تخطف الأنفاس..مصري يكشف سحر مدينة الجونة خلال تجربة القفز الحر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ربما سمعت بتجربة القفز الحر فوق أهرامات الجيزة في مصر، ولكن هل تعلم أنه يمكنك خوض هذه التجربة فوق مدينة الجونة السياحية، على ساحل البحر الأحمر؟

في مقطع فيديو مثير للإعجاب (شاهد الفيديو أعلاه)، يوثق الرياضي المصري أحمد بلبع خوضه تجربة القفز الحر فوق منتجعات مدينة الجونة، حيث تتلألأ مياه البحر الأحمر بلونها الفيروزي اللامع.

تُعد الجونة مدينة منتجعية مستدامة تتعايش بانسجام مع الطبيعة. وفي هذه الوجهة الساحرة الواقعة بمدينة الغردقة، يمكن للزوار اكتشاف جمال البحر الأحمر.

أوضح بلبع لموقع CNN بالعربية أنه يمارس القفز الحر كرياضة يهدف من خلالها إلى اكتشاف آفاق جديدة فضلا عن كونها فرصة ليشارك جمال مصر من منظور مختلف أي من الأعلى.

وأضاف الرياضي المصري أن القفز الحر يعطيه جرعة من الأدرينالين ويجسد مشاعر الحرية والسعادة، إذ أنها رياضة تعلّم ضبط النفس، والتحكم في العقل، لافتًا إلى المنظر الخيالي للبحر الأحمر ومنتجعات الجونة التي تتوسطه من الأعلى تُعد من أروع المشاهد التي رأها على الإطلاق.