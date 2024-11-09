دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تمكنت مدرسة متواضعة في إحدى ضواحي أستراليا من التغلب على منافسيها من ناطحات السحاب، ومتاحف، وصالات مطارات، لانتزاع لقب مبنى العام 2024.

تفوّقت مدرسة "Darlington Public School"، في ضاحية "Chippendale" بمدينة سيدني، على أكثر من 220 تصميمًا آخر بين التصاميم المدرجة على القائمة المختصرة للفوز بالجائزة السنوية المرغوبة بمهرجان العمارة العالمي في سنغافورة، الجمعة.

ويجمع المشروع، الذي افتُتح في الخريف الماضي، بين مبنى من الطوب الزاوي، يتميز بسقف "منشاري" مميز، ومساحات خارجية ذات مناظر طبيعية، بينها ملعب كرة سلة كبير وحديقة مجتمعية.

وتحيط شباك معدنية منحنية بشكل طفيف بسلسلة من التراسات المفتوحة، ما يسمح بدخول ضوء النهار مع مراعاة خصوصية الطلاب.

وكانت المدرسة قائمة منذ فترة طويلة في موقع جنوب سيدني، لكنّ المبنى القديم الذي يعود تاريخه إلى سبعينيات القرن الماضي لم يعد مناسبًا لتأدية الغرض، بحسب شركة "fjcstudio"، وهي شركة التصميم التي تقف وراء المشروع.

وأشار المهندسون المعماريون في سيدني إلى أن تصميمهم الجديد "حوّل المدرسة بشكل جذري" لتقديم "بيئات تعليمية جديدة ومعاصرة"، رغم أنّ المشروع كان يهدف إلى "التعبير عن روح" الحرم الأصلي.

تتميز المدرسة بأنها مشرقة وجيدة التهوية، كما أنها تحتوي على سقف على شكل "منشار" ومساحات خارجية ذات مناظر طبيعية. Credit: Brett Boardman

وبحسب موقع المدرسة الإلكتروني، فإن الحرم الجديد، الذي يضم حضانة، وروضة أطفال، ومدرسة ابتدائية، سيكون قادرًا على استيعاب أكثر من 500 طالب. وقد أتاحت عملية البناء المكوّنة من مرحلتين استمرار الفصول الدراسية طوال فترة البناء.

وفي وصفها للمشروع، أوضحت شركة "fjcstudio" أن المدرسة "تتمتع بارتباط قوي مع السكان الأصليين". لافتة إلى أنها ساعدت على الحفاظ على هذا التراث الثقافي من خلال وضع الفن الأصلي في قاعة المدرسة، ومدخل الاستقبال والفصول الدراسية.

وفي الوقت ذاته، تم إعادة رسم الجداريات الأصلية التي كانت مرسومة على جدران المدرسة القديمة، على واجهة المبنى الجديد.

وقالت شركة الهندسة المعمارية "fjcstudio"، ومقرها سيدني، إن التصميم الجديد "حوّل المدرسة بشكل جذري" لتقديم "بيئات تعليمية جديدة ومعاصرة". Credit: Brett Boardman

في حديثه بعد الإعلان، قال أليساندرو روسي، الشريك في شركة "fjcstudio": "إنه لشرف كبير نظرًا لحجم المبنى المتواضع، إنه مشروع مدرسي صغير، لذا فإن الفوز على جميع المشاريع الكبيرة الأخرى في (مسابقة) WAF يعتبر شهادة للعميل والمشاركة المجتمعية التي ساعدت على دفع عملية التصميم. الفائزون الحقيقيون هم الأطفال الذين سيقضون وقتًا في المبنى، مكان للإثراء لسنوات عديدة تالية".

شهد هذا العام النسخة الـ17 من مهرجان العمارة العالمي، الذي يقسّم جوائزه إلى 18 فئة، تشمل الرياضة، والنقل، والصحة، والإسكان. وتم اختيار مبنى العام العالمي بين الفائزين في كل فئة، كما تم اختيارهم من قبل لجنة مكونة من 175 مندوبًا للمهرجان.

وشملت المشاريع الأخرى المتنافسة على الجائزة الكبرى المرصد الوطني للنجوم في قبرص، ومحطة حافلات بولندية، ومحطة طاقة شمسية في تركيا.