.

نادي رائد في ثقافة حفلات الجائزة الكبرى

تبلغ أسعار التذاكر الخاصة للحفلات على متن اليخوت في أيام السباق بضعة آلاف دولار. Credit: Arny North

بالطبع، لا يقتصر الأمر في العثور على أرقى الأجنحة فحسب، بل يتعلق أيضًا بالأماكن المتميزة لتناول الطعام، وارتياد النوادي، سواء كانت على مائدة كبار الشخصيات في مطعم "Cipriani"، أو "Sass Café "، أو "Café de Paris"، أو أفضل مقصورة في الوجهات الليلية الحصرية مثل "Jimmy'z"، أو نادي "Amber Lounge".

وتتميز الوجهة الأخيرة بكونها المفضلة لمشاهير سباق الفورمولا 1، بما في ذلك لويس هاميلتون، وماكس فرستابن.

وتأسس نادي "Amber Lounge" في عام 2003 على يد شقيقة سائق السباقات السابق إيدي إيرفين، سونيا، ليُصبح "وجهة لما بعد السباقات" للسائقين، والضيوف من كبار الشخصيات.

وتُعتَبَر هذه الوجهة رائدة عندما يتعلق الأمر بثقافة حفلات سباقات الجائزة الكبرى.

ويجدر بالذكر أنّ النادي سيحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيسه كحاضن للحفل "الأكثر حصرية في العالم".

وتتجاوز كلفة تنظيم هذه الفعالية، التي تأخذ محلّها على مدى ثلاث ليالٍ، 1.5 مليون يورو (1.6 مليون دولار).

وتُنظَّم حفلات ما بعد السباقات في نادي شاطئي تابع لـ"Amber Lounge" على شرفة فندق "Le Meridien Beach Plaza"، وهو الفندق الوحيد الذي يتمتع بشاطئه الخاص في مونت كارلو، بالإضافة إلى منصة خاصة لمشاهدة السباقات لكبار الشخصيات من على متن يختٍ فاخر يرسو على بُعد مسافة قصيرة من ركن "تاباك" الشهير في الحلبة.

وقالت المديرة العامة لـ"Amber Lounge" التي تُشرف على الخدمات اللوجستية للحدث الذي يستمر لثلاثة أيام في موناكو، لورين جرين: "لدينا الكثير من العملاء الاعتياديين (الذي يأتون عادةً من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والشرق الأوسط)، والذين يرغبون في التواصل وبناء العلاقات".

كما تشرف جرين على مواقع سباقات فورمولا 1 الأخرى، بما في ذلك سنغافورة، ولاس فيغاس، وأبوظبي.

وليس من المستغرب أن تكلِّف تذكرة إلى واحدة من أكثر المواقع المرغوبة على جانب الحلبة مبلغًا كبيرًا من المال.

تكلف بعض زجاجات الشمبانيا في حفلات "Amber Lounge" أكثر من 21 ألف دولار. Credit: Joash Lee

وتبلغ تكلفة باقة ليوم واحد على منصة كبار الشخصيات للسباق 3،500 يورو (3،800 دولار) للشخص الواحد.

وبيعت التذاكر الـ 65 المتاحة في غضون أسبوعين من طرحها للبيع في مايو/أيار من عام 2023.

"محور الكون خلال عطلة نهاية الأسبوع"

صورة للمشجعين أثناء التصفيات المؤهِّلة لسباق جائزة موناكو الكبرى. Credit: Ryan Pierse/Getty Images

في الحفلات التي يستضيفها النادي أثناء عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بالسباق، يوفّر جيش صغير من الموظفين المشروبات بشكلٍ مستمر لحشدٍ يتكون من ألف شخص تقريبًا في ليالي السبت والأحد.

وعند الوصول، يقرع الضيوف جرسًا، وتظهر يد ترتدي قفازًا من خلال جدار من الزهور لتقدم كأسًا من الشمبانيا.

ودفع الحاضرون ما بين 600 يورو (650 دولارًا) للدخول إلى حفلة السبت (يوم تصفيات الفورمولا 1) و800 يورو (870 دولارًا) الأحد (يوم السباق) على أمل أن يتمكنوا من الاحتفال بجانب السائقين، والمشاهير، وأصحاب الثروات الهائلة بعيدًا عن الأنظار.

وفي مقابل 40 ألف يورو (43،400 دولار)، يمكن لرواد الحفلة حجز ما يُعرف باسم "باقة الطاولة الماسية" لـ 10 أشخاص، وهي طاولة رئيسية توفر إطلالات من دون عوائق على المسرح، ومنطقة "الدي جي"، والعروض المستوحاة من السيرك، فضلًا عن تقديم زجاجة ضخمة من الشمبانيا (6 لترات)، ومشروب الفودكا الفاخر.

كما تشمل الطاولات الرئيسية "مضيفين" يعملون مثل موظفي "الكونسيرج"، وتشمل مهامهم التواصل بمساعدي كبار الشخصيات، أو السائقين لضمان الترحيب بالضيوف، ومرافقتهم على طول السجادة السوداء من دون الحاجة إلى الوقوف في الطابور.

وقد يكون نادي "Amber Lounge" واحدًا من الأحداث الأكثر تميزًا والأكثر تكلفة التي تقام خلال عطلة نهاية الأسبوع لسباق الجائزة الكبرى بموناكو، ولكن تُعد مدينة مونت كارلو مركزًا فعليًا للحفلات بحد ذاتها.

قال نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال في وكالة التسويق الرياضية العالمية "rEvolution"، والذي عاش في موناكو لمدة ثلاث سنوات كمدير تجاري لنادي "AS Monaco FC"، بروس بندرانت: "تُعد كوت دازور واحدة من الوجهات العالمية الاستثنائية حقًا، وتقع موناكو في قلبها. ولا مثيل للمناظر الطبيعية، ومستوى الرقي والبذخ فيها".

وتابع بندرانت: "باعتباري مقيمًا سابقًا، تُصبح المنطقة الآن محور الكون خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يصل نخبة النخبة الذين يُشكّلون 1% من السكان من جميع أنحاء العالم، ويشاركون في الحفلات، والمناسبات الباذخة على متن اليخوت، وأجنحة الفنادق الفاخرة، وفي القصور الواقعة على قمم التلال".