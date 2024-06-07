لم يقدر على فراقها..فنان فرنسي شهير يموت بعد ساعات من وفاة زوجته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُوفي الفنان الفرنسي المعروف بأسلوبه المباشر في الفن الحديث، بن فوتييه، عن عمر يناهز 88 عامًا، بعد ساعات من وفاة زوجته، بحسب ما ورد في بيان العائلة، الأربعاء.

تُوفيت آني فوتييه، زوجة بن، عند الساعة الثالثة من صباح الأربعاء، إثر جلطة دماغية أُصيبت بها الإثنين، بحسب ما أفاد البيان الذي نشرته عائلة فوتييه على صفحة العائلة على "فيسبوك"، الأربعاء.

وعلّلت عائلة الفنان سبب الوفاة كالآتي: “لم يرغب ولم يقدر على العيش من دونها، انتحر بن بعد بضع ساعات، في منزلهما القائم بسانت بانكراس، في أعالي نيس، جنوب فرنسا".

وأضافت عائلته: "العباقرة لا يبقون بمفردهم أبدًا".

وتزوّج بن وآني في ستينيات القرن الماضي، وأنجبا طفلين هما إيفا وفرانسوا.

كان بن، الذي وُلد باسم بنجامين فوتييه في عام 1935، معروفًا بكتابة الشعارات السهلة الفهم والقريبة من القلب باللونين الأسود والأبيض، والمكتوبة بخط يد طفولي.

اكتسب سمعة سيئة بسبب فنه الأدائي، الذي تضمن أيضًا التوقيع على العناصر المستخدمة يوميًا وأعمال الفنانين الآخرين.

أمضى طفولته المبكرة في إيطاليا، وسويسرا، وتركيا، ومصر، حتى وصل إلى نيس في عام 1949، حيث أمضى بقية حياته.

بدأ بن، وهو فنان عصامي، غزوة عالم الفن في أواخر خمسينيات القرن الماضي، عندما افتتح متجرًا في نيس و جعله مساحة للعرض، ومكان لقاء للفنانين.

كان مرتبطًا بحركة Fluxus في ستينيات القرن المنصرم، المعروفة بنهجها المرح والتجريبي، الذي يهدف إلى كسر الحدود بين الفن والحياة اليومية.

الفنان الفرنسي بن فوتييه مستلق على سرير كجزء من تجهيز في معرضه "La vie est un Film" (الحياة فيلم) الذي أقيم بمدينة نيس الفرنسية في 13 يونيو 2019. وفي أسفل السرير كتب الفنان "الفن يُتعبني دعوني أنام" (L'art me fatigue Laissez moi dormir). Credit: VALERY HACHE/AFP via Getty Images

نعى قصر الإليزيه "أحد أشهر الفنانين الفرنسيين" وأثنى على مسيرته.

وكانت أعمال الفنان قد عُرضت في جميع أنحاء العالم، من متحف الفن الحديث في نيويورك، إلى معرض الفنون في نيو ساوث ويلز بسيدني.