بلقطات "خالدة".. مصور يوثق "السحر القديم" لمنطقة ديرة في بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "إذا كان يجب أن أصف ديرة في كلمات قليلة، فهي نابضة بالحياة، ومؤثرة، وساحرة، وصاخبة، ومفعمة بالحيوية"، هذا ما قاله المصور الهندي، علي خليل، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

تُعدّ ديرة إحدى أقدم المناطق الموجودة في دولة الإمارات، وتحديدًا في مدينة دبي.

وتجذب الزوار من حول العالم تمامًا كما تجذب معالم فاخرة مثل "نخلة دبي" و"برج خليفة" و"دبي مول" و"برج العرب" السيّاح الأجانب.

Credit: Ali Khaleel

ورغم تطوّرها، إلّا أن ديرة لم تتغيّر كثيرًا على مرّ السنين.

وأوضح خليل، وهو يُمارس التصوير منذ عام 2020، أن المكان يمتاز بطابع الحنين إلى الماضي، ما يجعل الصور الفوتوغرافية تبدو وكأنّها "خالدة".

Credit: Ali Khaleel

"سحر عتيق"

كانت ديرة قديمًا محورًا أساسيًا للتجارة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني "Visit Dubai".

وتُشكّل هذه المنطقة اليوم مع "بر دبي"، و"السطوة"، والكرامة" جزءًا من "دبي القديمة".

Credit: Ali Khaleel

وهناك توجد ممّرات ضيّقة تأخذ الزائر في رحلة إلى أسواق الذهب والتوابل المليئة بالسلع القادمة من خور دبي، حيث كان التُجّار يرسون قواربهم لقرون عدّة، ويبيعون العطور، والتوابل، والذهب، والقهوة التي أتوا بها من بلدان بعيدة.

واليوم، لا تزال منطقة الخور تشهد حركة نشطة كما في السابق.

وتضمّ اليخوت الحديثة ومراكب الدهو التقليدية التي ترسو جنباً إلى جنب على الأرصفة المزدحمة، فضلاً عن مراكب العبرة التي تنقل الركاب بين ديرة وبر دبي مقابل درهم واحد فقط.

Credit: Ali Khaleel

معالم ساحرة

تحتضن ديرة العديد من المعالم الساحرة التي يجب تضمينها ضمن قائمة سفرك، بحسب ما ذكره خليل. وتشمل ما يلي:

سوق الواجهة البحرية في ديرة

يُعدّ هذا السوق الشعبي وجهة مثالية لعشّاق الطعام، وقد خضع للترميم مؤخراً، بحسب الموقع الإلكتروني "Visit Dubai". وكان السوق مخصصاً لبيع الأسماك منذ عام 1958، ثم تطوّر في منتصف عام 2017، مع الحفاظ على طابعه التراثي.

دوار الساعة في ديرة

يُعدّ برج دوار الساعة، الذي بُني في عام 1963، من أشهر المعالم في المنطقة. وأُعيد ترميمه في عام 1972، مع الحفاظ على تصميمه الأصلي.

وللدوار رمزيته الخاصة، إذ يسلط الضوء على أول معبر برّي بين ديرة وبر دبي عبر جسر آل مكتوم، كما شكّل أول نقطة وصل للطرق الرئيسية المؤدية إلى دبي قبل إنشاء طريق "دبي-أبو ظبي".

Credit: Ali Khaleel

سوق الذهب في ديرة

يتميز سوق الذهب، وهو يتألف من 300 متجر، بكونه أكبر سوق للمجوهرات والحلي في العالم، وفقًا للموقع الإلكتروني "أجمل شتاء في العالم"، بدولة الإمارات.

كيف تصل إلى ديرة؟

إذا كنت ترغب في ركوب المترو، يمكنك النزول في محطة "الاتحاد" مقابل رصيف مراكب الدهو، أو محطة "الراس" للوصول إلى سوق الذهب، أو محطة "الرقة" لاستكشاف مرافق الطعام.

Credit: Ali Khaleel

وأوضح خليل أن سلسلته الفوتوغرافية لمنطقة ديرة تُعد بمثابة مشروع مستمر.