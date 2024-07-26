العثور على فسيفساء رومانية لفيلا مغمور بالماء في البحر قبالة نابولي

كانت الفسيفساء جزءًا من فيلا بنيت في مدينة الاستجمام القديمة بايا.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اكتُشفت فسيفساء خاصة بأرضية فيلا رومانية قديمة، في قاع البحر قبالة مدينة نابولي في إيطاليا.

وشكلّت الفسيفساء الموجودة تحت الماء حاليًا، الأرضية الرخامية لـ"بروتيرو"، أو الشرفة المزخرفة الخاصة بمسكن يطل على البحر، وفق منشور شاركته حديقة كامبي فليغري الأثرية التابعة لوزارة الثقافة الإيطالية على "فيسبوك" الثلاثاء.

غواص يعمل على كيفية سحب أرضية الفسيفساء المغمورة. Credit: Parco Archeologico Campi Flegrei

بُنيت في مدينة بايا القديمة التي عرفت شهرة في أواخر عهد الإمبراطورية الرومانية، وكانت موطناً لمساكن يمتلكها يوليوس قيصر والإمبراطور نيرون. وتُعتبر الفيلا جزءاً من منطقة من الأراضي التي غُمرت نتيجة ظاهرة جيولوجية تُدعى البرايديسيم التي بموجبها يرتفع سطح الأرض أو ينخفض بسبب الضغط.

وأشارت الأبحاث الأولية إلى أنّ الأرضية تتكوّن بالمجمل من قطع رخامية غير منتظمة الشكل تمت إعادة استخدامها، وهي تقنية كانت شائعة بين القرنين الثالث والخامس الميلادي، بحسب ما ذكرته الحديقة.

وأضافت الحديقة أن الرخام تكسّر بفعل انهيار جدران الغرفة التي يفوق ارتفاعها 10 أمتار (32 قدمًا)، عن الأرضية.

تستمر الأعمال تحت الماء لكشف واستعادة المزيد من الأرضية، حيث استُخرجت بعض الأقسام وخضعت للترميم على اليابسة.

وبحسب المنشور، يتمثّل الهدف بمحاولة إعادة تجميع قسم كامل من الأرضية.