تغير المناخ.. أعلى بحيرة صالحة للملاحة في العالم تجف

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(CNN)-- تنخفض مستويات المياه في بحيرة تيتيكاكا - أعلى بحيرة صالحة للملاحة في العالم والأكبر في أمريكا الجنوبية - بشكل حاد بعد موجة حر شتوية غير مسبوقة. ويؤثر هذا الانخفاض الصادم على السياحة وصيد الأسماك والزراعة، التي يعتمد عليها السكان المحليون لكسب لقمة العيش.

وقال نازاريو تشاركا، البالغ من العمر 63 عامًا، والذي يعيش على البحيرة ويكسب عيشه من نقل السياح حول مياهها: "لا نعرف ماذا سنفعل من الآن وحتى ديسمبر/كانون الأول لأن المياه ستنخفض باستمرار".

لطالما انجذب الزائرون إلى المياه الزرقاء والسماء المفتوحة لأكبر بحيرة في أمريكا الجنوبية، والتي تمتد على مساحة تزيد عن 3200 ميل مربع عبر حدود بيرو وبوليفيا.

توصف أحيانًا بأنها "بحر داخلي"، فهي موطن مجتمعات أيمارا وكيتشوا وأوروس الأصلية وتقع على ارتفاع حوالي 3800 متر (12500 قدم) في سلسلة جبال الأنديز الوسطى، مما يجعلها أعلى بحيرة صالحة للملاحة في العالم. كما أن الارتفاع الشديد يعرض البحيرة لمستويات عالية من الإشعاع الشمسي، مما يعزز التبخر ويشكل معظم فقدها من المياه.

يعيش أكثر من ثلاثة ملايين شخص حول البحيرة، ويعتمدون على مياهها لصيد الأسماك والزراعة وجذب السياح الذين يعززون اقتصاد المنطقة المهمشة.

والآن أصبحت البحيرة معرضة لخطر فقدان بعض من هذا السحر.

في حين أنه من المعروف أن مستويات المياه تتقلب كل عام، فقد أصبحت هذه التغيرات أكثر خطورة بسبب أزمة المناخ. أدت موجة حر شتوية قياسية إلى زيادة التبخر وانخفاض مستويات البحيرة، وفقًا لخبير الأرصاد الجوية في شبكة CNN، تايلور وارد، مما أدى إلى تفاقم نقص المياه الناجم عن الجفاف.

وقال سيكستو فلوريس، مدير خدمة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا الوطنية في منطقة بونو في بيرو، لشبكة CNN، إن هطول الأمطار كان أقل بنسبة 49% من المتوسط من أغسطس/آب 2022 حتى مارس/ آذار 2023، وهي الفترة التي تشمل موسم الأمطار الذي تتعافى خلاله مستويات المياه عادة.

وقال فلوريس لشبكة CNN، إنه بحلول ديسمبر/كانون الأول، ستتجه مستويات المياه نحو أدنى مستوى تم تسجيله منذ عام 1996 إذا تبخرت البحيرة بنفس المعدل المعتاد في الأشهر القليلة المقبلة، وهو ما وصفه بأنه "خطير للغاية".

وأضاف فلوريس أن هذا جزء من "انخفاض تدريجي" في منسوب المياه في البحيرة في السنوات الأخيرة، وأظهرت دراسة حديثة فحصت صور الأقمار الصناعية من 1992 إلى 2020 أن بحيرة تيتيكاكا تفقد حوالي 120 مليون طن متري من المياه سنويا. والذي يقول مؤلفو الدراسة إنه يرجع في المقام الأول إلى التغيرات في هطول الأمطار والجريان السطحي.

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تكافح المجتمعات التي تعتمد على صيد الأسماك لأن انخفاض منسوب المياه يزيد من المشاكل المتزايدة، مثل انخفاض المخزونات السمكية بسبب التلوث والصيد الجائر.

كما تأثرت الزراعة أيضًا بالجفاف، حيث أفادت السلطات الإقليمية أن المحاصيل عانت بشدة في موسم الحصاد الأخير. وتأثرت الغالبية العظمى من محاصيل الكينوا والبطاطس، وكلاهما من المحاصيل الأساسية المحلية، وكذلك الشوفان المستخدم لإطعام الماشية. كما تضرر الاقتصاد السياحي بعد أن تقطعت السبل بالقوارب المستخدمة لنقل الزوار حول البحيرة مع انحسار المياه.

وقال جوليان هواتاماركا، 36 عامًا، الذي يبيع المنسوجات المصنوعة محلياً لزوار جزيرة تاكيلي: "نحن نشعر بقلق بالغ أكثر من أي شيء آخر لأن منسوب المياه ينخفض كثيراً في الوقت الحالي".

وأضاف: "نريد عودة السياح، وخاصة السياح الأجانب".

تُعرف منطقة بونو، التي تغطي كامل الجانب البيروفي من بحيرة تيتيكاكا، منذ فترة طويلة بأنها منطقة متخلفة ومهمشة في البلاد.

وفي الآونة الأخيرة، تعرض الاقتصاد لضربة قوية بسبب آثار جائحة كوفيد-19 وموجة من الاضطرابات الاجتماعية. أصبحت بونو مركز المظاهرات المطالبة باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي، والتي بنيت على الغضب الذي نشأ بسبب عقود من عدم المساواة، ومزاعم الفساد، وركود مستويات المعيشة.

وقال هواتاماركا لشبكة CNN إن الزوار لم يسافروا إلى المنطقة خلال الاحتجاجات. وقال: "لقد كانوا خائفين بعض الشيء من الذهاب".

وقال هواتاماركا إن العديد من الأشخاص غادروا المنطقة في السنوات الأخيرة، خاصة أثناء الوباء.

وأضاف: "لقد اضطروا إلى ذلك، لم يكن لديهم ما يكفي من المال لشراء الضروريات الأساسية مثل الطعام".

ويشير التاريخ الحديث إلى أن الجفاف المستمر يمكن أن يدفع المزيد من الناس إلى مغادرة منازلهم، حيث تسبب الجفاف السابق في عام 1991 في موجات من الهجرة مع انهيار اقتصاد الكفاف بسبب نقص الغذاء.

وبالنسبة لآخرين، مثل تشاركا، فإن الجفاف يعطل أسلوب حياتهم. تشاركا هي جزء من مجموعة أوروس الأصلية، التي تعيش في جزر مصنوعة من قصب توتورا المجفف الذي يطفو على البحيرة. لعدة قرون، قام الأوروس بنسج القصب في جزر، بالإضافة إلى استخدامه في بناء المباني والقوارب، لكن تشاركا يشعر بالقلق من أن انخفاض مستويات المياه يعني وجود عدد أقل من القصب المتاح.

وقال تشاركا لشبكة CNN: "سيستمر تأثيره علينا، ولن يكون هناك المزيد من موجات توتورا، والجزر تتدهور، وهذا ما يقلقنا".

تحدث ظاهرة النينيو حاليًا، وهي ظاهرة طبيعية تتميز بدرجات حرارة أكثر دفئًا من المعتاد في المحيط الهادئ الاستوائي والتي يمكن أن تغير الطقس بشكل كبير فوق أمريكا الجنوبية.

وقالت جرينيا أفالوس، نائبة مدير قسم علم المناخ في شركة سينامهي، لشبكة CNN، إنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة الأكثر دفئًا حتى فبراير/ شباط 2024 على الأقل.

وأضافت: "ستساهم هذه الظروف في انخفاض مستويات الأمطار في منطقة الأنديز".

ويرى كونور بيكر، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، أن الوضع يتطلب إجراءات طويلة الأمد لحماية أولئك الذين يعتمدون على البحيرة.

وقال لشبكة CNN: "في حين تم ربط تقلبات البحيرة بتقلب المناخ والتقلبات الطبيعية، فإن التأثير المتفاقم لتغير المناخ يزيد من الحاجة إلى استراتيجيات الإدارة المستدامة".

وتابع بيكر: "المجتمعات المحلية التي تعتمد على البحيرة لكسب العيش معرضة للخطر بشكل خاص، مما يؤكد الحاجة الملحة للتصدي للتحديات التي تفرضها التقلبات الشديدة في منسوب المياه".