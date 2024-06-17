مستقبل السعودية..فنانة تتخيل بصور الذكاء الاصطناعي شكل المملكة

"ذا لاين" السعودية.. كل ما قد تود معرفته عن المدينة المستقبلية في "نيوم"

تجمع بين موسيقى الروك والعناصر العربية.. تعرّف إلى فِرقة "سيرة" النسائية في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- من المباني الانسيابية الشكل التي تتربع فوق غطاءٍ أخضر اللون، إلى هياكل تبدو كمركبة فضائية هبطت على وجه جرفٍ صخري، تبدو هذه العجائب المعمارية، وكأنها تنتمي إلى بُعدٍ آخر.

ووُلدت هذه التصاميم الفريدة من شغف الفنانة المصرية، لجين هاني، في تخيّل كيف يبدو المستقبل، ودفع حدود لما هو ممكن بمساعدة التكنولوجيا.

وقد تذكرك هذه الصور بالمشاريع المشوقة قيد الإنشاء في المملكة العربية السعودية حاليًا، مثل مدينة "ذا لاين" ضمن مشروع "نيوم"، أو "المكعب"، وغيرها بفضل طابعها المستقبلي.

تتخيل المصممة المعمارية، لجين هاني، مستقبل المدن السعودية في سلسلة من الصور المذهلة. Credit: Lujain hani @luji.27

وبالفعل، تتخيل الفنانة، المقيمة في العاصمة السعودية الرياض، هذه المشاهد ضمن سياق المملكة، وشرحت في مقابلةٍ مع موقع CNN بالعربية: "انبهرت بمفهوم إعادة تصور المدن في المملكة العربية السعودية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لا سيما في سياق رؤية السعودية 2030".

لمحة عن السعودية في المستقبل

ينسجم هذا التصميم مع الطبيعة في عسير. Credit: Lujain hani @luji.27

خلال سلسلة من الصور، استكشفت هاني فكرة تصميم المدن التي تطبق مبادئ مستدامة وخضراء في مواقع مختلفة من البلاد، مثل الرياض، ونيوم، ومحافظة العلا، وعسير، وغيرها.

شملت الصور هذا الطريق السريع في نيوم. Credit: Lujain hani @luji.27

وبين التضاريس الوعرة لمنطقة عسير على سبيل المثال، تصوَّرت الفنانة هيكلاً "يتحدى الطبيعة الجبلية القاسية"، على حدّ تعبيرها.

ساهم الذكاء الصناعي في إحياء رؤية المصممة. Credit: Lujain hani @luji.27

وفي تصميمٍ آخر بين وديان نيوم المهيبة، تتخيل الفنانة طريقًا سريعًا انسيابيًا مشبعًا بمساحات خضراء مورِقة، وبعض البرك التي زادت من جمال التصميم.

"جمال خفي"

تبدو هذه التصاميم وكأنها تنتمي إلى بُعدٍ آخر. Credit: Lujain hani @luji.27

وحصدت هذه التصاميم الخيالية ردود فعل إيجابية من مستخدمي الإنترنت، وفقًا للفنانة، التي قالت: "أبدى العديد من الأشخاص الكثير من الاهتمام والحماس".

ورأت هاني أنّ المملكة تتمتع بمشاهد متنوعة، من المناظر الصحراوية المذهلة، إلى المدن النابضة بالحياة.

استخدمت هاني أدوات متعددة لإنتاج هذه التصاميم التخيلية. Credit: Lujain hani @luji.27

واستخدمت هاني المشروع كطريقة للكشف عن "الجمال الخفي للمدن السعودية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والكشف عن الجواهر المخفية، وعرض التراث الثقافي الغني الذي يكمن تحت السطح".