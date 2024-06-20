بروك شيلدز تعيد أحذية "الكروكس" المثيرة للجدل إلى مشهد الموضة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُدرك العديد من نجمات هوليوود مدى قوة الكعب العالي لإكمال إطلالاتهن على السجادة الحمراء، ولكن في حفل توزيع جوائز "توني" ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأمريكية، تمكنّت عارضة الأزياء والممثلة الأمريكية بروك شيلدز من سرقة الأضواء بزوج من الأحذية المسطحة الأنيقة.

وانتعلت النجمة زوجًا من أحذية "كروكس" باللون الأصفر الساطع لتتناسب مع فستانها الأصفر الزاهي لمصممة الأزياء مونيك لولييه، حيث رفعت فستانها بشكل مرِح لتكشف للصحفيين أنها استبدلت بالفعل الكعب العالي، بنعال عملي.

بروك شيلدز تستعرض زوجا من أحذية "كروكس" خلال حفل توزيع جوائز "توني" الـ77. Credit: Dia Dipasupil/Getty Images

وقالت شيلدز كذلك إنها خضعت لعملية جراحية في قدميها قبل عدة أيام من الحدث.

وبصفتها الوجه الإعلاني السابق لعلامة الأزياء "كالفين كلاين"، لم تكن شيلدز بعيدة عن دائرة الضوء الداخلية للأزياء، وأصبحت مرادفًا للأسلوب "الأمريكي الكلاسيكي" الخالد.

ويبدو أن اختياراتها الأخيرة للأزياء تتماشى مع ما أسمته الممثلة "عصر اللامبالة"، وفقًا لمجلة "Glamour".

شارك الممثل آلان كومينغ بحفل توزيع جوائز "إيمي" في سبتمبر عام 2015 منتعلّا زوج من أحذية "كروكس" السوداء. Credit: Jason Merritt/Getty Images

وتتحدث شيلدز، التي تبلغ من العمر 59 عامًا، بانتظام عن الثقة التي اكتسبتها مع تقدمها في العمر. وأوضحت مؤخراً لمجلة "فوغ" أنها متحمسة جداً لعيش هذه الفترة من حياتها حيث أصبحت أقل تعقيداً وغرورًا، وأكثر استقرارَا .

وبثقوبها التي تشبه ثقوب قطعة من الجبن السويسري وألوانها الزاهية بشكل صارخ، لطالما انقسمت الآراء حول أحذية "كروكس" منذ ظهورها لأول مرة في عام 2004. وغالبًا ما كانت موضع سخرية من قبل المطلعين على الموضة والخبراء.

ومع ذلك، فإن هذه الأحذية المصنوعة من مادة صمغية خاصة تُسمى كروسلايت، تُعد محبوبة من قبل الباحثين عن الراحة، وتتمتع بسجل حافل مع المشاهير أيضًا.

وظهر المغني الأمريكي جاستن تيمبرليك ببدلة من توقيع "بالينسياغا" كبيرة الحجم وقام بإقرانها مع زوج من أحذية "الكروكس" خلال حفل توزيع جوائز "غرامي" لعام 2022، بينما اختار المنتج الموسيقي الأمريكي Questlove زوجًا ذهبيًا لامعًا من "الكروكس" لانتعاله خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2021.

وتأسست علامة "كروكس" في ولاية كولورادو الأمريكية على يد ثلاثة أصدقاء في عام 2002، وحققت نجاحًا فور طرحها في السوق لأول مرة.

الممثل أوغسطس بريو يحضر العرض الأول لفيلم "سيد الخواتم: خواتم السلطة" بتاريخ 30 أغسطس 2022عام وينتعل زوجا من أحذية الكروكس باللون البنفسجي Credit: Tim P. Whitby/Getty Images

وخلال السنوات الأخيرة، تعاونت الشركة مع العلامات التجارية والمشاهير لطرح نسخًا خاصة.

وأعلنت شركة "كروكس" عن عام قياسي من الأرباح في عام 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات نحو 4 مليارات دولارات.