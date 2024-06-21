فنانة رائدة تزرع حقول القمح في أمريكا.. ما هي رسالتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أربعة عقود من قيام أغنيس دينيس بزراعة وحصاد حقل قمح مساحته 87 ألف و120 مترّا مربعًا، في منطقة مانهاتن السفلى، باستخدام واحدة من آخر قطع الأراضي غير المستغلّة في العاصمة الاقتصادية لإنشاء مشهد طبيعي شاعري ولكنه زائل، قامت الفنانة البيئية، التي تبلغ من العمر الآن 93 عامًا، بإعادة تخيل المشروع في ولاية مونتانا الأمريكية.

ويمثّل مشروع "Wheatfield – An Inspiration" (حقل قمح – الإلهام) المرة الأولى التي تزرع فيها دينيس حقلاً للقمح في الولايات المتحدة، منذ أن قضت عطلة الصيف في عام 1982 مع مجموعة من المتطوعين لتنظيف مكب نفايات في منطقة Battery Park City، لجعله صالحًا لنمو بذور المحصول الذهبي.

وقد جذبت المبادرة الحشود والإعلام، بما في ذلك شبكة CNN، وصنعت مشهدًا مذهلاً مع ازدهار حبوب القمح على خلفية "البرجين التوأمين".

يلفت المشروع الانتباه إلى مدينة بوزمان سريعة النمو، ويتحدث عن فقدان الأراضي الزراعية بسبب التنمية والحاجة الملحة لمكافحة ندرة الغذاء التي تلوح في الأفق بسبب تغير المناخ Credit: Blair Speed

وكان جمال الحقل بمثابة دعوة لإعادة ترتيب القيم الإنسانية وإثارة التغيير بين القوى العالمية قبل عقود من تحول الأزمة البيئية إلى مصدر قلق رئيسي.

في الغرب، تأمل دينيس في زرع البذور بمساعدة منظمة "Tinworks" الفنية في مدينة بوزمان سريعة النمو.

وفي ولاية مونتانا الأمريكية، التي تُعد الأكثر إنتاجًا للمحصول بقلب الأراضي الزراعية في أمريكا، يذكّر المشهد بالمناظر الطبيعية المتغيرة مع استمرار المراكز الحضرية في التوسّع، وانعدام الأمن الغذائي الذي يلوح في الأفق بسبب تغير المناخ.

من المقرر حصاد حقل القمح في الخريف، وفي نهاية المطاف سيستخدم من قبل المخابز المحلية لإمداد بنوك الطعام الإقليمية . Credit: Jenny Moore/Tinworks

قالت دينيس عبر مكالمة فيديو لـCNN: "القمح رائع، إذ أنه يدعم الإنسانية، وربما يكون أكثر الأغذية المزروعة إلى جانب الأرز، إنه يجسد أفضل استعاضة رمزية".

وأضافت: "أردت أن يعيد القادة التفكير في استخدام الأرض والإنسانية معًا".

قامت دينيس ومنظمة "Tinworks" بهذه المبادرة بالتعاون مع سكان مدينة بوزمان، والطلاب، والشركات الصغيرة.

في الخريف الماضي، قام حوالي 50 متطوعًا بتنظيف الموقع، وزرعوا القمح الشتوي بقيادة مزارع محلي.

وسوف يعتني المشاركون بالقمح يدويًا طوال الصيف حتى شهر سبتمبر/ أيلول، عندما يقوم طلاب من قسم علوم النبات بجامعة ولاية مونتانا بحصد المحصول.

ومن المقرّر أيضا زراعة القمح في جميع أنحاء المدينة تضامناً مع المشروع، وذلك بفضل حوالي 200 علبة من البذور التي قامت منظمة "Tinworks" بتوزيعها على أفراد المجتمع.

ومع حلول فصل الخريف، ستستخدم المخابز المحلية الدقيق المطحون الناتج عن الحبوب في منتجاتها، ما قد يساعد بحسب مديرة "Tinworks" جيني مور في الحفاظ على مخزون بنوك الطعام الإقليمية.

يُظهر النصب البيئي الضخم لدينيس "جبل الشجرة - كبسولة زمنية حية" شغف الفنانة بإظهار جمال الرياضيات والطبيعة، والتفكير في تأثيرات العمل الفني عبر فترات زمنية طويلة Credit: Courtesy Agnes Denes/Leslie Tonkonow Artworks + Projects

رغم أن القمح قد نبت بنجاح، إلا أن الطقس الدافئ غير المعتاد في شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني لم يكن يعني سوى القليل من الثلوج بالنسبة لمحصول الشتاء.

تسعى دينيس من خلال "Wheatfield – An Inspiration" إلى تحقيق الفروقات الدقيقة وإحداث التغيير من خلال الزوار والمشاركين الذين يكتسبون فكرة ذات معنى من العمل.

استُخدم "الهرم الحي"، في عام 2015، حيث تمكن الزوار من أخذ النباتات إلى المنزل في نهاية المعرض. Credit: Courtesy Agnes Denes/Leslie Tonkonow Artworks + Projects

وقد تركت دينيس بصمتها بطرق مهمة في جميع أنحاء العالم، عبر رسائل مدفونة في أعماق الأرض، وتشكيلات الغابات التي صممتها لتكون رمزًا لمستقبل أكثر أملاً.

وتواصل عملها حتى الآن، حتى وهي في التسعينيات من عمرها، وتبحث عن الموافقة على المزيد من مشاريعها، بما في ذلك غابة تبلغ مساحتها 117 فدانًا بمكب النفايات في كوينز بنيويورك، والتي تأمل أن تتمكن من إحياءها، بدلاً من خسارتها.