مصورة توثق حرف يدوية عريقة في مصر تُشارف على الاندثار

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "لطالما كانت المهن والحرف التقليدية جزءًا أساسيًا من تراث بلدي"، هذا ما قالته المصورة الفوتوغرافية المصرية أميرة منصور، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية، حول سلسلتها الفوتوغرافية بمصر.

وفي كلّ مرّة كانت تخرج فيها منصور لرصد المواقع التاريخية بالبلاد، كانت تستمع لحكايات العمال الذين يشغلون مهنًا تتجه نحو الانقراض.

وبدورها، قررت المصورة المصرية أن تستخدم عدسة كاميرتها لإيقاف لحظات نادرة من هذا الزمن حتى تبقى ذكرى مدى الحياة.

صورة توثق بائع أسماك في مصر. Credit: Instagram/amira_mansour.ph

تعكس الحرف التقليدية والصناعات القديمة صورة مهمة عن تراث مصر. وتروي قصصًا مختلفة حول كفاح أصحابها لخلق وسيلة للتعايش في ظلّ ظروف الحياة الصعبة.

ومع مرور سنين طويلة، يبقى هناك نسبة قليلة فقط من الأشخاص الذين يحاولون التشبث بمهن آبائهم وأجدادهم قبل زوالها.

وقالت منصور: "أردت إبراز جمال وبساطة هؤلاء الأشخاص المبتسمين رغم مشقّة أعمالهم".

صورة توثق بائع الطماطم في مصر. Credit: Instagram/amira_mansour.ph

وبدأت منصور رحلتها الفوتوغرافية برصد عملية صهر المعادن وإعادة تشكيلها في منطقة "الفراهدة"، موضحة أنها تعتبر "من بين أخطر المهن" في مصر.

وشملت أعمالها أيضًا التقاط صور لمهن عديدة مثل "المكوجي"، و"القهوجي"، و"النجّار"، و"الصيّاد"، و"المزارع"، و"الحلواني"، و"صانع السفن"، وغيرها.

وتُعتبر صور "الحلواني" في مخبز "الكحك"، أي الكعك من بين أبرز أعمال منصور المفضلة.

وكان المصريون سابقًا يقومون بتحضير "الكحك" في منازلهم قبل حلول عيد الفطر، ثم يأخذون صواني الحلوى لخبزها في الأفران.

ولكن أصبحت هذه العادة قديمة جدًا، حيث يميل غالبية الأشخاص حاليًا إلى شراء "الكحك" الجاهز من الأسواق.

صورة توثق مخبز كعك العيد بمصر. Credit: Instagram/amira_mansour.ph

وتُعدّ صناعة "مكانس القشّ" في حي "اللبان" من بين المهن التي تسير نحو الانقراض، خاصة مع عدم وجود أجيال جديدة تتعلمها لضمان استمراريتها.

واليوم، تتواجد آخر ورشة لهذه الصناعة في محافظة الإسكندرية، بحسب ما أوضحته منصور.

صورة توثق صناعة "مكانس القش" في مصر. Credit: Instagram/amira_mansour.ph

تاريخ الحرف التقليدية بمصر

أوضح الموقع الإلكتروني الرسمي لـ"الهيئة العامة للاستعلامات" في مصر أن الحرف اليدوية موجودة منذ عهد الفراعنة. وتميّزت البلاد في استخدامها للمنتجات الطبيعية مثل القطن، والأصواف، والخشب، والحرير.

صورة توثق صناعة السفن في مصر. Credit: Instagram/amira_mansour.ph

وكانت الحرف التراثية قديمًا تحتّل المركز الأول في الصناعات المصرية المختلفة، حيث تمتاز بجودة عالية في التنفيذ.

ونظرًا لثراء زخارفها وألوانها، تم توظيف الفنون التراثية في مختلف مجالات الحياة. وساهمت الحرف التقليدية بشكل أساسي في تلبية احتياجات أهل البلاد من الأزياء، والعمارة، وفنون الزخارف الحجرية والخشبية والخزفية والزجاجية.

صورة توثق عملية صهر المعادن في منطقة "الفراهدة" بمصر. Credit: Instagram/amira_mansour.ph

وتهدف أعمال المصورة المصرية بشكل أساسي للترويج السياحي وإبراز التراث اللامادي في مصر، بعيدًا عن متاحفها وآثارها المختلفة.

صورة توثق بائع الورد في مصر. Credit: Instagram/amira_mansour.ph

وواجهت منصور بدورها تحديات كبيرة لإقناع أصحاب هذه المهن بتصويرهم، قائلة: "لا يدرك غالبيتهم مدى أهمية الأعمال التي يقومون بها".

وأوضحت: "كان الحديث معهم مشوّقًا للغاية، وتحديدًا مع كبار السنّ، حيث كان غنيًا بالمواعظ والحكم التي لا يمكن تعلّمها وحدك في الحياة".