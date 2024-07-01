ما هي أنواع الاحجار الكريمة وكيف تقدر قيمتها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكن اختبار الأحجار الكريمة الجيدة من خلال مقاومتها للتآكل، وفحص خصائص المعادن مثل المظهر الهندسي، والشكل، واللمعان، وانكسار الضوء، والجاذبية.

وأوضح موقع "Geoscience Australia" الرسمي في أستراليا أنه في منتصف القرن التاسع عشر، صُنفت الأحجار الكريمة لأول مرة على أنها إما "ثمينة" أو "شبه ثمينة". ومع ذلك، فإن هذه التقسيمات ليست علمية.

تضم لائحة أنواع الأحجار الكريمة الثمينة:

الماس

الياقوت

الزفير

الزمرد

تُستخدم الأحجار الكريمة التي يُشار إليها على أنها شبه كريمة في المجوهرات والحلي، مثل:

العقيق

العنبر

الجمشت (الأمتست)

الزمرد الأزرق

افينتورين

العقيق الأبيض

الكريزوكولا

الكريسوبراسي

السترين

البجادي

الهيماتيت

اليشم

اليشب

الليجنيت

الكونزيت

اللازورد

الملكيت

حجر القمر

حجر السج

الجزع

الزبرجد

الرودونيت

سوداليت

حجر الشمس

عين النمر

التنزانيت

التوباز

الفيروز

التورمالين

وأشار الموقع إلى أن الأحجار الكريمة ليست دائمًا أندر أو أكثر قيمة من الأحجار شبه الكريمة. ويقيس العلماء جودة الأحجار الكريمة باستخدام أربعة عناصر لتحديد السعر المحتمل، مثل: النقاء، واللون، والشكل، والقيراط.

النقاء: تتميز الأحجار الكريمة بحسب جودتها، والحجر الكريم المثالي عبارة عن بلورة شفافة لا تشوبها شائبة، تتألق وتلمع لأنها تعكس الضوء داخليًا.

اللون الساطع: يزيد من قيمة الحجر الكريم.

الشكل: تُقص غالبية الأحجار الكريمة المستخدمة في المجوهرات، وإذا تم ذلك بشكل غير صحيح، فستتمتع ببريق وجودة أقل..

القيراط: يعني ذلك وزن الحجر الكريم، ويبلغ القيراط الواحد 200 مليجرام.