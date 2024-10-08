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تتسلقها النباتات الاستوائية.. ألق نظرة داخل أفضل ناطحة سحاب جديدة في العالم

ستايل
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتسلّق النباتات الاستوائية أعمدة هيكلية ضخمة وتتدلى من الحواف على ارتفاع شاهق فوق سطح الأرض. ويستلقي الضيوف حول مسبح شبيه ببحيرة بعيدًا عن شمس الظهيرة الحارقة. كما توجد سلسلة من الشرفات المرتفعة داخل إطار البرج تحاكي كهوفًا منحوتة إلى جانب جبل.

هذا هو برج "Pan Pacific Orchard" في سنغافورة، والذي فاز مؤخرًا بجائزة مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية (CTBUH) للقب أفضل مبنى شاهق جديد في العالم من .

وفي بيان صحفي الأربعاء، وصف المجلس البرج بأنّه "فندق في الطبيعة" أظهر "نهجًا رائدًا للتخطيط الحضري عالي الكثافة".

كأنها "فندق بين الطبيعة".. ألق نظرة داخل أفضل ناطحة سحاب جديدة في العالم
تم اختيار برج "Pan Pacific Orchard" في سنغافورة كأفضل مبنى شاهق جديد في العالم.Credit: Darren Soh

ورُغم المديح الذي حصل عليه البرج، إلا أنّ التجاويف المفتوحة المورِقة للهيكل، الذي يبلغ ارتفاعه 141 مترًا، تعطي انطباعًا حميمًا للغاية. 

وقال المهندس المعماري، هونغ وي فوا، من شركة "WOHA" التي تقف وراء تصميم المبنى، لـCNN أثناء جولة في الموقع: "لا يختبر الأشخاص الفندق كمبنى كبير جدًا، بل يُشعرهم بأنّهم على نطاق ضاحية فحسب".

ويتألف تصميمه الفريد من سلسلة من الكتل التي تحاكي شكل حرف "L"، وتقسم البرج إلى أربعة أجزاء مميزة، ما يوفر مساحة للحدائق الحضرية والنباتات. 

وتتمحور كل من الشرفات الأربعة حول جوانب مختلفة تتعلق بالبيئة الاستوائية في سنغافورة، منها الغابات، والشواطئ، والحدائق، والسحب، بترتيبٍ تصاعدي.

كأنها "فندق بين الطبيعة".. ألق نظرة داخل أفضل ناطحة سحاب جديدة في العالم
صورة للمسبح الموجود في "شرفة الشاطئ".Credit: Darren Soh

وتتميز "شرفة الغابة" التي تتواجد على مستوى الأرض، وهي الوحيدة التي يمكن للمارة الوصول إليها، بنافورة والعشرات من أنواع النباتات.

وتحتوي "شرفة الشاطئ" المرتفعة على مسبحٍ محاط بأشجار النخيل، ومن ثم توفر "شرفة الحديقة" مسارات للمشي حول حديقة مستطيلة الشكل، بينما تعمل "شرفة السحاب"، الموجودة في الجزء العلوي من المبنى، كمساحة خضراء تطل على المدينة وتُعتبر مخصصة للفعاليات.

ويعمل كل غطاء فوق الشرفات كمظلة عملاقة تحمي المساحة التي تحتها من الشمس والمطر.

كأنها "فندق بين الطبيعة".. ألق نظرة داخل أفضل ناطحة سحاب جديدة في العالم
صممت شركة "WOHA" المساحات الداخلية للمبنى أيضًا.Credit: Marc Tan

وتتمتع الكثير من غرف الفندق، البالغ عددها 347 غرفة، بشرفات تطل على المناطق الخضراء المورقة. 

وتمتلك شركة العقارات السنغافورية العملاقة "UOL Group" الفندق الذي يضم قاعة تتسع لـ 400 مقعد، ومطعمين، و"مظلة" من الألواح الشمسية على السطح.

واكتسبت سنغافورة سمعة إيجابية في مجال الهندسة المعمارية "المُحبَّة للبيئة" في السنوات الأخيرة، 

وأطلق عليها مؤسس البلاد، ورئيس الوزراء السابق، لي كوان يو، خلال فترة الستينيات لقب "مدينة الحدائق"، إذ تغطي النباتات ناطحات السحاب، أو تزحف فوق الواجهات الحضرية، أو تندمج في البنية التحتية العامة.
 

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وفي بعض المناطق، تتطلب قواعد البناء الصارمة في سنغافورة من مطوري العقارات ضمان وجود كميات كبيرة من المساحات الخضراء عند بناء أبراج جديدة. 

وفي الأحياء المكتظة بالسكان، يجب أن تكون هذه المساحات معادلة للمساحة الإجمالية للموقع بأكمله.

وأكّد المدير المؤسس للشركة، مون سوم وونغ في بيان صحفي بعد الفوز بجائزة "CTBUH"،  أنّه يعتقد بأنّ "ناطحات السحاب يمكن أن تعمل كرئة خضراء داخل البيئات الحضرية الكثيفة".

وتأسست جوائز "CTBUH" في عام 2002، حيث تكرّم أفضل المباني الشاهقة ومهندسيها المعماريين.

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