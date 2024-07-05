جدة مصرية تقوم بتنقية الأرز بحركات مبهرة.. دون أن تسقط حبة على الأرض

أول عارضة أزياء لقصار القامة في مصر.. هكذا تواجه النظرة السلبية من المجتمع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كأنها تؤدي عرضَا مسرحيًا ساحرًا بيديها المحكمتين، تقوم هذه الجدّة بتدوير صينية كبيرة من حبيبات الأرز الأبيض حتى تتطاير في السماء عاليًا، من دون أن تسقط حبّة واحدة على الأرض.

Credit: Ahmad Mansour

وأدهش هذا الأمر حفيدها المصور المصري، أحمد منصور الجمال، ما دفعه لرصدها بعدسة كاميرته.

عاشت الجدّة مع عائلة المصور المصري لفترة من الوقت. وكانت تلجأ بشكل متكرر إلى مكانها المعتاد في المنزل، حيث تجلس على الأرض، وتبدأ بتنقية الأرز.

وقال الجمال، وهو يمارس التصوير منذ 6 سنوات، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كانت تُبهرني طريقتها في تنقية الأرز، خاصة أن الحركات التي تؤديها ليست سهلة لإمرأة كبيرة في السنّ".

Credit: Ahmad Mansour

وتفادى المصور المصري عرض جميع صوره بألوانها الأصليّة حتى لا تتشتت رؤية المشاهد، موضحًا أن اللونين الأبيض والأسود يُساعدان بشكل خاص على إبراز المشاعر التي تعكسها الصورة.

Credit: Ahmad Mansour

وواجه الجمال عددًا من التحديات أثناء رصد هذه المشاهد العفوية، أبرزها ظروف الإضاءة الطبيعية المنخفضة. لكنها مع ذلك حازت على إعجاب العديد من متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: "تفاعل الناس كان غير متوقع، حيث انتشرت الصور بشكل كبير".

Credit: Ahmad Mansour

وفي بداية مسيرته الفوتوغرافية، كان المصور المصري يميل إلى رصد كلّ شيء يظهر في طريقه. ومع مرور الوقت، أصبحت جدّته هي "موضوع" صوره، ما زاد من شغفه لالتقاط صور "البورتريه"، والأشخاص في الشارع.