دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- للوهلة الأولى، قد تبدو هذه الصور وكأنها التُقطت بإحدى المدن الأوروبية، لكنها في الواقع جزء من أحد أكبر المشاريع في مصر، أي العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي أغسطس/ آب الماضي، شاركت المصورة المصرية، ياسمين خطيب، عبر حسابها على منصة "إنستغرام" سلسلة من الصور المثيرة للدهشة لدار الأوبرا الجديدة، وذلك خلال أول مهمة تصوير داخل مدينة الفنون والثقافة في العاصمة الإدارية الجديدة.

القاعة الرئيسية داخل دار الأوبرا الجديدة Credit: Nesrine Elkhatib

وعلى مساحة ما يقرب من 514 ألف متر مربع، تُعد مدينة الفنون والثقافة بمثابة "سيمفونية إبداع" تتوّج العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات في مصر.

وتتضمن دار الأوبرا قاعة رئيسية تتسع لنحو 3500 شخص، فضلا عن مسرحين للموسيقى والدراما، ومركز إبداع فني، ومتحف شمع.

Credit: Nesrine Elkhatib

وبحسب الموقع الرسمي لمدينة الفنون والثقافة، تُعد دار الأوبرا الجديدة الأكبر في الشرق الأوسط، وقد شيدت وفقًا لأحدث التقنيات الهندسية وأنظمة الإضاءة والصوت.

وفي مقابلة مع CNN بالعربية، أوضحت الخطيب أن الإحساس بالعمارة يأتي من خلال التجربة البصرية، لذا من خلال التوثيق البصري والفوتوغرافي لمدينة الفنون والثقافة، وتحديدا دار الأوبرا، أرادت نقل هذه التجربة الغنية حتى تعرّف الجمهور بجماليات هذا الصرح وتفاصيله.

وقد حرصت الخطيب بعدستها على إظهار كافة التفاصيل الدقيقة بكل جزء من المبنى، ما يعكس المهارة المعمارية.

Credit: Nesrine Elkhatib

ورأت الخطيب، أن مدينة الفنون والثقافة تتميز بأنها تجمع مختلف أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، إذ أوضحت: "تتكونّ من ثلاثة مباني رئيسية عبارة عن مكتبة ضخمة ومتحف كبير يضم عدة حضارات، ومبني دار الأوبرا الذي يتكون من ثلاث قاعات، كل قاعه على حدة تتضمن مسرحًا كبيرًا صُمم على أعلى مستوى".

Credit: Nesrine Elkhatib

وتصف الخطيب دار الأوبرا الجديدة كتجسيد لأهمية الفن و الثقافة، حيث حرصت على التقاط صورًا بانورامية تُظهر فخامة المبنى.

مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإداراية الجديدة Credit: Nesrine Elkhatib

وقد حظيت الصور التي شاركتها الخطيب عبر منصات الواصل الاجتماعي باهتمام كبير، إذ أكدت: "سعادتي لا توصف بمشاركتي ولو بجزء بسيط في تعريف الناس بهذا الإنجاز الكبير".