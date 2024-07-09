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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يشهد كوكب الأرض ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، ما يُفاقم من أزمة ذوبان الجليد، ومواجهة الحيوانات لخطر الانقراض.

وفي سلسلة فوتوغرافية، تحمل عنوان "Abandoned Weather Station"، يحرص المصور الروسي، ديميتري كوخ، وهو يُقيم حاليًا بمدينة دبي بالإمارات، أن يعكس جزءًا بسيطًا من الواقع المؤلم الذي نعيشه حاليًا.

Credit: Dmitry Kokh

ما القصة؟

في شهر سبتمبر/ أيلول من عام 2021، خرج كوخ في رحلة بحرية طال انتظارها إلى منطقة تشوكوتكا، وتحديدًا جزيرة "رانغل" الروسية، التي تشتهر باحتضانها عددًا كبيرًا من الدببة القطبية.

وفي طريقه إلى هناك، حصل ما لم يكن في الحسبان.

وتدهورت حالة الطقس مع تساقط أمطار غزيرة وعواصف رعدية، ما دفع قبطان الرحلة للاحتماء بالقرب من جزيرة أخرى، تُعرف باسم "كوليشن".

Credit: Dmitry Kokh

تشتهر الجزيرة بوجود محطة أرصاد جوّية تأسست في العهد السوفييتي، لكنها أُغلقت في عام 1992.

رغم أن المحطة مهجورة منذ 30 عامًا، إلّا أن كوخ قد لاحظ حركة غريبة ومريبة.

وعند استخدامه للمنظار حتى يحصل على نظرة أقرب داخل الجزيرة، تفاجأ المصور الروسي بوجود حوالي 30 دبًّا قطبيًا في "كوليشن".

وقال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "في الظروف العادّية، يجب أن تتواجد الدببة القطبية في جهة الشمال، حيث تقع جزيرة رانغل، ولكن بسبب التغيرات المناخية وذوبان الجليد، تحاول الدببة القطبية العثور على أماكن جديدة تُقيم فيها".

Credit: Dmitry Kokh

ارتفاع درجات الحرارة وذوبان الجليد

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"ناسا" أن الغطاء الجليدي أساسي لاستمرارية حياة الدببة القطبية، حيث يستخدم هؤلاء الجليد بهدف السفر لمسافات طويلة، واصطياد الفقمات.

وفي بعض الأحيان، تحفر الدببة من الإناث الحوامل في الجليد البحري لتكوين أوكار أمومة، حيث تلد وتعتني بأشبالها.

Credit: Dmitry Kokh

ولكن، خلال العقود الأخيرة، تقلّص هذا الموطن الحيوي.

وانخفض تركيز الجليد البحري بنسبة 13 بالمائة كل عقد، منذ عام 1979، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

كما ارتفعت درجة حرارة مناطق القطب الشمالي في معدل أسرع بمرتين من بقية العالم، ما يتسبب بتشكّل الجليد البحري الموسمي في وقت لاحق من الخريف، وتفككه في وقت مبكر من الربيع.

Credit: Dmitry Kokh

تصوير الدببة

وقد تبدو الدببة القطبية هادئة ولطيفة في الصور التي التقطها كوخ، لكنها أيضًا حيوانات ذكية وقوية بشكل لا يُصدّق.

ولاحظ المصور الروسي ذلك عندما حلّق بطائرة "الدرون" الخاصة به فوق الدببة القطبية. ورغم أن كاميرته كانت مُزوّدة بمراوح منخفضة الضوضاء، إلّا أنها لم تغب عن أعين الحيوانات.

Credit: Dmitry Kokh

وأوضح كوخ على موقعه الإلكتروني، والذي يُعرف باسم "dmitrykokh"، أن صور الدببة القطبية تعكس ما يمكن أن يكون عليه مستقبلنا غير البعيد.

وكتب: "العالم كما نعرفه هشّ للغاية.. والحالة الراهنة للعالم، بدءًا من الصراعات السياسية والتوترات النووية إلى أزمة المناخ، تعني أن النهاية قد تكون قريبة للغاية.. هذه الأمور حقيقية، وإذا استمرت على ما هي عليه، فإن النتيجة ستكون كارثية".