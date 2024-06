سرقت مرتين.. مزاد على لوحة تيتيان المرغوبة وتوقّع بيعها بهذا السعر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُتوقّع أن تباع لوحة مسروقة مرتين لرسام عصر النهضة الإيطالي تيتيان، عُثر عليها ذات مرة في كيس بلاستيكي داخل محطة للحافلات بلندن، لقاء مبلغ قُدّر بـ32 مليون دولار، في مزاد يقام خلال شهر يوليو/ تموز المقبل.

وتعرض دار كريستي للمزادات لوحة"الاستراحة خلال الترحال إلى مصر" (The rest on the Flight into Egypt) للبيع بقيمة تتراوح بين 15 و25 مليون جنيه إسترليني (19 مليون إلى 32 مليون دولار)، بحسب بيان صادر عن الدار.

تُصوّر اللوحة الطفل يسوع ومريم ويوسف يستريحون خلال هروبهم إلى مصر، بعدما علموا أنّ هيرودس ملك يهودا يريد قتل المسيح الصغير.

قام تيتيان، واسمه الحقيقي تيزيانو فيسيليو، برسم هذا العمل في العقد الأول من القرن السادس عشر، في مطلع حياته المهنية.



يبلغ قياس اللوحة 18.25 بوصة × 24.75 بوصة (46.2 سم × 62.9 سم)، وتُعد صغيرة جدًا مقارنة ببعض الأعمال الضخمة التي اشتهر بها تيتيان لاحقًا في حياته.

وتتمتّع اللوحة الزيتية على القماش بتاريخ رائع.

فبعدما زيّنت اللوحة منازل العديد من الأرستقراطيين الأوروبيين، نهبت القوات النابليونية اللوحة أثناء الاحتلال الفرنسي لفيينا عام 1809 وتم نقلها إلى باريس.

أُعيدت إلى فيينا في عام 1815، وتم نقلها مجدّدًا عبر المجموعات الخاصة إلى أن انتهى بها المطاف لدى جون ألكسندر ثين، مركيز باث الرابع، في ويلتشاير، إنجلترا.

وفي عام 1995، سُرقت من لونغليت، منزل أحفاد ثين، واختفت لمدة سبع سنوات، قبل أن يعثر عليها المحقق الفني تشارلز هيل في محطة للحافلات بلندن.

وأفادت دار كريستيز في بيان: "هذه اللوحة كانت مرغوبة من قبل الأرستقراطيين والأرشيدوق والأباطرة على حد سواء، وقد تم تقديرها لألوانها الحيوية التي عكست حب العائلة وسط مشهدية طبيعية".

وتابع البيان: "إسوة بمواضيعه، شهدت لوحة ’الاستراحة خلال الترحال إلى مصر‘ مسارًا طويلًا غنيًا بالأحداث، وهي رحلة لم تنته بعد".

سيتم عرض اللوحة كجزء من مزاد Old Masters Part I الذي تنظّمه دار كريستيز بلندن في 2 يوليو/ تموز.