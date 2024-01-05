أين يحتفظ الأثرياء بسياراتهم الفخمة داخل منازلهم الفاخرة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتمتّع جيل ديزر بإطلالة رائعة في شقة "البنتهاوس" التي تتكونّ من أربع طوابق في الجزء العلوي من برجه السكني الذي يتألف من 60 طابقًا بولاية ميامي الأمريكية.

ولكن المطور العقاري صاحب المليارات ليس مهتمًا بالنظر عبر الشاطئ نحو جزر البهاما، إذ يفضل النظر من خلال نوافذه الداخلية الكبيرة المطلة على 11 من سياراته المفضلة.

وقال ديزر الذي يبلغ من العمر 48 عاماً، لـCNN عبر مكالمة فيديو عند وصف شقته: "من غرفة معيشتي، أستطيع رؤية سيارتين، ومن مطبخي، أستطيع رؤية سيارتين أخريتين، وثم 7 سيارات من عرين الرجال الخاص بي".

يرى المطورون أنّ العملاء يرغبون في عرض سياراتهم كقطعة فنية في مساحات خاصة، كما هو موضح هنا في أحد مرائب صالات العرض في مجمع "8899 بيفرلي" السكني. Credit: 8899 Beverly

وديزر بمثابة جامع أعمال فنية يمتلك لوحة لدافنشي، لا يضعها في مخزن، بل يعرضها على حائط.

وأفاد ديزر أنّ المركبة التي يعتبرها كلوحة الموناليزا خاصته هي واحدة من ثلاث سيارات خارقة يمتلكها، وهي سيارة "ماكلارين سبيدتيل"، و"بورش 918"، و"بوغاتي تشيرون"، وتبلغ قيمة كل منها أكثر من مليون دولار.

يكثر الطلب على المرائب الشخصية ذات الجدران الزجاجية بين الأثرياء. Credit: Bentley Residences

ولهذا السبب، عند تكليفه ببناء البرج، ساهم ديزر في تصميم مصعد مركزي ينقل المركبات إلى مرائب شخصية ذات جدران زجاجية.

وبالنسبة لعشاق السيارات فاحشي الثراء، أصبحت المرائب المتواضعة، التي كانت تقليديًا عبارة عن مكان مغلق، بمثابة عقارات ثمينة حيث لا يتسنّى للأثرياء الاحتفاظ بسياراتهم فحسب، بل إنشاء الروابط أيضًا مع أصحاب التفكير المماثل.

تسهّل الأقراص الدوارة في Bentley Residences حركة السيارات الفاخرة. Credit: Bentley Residences

وقال الشريك المؤسس لشركة SHH للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في العاصمة البريطانية لندن، جراهام هاريس: "نطلق عليها الآن اسم مساحات المعارض بدلاً من المرائب".

وتُعد تلك الشركة واحدة من استوديوهات التصميم الرائدة في العالم لأصحاب الثروات الطائلة.

وأكّد هاريس: "الأمر كله يتعلق بالدراما، والمسرح، والخلفيات، والنوع المناسب من الإضاءة. لقد ولت الأيام التي كان فيها المرآب مجرّد مستودع خرساني".

وقال الشريك المؤسس لشركة SHH للهندسة المعمارية والتصميم الداخلي في لندن، جراهام هاريس: " لقد ولت الأيام التي كان فيها المرآب مجرّد مستودع خرساني". Credit: Adam Woodward

ورأى هاريس، والتي تضمنت مشاريعه قصرًا تم تجديده بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني (158 مليون دولار) في ساحة "بلجريف" المرموقة بلندن، أنّ مرائب السيارات لا تزداد مساحة لاحتواء مجموعات السيارات المتزايدة فحسب، بل مساحات معيشة أكبر أيضًا، وفقًا لما قاله لـCNN.

وخلال دمج المرآب والطابق السفلي الأمريكي التقليدي، يمكن أن تتضمن "عرائن الرجال" الفخمة هذه أجهزة محاكاة متقدمة لسباق السيارات، مع شاشات أو سماعات رأس للواقع الافتراضي، بالإضافة إلى حانات متقنة، وممرات بولينغ كاملة الطول، وأجهزة محاكاة للغولف، وشاشات عملاقة لمشاهدة المباريات الرياضية.

ستحتوي مساكن Bentley Residences الجديدة في ميامي على 4 مصاعد للسيارات، ومساحة تتسع لـ3 أو 4 سيارات لكل شقة من شققها البالغ عددها 216. Credit: Bentley Residences

وتغيرت المواد المُستَخدمة أيضًا.

وبدلاً من الأرضيات الخرسانية، يقوم هاريس الآن باستخدام الراتنج المصبوب يدويًا، والذي يحمي إطارات السيارات مع طرد الأوساخ أو الزيت أيضًا.

ويمكن تثبيت الأضواء في الأرضيات لتسليط الضوء على السيارات بشكلٍ يجعلها تبدو، وكأنّها تطفو تقريبًا.

ويُطلق على مبنى ديزر، الذي اكتملت عملية بنائه في عام 2017 بتكلفة 480 مليون دولار، اسم "Porsche Design Tower"، وكان واحدًا من أولى المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية.

وقد جعل مصعد السيارة المركزي "Dezervator"، الحاصل على براءة اختراع، البرج ناجحًا لدى الأشخاص الذين يقدرون الخصوصية والأمان.

وانتقل ليونيل ميسي للعيش في المبنى عندما وقع عقدًا مع فريق "إنتر ميامي" لكرة القدم بقيادة ديفيد بيكهام.

ولكن أشار ديزر إلى أنّ لاعب كرة القدم انتقل لاحقًا إلى منزلٍ "في وسط اللامكان" عندما بدأ آلاف من المشجعين في الخروج إلى الشارع خارج المبنى.

وديزر على وشك البدء في بناء برج "Bentley Residences" الذي يتكوّن من 62 طابقًا في ميامي أيضًا.

وسيتضمن البرج تلميحات تصميمية من علامة السيارات التجارية، بالإضافة إلى أربع مصاعد من نوع "Dezervators"، ومساحة تتسع لثلاث أو أربع سيارات لكل شقة من الشقق الـ 216، والتي ستحتوي أيضًا على حمامات سباحة في الشُّرَفات.

وسيتراوح سعرها بين 5.5 و35 مليون دولار.