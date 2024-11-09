Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.تصميم مدرسة صغيرة بأستراليا انتزع لقب أفضل مبنى جديد في العالم لعام 2024؟ - CNN Arabic

تصميم مدرسة صغيرة بأستراليا انتزع لقب أفضل مبنى جديد في العالم لعام 2024؟

ستايل
نشر
3 دقائق قراءة
02-darlington-public-school-by-fjcstudio-brett-boardman.jpg
Credit: Brett Boardman

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تمكنت مدرسة متواضعة في إحدى ضواحي أستراليا من التغلب على منافسيها من ناطحات السحاب، ومتاحف، وصالات مطارات، لانتزاع لقب مبنى العام 2024.

تفوّقت مدرسة "Darlington Public School"، في ضاحية "Chippendale" بمدينة سيدني، على أكثر من 220 تصميمًا آخر بين التصاميم المدرجة على القائمة المختصرة للفوز بالجائزة السنوية المرغوبة بمهرجان العمارة العالمي في سنغافورة، الجمعة.

ويجمع المشروع، الذي افتُتح في الخريف الماضي، بين مبنى من الطوب الزاوي، يتميز بسقف "منشاري" مميز، ومساحات خارجية ذات مناظر طبيعية، بينها ملعب كرة سلة كبير وحديقة مجتمعية. 

وتحيط شباك معدنية منحنية بشكل طفيف بسلسلة من التراسات المفتوحة، ما يسمح بدخول ضوء النهار مع مراعاة خصوصية الطلاب.

وكانت المدرسة قائمة منذ فترة طويلة في موقع جنوب سيدني، لكنّ المبنى القديم الذي يعود تاريخه إلى سبعينيات القرن الماضي لم يعد مناسبًا لتأدية الغرض، بحسب شركة "fjcstudio"، وهي شركة التصميم التي تقف وراء المشروع. 

قد يهمك أيضاً

كيف تبني مدرسة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في منطقة حرب؟

وأشار المهندسون المعماريون في سيدني إلى أن تصميمهم الجديد "حوّل المدرسة بشكل جذري" لتقديم "بيئات تعليمية جديدة ومعاصرة"، رغم أنّ المشروع كان يهدف إلى "التعبير عن روح" الحرم الأصلي.

أستراليا
تتميز المدرسة بأنها مشرقة وجيدة التهوية، كما أنها تحتوي على سقف على شكل "منشار" ومساحات خارجية ذات مناظر طبيعية.Credit: Brett Boardman

وبحسب موقع المدرسة الإلكتروني، فإن الحرم الجديد، الذي يضم حضانة، وروضة أطفال، ومدرسة ابتدائية، سيكون قادرًا على استيعاب أكثر من 500 طالب. وقد أتاحت عملية البناء المكوّنة من مرحلتين استمرار الفصول الدراسية طوال فترة البناء.

وفي وصفها للمشروع، أوضحت شركة "fjcstudio" أن المدرسة "تتمتع بارتباط قوي مع السكان الأصليين". لافتة إلى أنها ساعدت على الحفاظ على هذا التراث الثقافي من خلال وضع الفن الأصلي في قاعة المدرسة، ومدخل الاستقبال والفصول الدراسية. 

وفي الوقت ذاته، تم إعادة رسم الجداريات الأصلية التي كانت مرسومة على جدران المدرسة القديمة، على واجهة المبنى الجديد.

أستراليا
وقالت شركة الهندسة المعمارية "fjcstudio"، ومقرها سيدني، إن التصميم الجديد "حوّل المدرسة بشكل جذري" لتقديم "بيئات تعليمية جديدة ومعاصرة".Credit: Brett Boardman

في حديثه بعد الإعلان، قال أليساندرو روسي، الشريك في شركة "fjcstudio": "إنه لشرف كبير نظرًا لحجم المبنى المتواضع، إنه مشروع مدرسي صغير، لذا فإن الفوز على جميع المشاريع الكبيرة الأخرى في (مسابقة) WAF يعتبر شهادة للعميل والمشاركة المجتمعية التي ساعدت على دفع عملية التصميم. الفائزون الحقيقيون هم الأطفال الذين سيقضون وقتًا في المبنى، مكان للإثراء لسنوات عديدة تالية".

قد يهمك أيضاً

صور صادمة تستكشف استحواذ الطبيعة على العمارة الوحشية

شهد هذا العام النسخة الـ17 من مهرجان العمارة العالمي، الذي يقسّم جوائزه إلى 18 فئة، تشمل الرياضة، والنقل، والصحة، والإسكان. وتم اختيار مبنى العام العالمي بين الفائزين في كل فئة، كما تم اختيارهم من قبل لجنة مكونة من 175 مندوبًا للمهرجان. 

وشملت المشاريع الأخرى المتنافسة على الجائزة الكبرى المرصد الوطني للنجوم في قبرص، ومحطة حافلات بولندية، ومحطة طاقة شمسية في تركيا.

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.