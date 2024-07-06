دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كان حفل زفاف لا يُنتسى. قلعة أيرلندية خارج دبلن يعود تاريخ بنائها للقرن الخامس عشر، مزيّنة على طراز روبن هود. قالب حلوى الزفاف يتألّف من طبقات خضراء مزيّنة بأوراق الفوندان والتفاح، صمّمها الفنان البريطاني داميان هيرست، قُصّ بالسيف. كرسيّان ملكيّان باروكيان للعروس والعريس. لكن ربما التفصيل الأكثر تميّزًا بارتدائهما ملابس أرجوانية اللون من توقيع أنطونيو بيراردي لحفل استقبالهما.

كان هذا بالطبع الارتباط المقدس بين فيكتوريا وديفيد بيكهام.

تزوّج الثنائي البريطاني الشهير والناجح في عام 1999، ودمجا عالم الموضة وكرة القدم إلى الأبد. وبعد 25 سنة مرّت على زواجهما، يأسف الزوجان على بعض التفاصيل الصغيرة في يومهما الكبير. تحديدًا، ملابسهما ذات اللون الارجواني. ففي مقابلة لديفيد مع الإذاعة الرابعة من BBC عام 2017 قال: "حتى أنّني اعتمرت قبعة باللون الأرجواني. ما الذي فكرت فيه حينها؟ بدوت مثل من خرجوا من فيلم "Dumb and Dumber".

وافقته فيكتوريا الرأي، في حديثها مع جيمي فالون عام 2021، مشيرة إلى أن"الفكرة بدت جيدة حينها، أتدري؟". وتابعت "أعتقد أنها كانت ساذجة. لم نكن ملمَّين بالموضة. كنّا نستمتع بالأمر فحسب، ولكي أكون صادقة معك، هذا ما كان ينبغي أن يكون عليه الأمر".

شارك الزوجان صورهما الجديدة بلباس زفافهما على تطبيق انستغرام. Credit: Victoria Beckham/Instagram

لكن الوقت يشفي كل الجروح، كما ظهر اليوم عندما أخرج الزوجان ملابسهما الأصلية الخاصة بهما احتفالاً باليوبيل الفضي لزواجهما.

في الصور التي تمت مشاركتها على إنستغرام، وقفت فيكتوريا وديفيد في الملابس الأرجوانية أمام كرسيّي زفافهما. كتب الزوج: "نعم، مازلت أتذكر!". وتابع: "لا أصدق أنه مضى 25 عامًا، وما زالت الملابس تلائمنا".

أحب المعجبون فكرة ارتداء الملابس مجددًا، حتى أن أحدهم كتب: "عندما يقول الناس أيقوني، فهما (فيكتوريا وديفيد بيكهام) ما يجب أن يشار إليهما".

وعلّق آخر "ارتداء اللون الأرجواني في يوم زفافك. فقط عائلة بيكهام يمكن أن تفلت من ذلك (النقد)".

كان هناك تشابه آخر أيضًا. رغم مرور ربع قرن، لا يزال الزوجان يتبادلان النظرات المحبة التي لم تذوي بفعل مرور الوقت.