مصر.. يدان رمليتان عملاقتان ومتشابكتان عند سفح الأهرامات.. ما السر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى، ستخال ربّما أنّ هذا المشهد ليدين عملاقتين ممسكتين ببعضهما على رمال سفح أهرامات الجيزة في مصر، مجرّد صورة أنتجها الذكاء الاصطناعي.. لكن في الحقيقة، هو عمل فني واقعي من توقيع فنان سويسري فرنسي يُدعى سايبي.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يشرح فنان الأرض سايبي أنّ هذا العمل الفني العملاق الذي نفّذه بمنطقة أهرامات الجيزة يشّكل جزءًا من مشروع عالمي أطلقه في عام 2019، عند سفح برج إيفل في العاصمة الفرسية باريس، تحت عنوان "Beyond Walls" (ما وراء الجدران).

ويتمثّل الهدف من هذا المشروع العالمي في "إنشاء أكبر سلسلة رمزية من الأيادي البشرية المتشابكة في العالم".

ويقول سايبي: "لم يسبق في تاريخ البشرية أن كان العالم متّصلاً إلى هذا الحد، ومع ذلك فإننا نعيش في وقت يشهد فيه العالم انقسامًا متزايدًا".

ويضيف: "أنا على قناعة راسخة بأنّ البشرية لن تتمكن من التصدّي للتحديات المختلفة التي تواجهها إلا من خلال العمل معا.. يدًا بيد".

​وانطلاقًا من هذه القناعة انبثقت فكرة هذا المشروع، ورغبة سايبي بمشاركة رسالة إيجابية من الدعم المتبادل، والجهد المشترك، في جميع أنحاء العالم.

وفي كل عمل من أعماله الفنية العملاقة، يجسد "سايبي" واسمه الحقيقي غيّوم ليغروس، مدى هشاشة مجتمعاتنا والتحديات التي يتعيّن علينا جميعًا مواجهتها، ويخلّد على الطبيعة سريعة الزوال لوحات أرضية ضخمة يُنشئها على العشب، والأرض، والرمال، والثلوج في جميع أنحاء العالم.

ويشير سايبي إلى أنّ اللوحة عند سفح الأهرامات، تجسد الخطوة الـ20 من سلسلة الأيادي البشرية المستمرة.

ويشرح أن هذا العمل الفني يرمز "للتعاون، والوحدة، والمساواة بين الشعوب والإنسانية".

أما عن اختياره أهرامات الجيزة المصرية كأحد مواقع مشروعه الفني، فيرى سايبي أنه موقع "غارق في التاريخ والغموض، ويمثلّ حلقة وصل بين الماضي والحاضر، ويوحّد الحضارات عبر الزمان والمكان".

ورغم ضخامة العمل، إلا أن سايبي تمكّن من إنجاز رسمة اليدين المتشابكتين في 3 أيام فقط.

وتهدف لوحاته العملاقة إلى التأثير على العقليات مع احترام العالم الطبيعي، إذ أنه في جميع أعماله الفنية المؤقتة، يستخدم سايبي مواد صديقة للبيئة، تتكوّن أساسا من الطباشير والفحم.

ولم يخل إنجاز هذه اللوحة من التحديات، لكن التحدي الأكبر بالنسبة له تمثل بالرياح، التي "هبت كثيرا أثناء عمله".

ويضيف:"كما يمكنكم التخيل، جعلت الرمال تتطاير أثناء الرسم".

وأثار مقطع الفيديو الذي شاركه سايبي أثناء عمله على اللوحة الرملية العملاقة أمام الأهرامات الدهشة لدى روّاد منصة "انستغرام"، مشيرا إلى أنه تلقى تعليقات إنه أحد أجمل مشاريعه الفنية حتى الآن.