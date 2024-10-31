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مخطوطة موسيقية لشوبان قصيرة ومتماسكة.. من اكتشفها؟

ستايل
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يُعتقد أن شوبان قد كتب مقطوعة الفالس هذه في ثلاثينيات القرن التاسع عشر.تصوير: Carmen González Fraile/The Morgan Library & Museum

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اكتشف أمين متحف في مدينة نيويورك الأمريكية مقطوعة موسيقية كتبها فريدريك شوبان، لم تكن معروفة من قبل. وهذه المرة الأولى التي يتم فيها العثور على عمل جديد للملحن البولندي منذ نحو 100 عام.

تم اكتشاف مقطوعة الفالس المكتوبة على مخطوطة صغيرة يبلغ قياسها حوالي 4 بوصات (10،16 سم) في 5 بوصات (12.7)، لأول مرة من قبل أمين المتحف روبنسون ماكليلان عام 2019، الذي طلب بدوره بعد ذلك مساعدة خبير خارجي، وفق ما ورد في بيان صادر عن مكتبة ومتحف مورغان، الإثنين.

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وورد في البيان: "وجد أنه من الغريب عدم قدرته على التفكير في أي فالس لشوبان يطابق المقاييس الموسيقية الموجودة على الصفحة".

وتابع البيان: "معلوم أن شوبان يكتب موسيقاه على ’أشكال صغيرة‘، لكن هذا العمل، الذي يستمر لمدة دقيقة واحدة تقريبًا، أقصر من أي موسيقى فالس أخرى له".

وأضاف البيان: "مع ذلك فإن قطعة كاملة، تُظهر نوع ’التماسك‘ الذي نتوقعه من عمل مكتمل للملحن".

طلب ماكليلان من خبير شوبان جيفري كالبرغ، العميد المساعد للفنون والآداب في جامعة بنسلفانيا، المساعدة في التحقق من صحة الفالس. ووفقًا للبيان، "تشير الأبحاث المكثفة إلى احتمال قوي أن القطعة من تأليف شوبان".

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وشمل هذا البحث تحليلاً أجراه خبراء الحفاظ على الورق الذين وجدوا أن الورق والحبر يتطابقان مع ما يستخدمه شوبان عادة. وقالت المتحدثة باسم المتحف لـ CNN، الثلاثاء، أنّ تاريخ المخطوطة يعود إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر.

وقالت المتحدثة باسم المتحف إنّ "خط اليد يتطابق مع أمثلة أخرى من خط يد شوبان. تحتوي النوتة الموسيقية على أصابع وعلامات ديناميكية، ما يشير إلى أنّ شوبان اعتقد أن القطعة قد يتم أداؤها يومًا ما".

وتعتقد مكتبة ومتحف مورغان أن حقيقة صغر المخطوطة قد تعني أنها ربما كانت هدية من المفترض أن يحتفظ بها المتلقي في ألبوم توقيع.

كان شوبان معروفًا بتوقيع المخطوطات التي كان يقدمها كهدايا، لكن هذه المخطوطة غير موقّعة، وهو ما يلفت المتحف إلى إمكانية قراره في النهاية بعدم تقديمها كهدية.

وأفاد ماكليلان في البيان: "توسّع مخطوطة الفالس المكتشفة حديثًا هذه فهمنا لشوبان كمؤلف، وتثير أسئلة جديدة في خلد العلماء بحثًا على إجابة لها، حول متى كتبها، ولمن كانت مخصصة".

وأضاف أن "الاستماع إلى هذا العمل للمرة الأولى سيكون لحظة مثيرة للجميع في عالم البيانو الكلاسيكي".

مخطوطة جديدة لشوبان
المؤلف الموسيقي الشهير البولندي فريديريك شوبان (1810 - 1849)Credit: Universal History Archive/UIG/Shutterstock

وأوضحت المتحدثة باسم المتحف أن العمل "يقدم نظرة على العملية الإبداعية لشوبان"، لا سيما بالنظر إلى مدة (المقطوعة) القصيرة و"بعض العلامات الديناميكية المثيرة للاهتمام".

وأضافت: "يمكننا رؤية شوبان يجرّب أمور ستصبح علامات مميزة لأسلوبه"، مسلّطة الضوء على حقيقة أن المخطوطة ربما تكون قد كتبت عندما كان شوبان في مطلع العشرينيات من عمره.

وبحسب المتحف، لم يتم اكتشاف قطعة عمل غير معروفة لشوبان منذ أواخر ثلاثينيات القرن الماضي. 

وأشار كولين بي بيلي، مدير المتحف، في بيان إلى أن "مجموعتنا الموسيقية الواسعة تتميّز بأمثلة مكتوبة بخط اليد للعملية الإبداعية، ومن المثير اكتشاف عمل جديد وغير معروف لمثل هذا الملحن الشهير".

ولد الملحن البولندي في عام 1810 وكان معروفًا بقطع البيانو المنفردة.

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